Good Friday Bank Holiday : ஏப்ரல் 3 வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா இல்லையா? இதோ விவரம்!

Good Friday Bank Holiday : ஏப்ரல் 3ஆம் தேதியான நாளை, வங்கிகளுக்கு விடுமுறை இருக்கிறதா, இல்லையா? என்பதை தெரிந்து கொண்டு உங்களது வங்கி பணிகளை திட்டமிட்டுக்கொள்ளுங்கள். இது குறித்த முழு விவரத்தினை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 2, 2026, 11:50 AM IST
  • புனித வெள்ளி 2026
  • வங்கி விடுமுறையா? இல்லையா?
  • முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

Aadhaar : டவுன்லோடு செய்த இ-ஆதார் செல்லுபடியாகுமா? மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon11
Aadhaar
Aadhaar : டவுன்லோடு செய்த இ-ஆதார் செல்லுபடியாகுமா? மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
சிஎஸ்கே செய்த 3 பெரிய தவறுகள்! தோல்விக்கு முக்கிய காரணம்!
camera icon6
CSK
சிஎஸ்கே செய்த 3 பெரிய தவறுகள்! தோல்விக்கு முக்கிய காரணம்!
IPL-ல் அதிகபட்ச ரன்கள்: சிஎஸ்கே, ஆர்சிபி உட்பட 10 அணிகளின் highest score பட்டியல்!
camera icon10
IPL
IPL-ல் அதிகபட்ச ரன்கள்: சிஎஸ்கே, ஆர்சிபி உட்பட 10 அணிகளின் highest score பட்டியல்!
தங்கம் விலையில் 18 ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிரடி மாற்றம்! 2008 முதல் 2026 வரை
camera icon9
Gold price
தங்கம் விலையில் 18 ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிரடி மாற்றம்! 2008 முதல் 2026 வரை
Good Friday Bank Holiday : அரசு விடுமுறைகளின் போது, வங்கிகளுக்கும் விடுமுறை விடப்படும். இதையடுத்து, வரும் ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி Good Friday எனப்படும் ‘புனித வெள்ளி’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில், இந்தியாவில் பெரும்பாலான மாநிலங்கள் அரசு விடுமுறையை அறிவித்துள்ளது. இதையடுத்து, எங்கெல்லாம் புனித வெள்ளியன்று விடுமுறை விடப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இங்கு பார்த்து தெரிந்து கொள்வோம்.

புனித வெள்ளி:

ஈஸ்டருக்கு ஒரு நாளுக்கு முந்தைய நாளைத்தான், புனித வெள்ளியாக கிரிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள். இயேசு கிரிஸ்து, சிலுவையில் அறையப்பட்டு கல்வாரியில் உயிர்நீத்த தியாகத்தை நினைவுகூறும் வகையில், இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில், கிறிஸ்தவர்கள் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள், விரதம் மற்றும் தேவாலய வழிபாடுகளை மேற்கொள்வர். இதனால், இந்தியாவில் விடுமுறை விடப்படும் முக்கிய நாட்களுள் இதுவும் ஒன்றாக இருக்கிறது. இந்த நாள், கிறிஸ்தவர்களை பொறுத்தவரை மிகவும் முக்கியமான நாளாகும். இதற்கு அடுத்து வரும் ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ஈஸ்டர் பண்டிகை அனுசரிக்கப்படுகிறது.

இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பாலான வங்கிகளுக்கு, புனித வெள்ளியை முன்னிட்டு ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி விடுமுறை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ரிசர்வ் வங்கியின் (Reserve Bank Of India) காலண்டர்படி, ஏப்ரல் 3ஆம் தேதியான நாளை விடுமுறை தினம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. 

ஏப்ரல் 2026 வங்கி விடுமுறைகள்:

இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில், எந்தெந்த மாநிலங்களில், எந்தெந்த தேதிகளில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

ஏப்ரல் 1: 

ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியான நேற்று, தமிழ்நாடு, குஜராத், திருபுரா, மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகம், மத்திய பிரதேசம், ஒடிசா, சண்டிகர், உத்தரகாண்ட், அசாம், தெலங்கானா, மனிபூர், அருணாச்சல பிரதேசம், ராஜஸ்தான், ஜம்மு காஷ்மீர், உத்தர பிரதேசம், கேரளா, மேற்கு வங்கம், டெல்லி, கோவா, பீகார், சத்தீஷ்கர், ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வங்கிகள் செயல்படவில்லை. காரணம், மார்ச் 31ஆம் தேதி நிதியாண்டின் கடைசி நாளாகும். ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி நிதியாண்டின் தொடக்க நாள் என்பதால், வங்கி வேலைகள் நடைபெறாது என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. வருடாந்திர கணக்குகள் இந்த நாளில் முடிக்கப்பட்டது.

ஏப்ரல் 2 : 

ஏப்ரல் 2ஆம் தேதியான இன்று, கேரளாவில் இருக்கும் வங்கிகளுக்கு புனித வெள்ளிக்கு முந்தைய நாளான வியாழக்கிழமை ‘Maundy' தினத்தை முன்னிட்டு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது.

ஏப்ரல் 3 :

ஏப்ரல் 3ஆம் தேதியான நாளை புனித வெள்ளி தினமாகும். இந்த நாளில் தமிழ்நாடு குஜராத், மிசோரம், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, மத்திய பிரதேசம், ஒடிசா, உத்தர்காண்ட், சிக்கிம், தெலங்கானா, மனிபூர், அருணாச்சல பிரதேசம், உத்தர பிரதேசம், கேரளா, நாகாலாந்து, வங்காளதேசம், டெல்லி, கொவா, பீகார், சத்தீஸ்கார், மேகாலையா, ஹிமாச்சல பிரதேசம், ஆந்திரா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வங்கி விடுமுறையானது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏப்ரல் 4 மற்றும் 5: 

புனித வெள்ளிக்கு பிறகு வரும் ஏப்ரல் 4 மற்றும் 5ஆம் தேதி வங்கிகளுக்கு விடுமுறையாகும். இந்த சனிக்கிழமை, மாதத்தின் முதல் வார சனிக்கிழமை என்பதால், வங்கிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. ஞாயிறு அன்று, பொதுவாகவே வங்கிகளுக்கு விடுமுறை, இம்முறை அன்றைய தினத்தில் ஈஸ்டர் பண்டிகை அனுசரிக்கப்படுகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏப்ரல் 14 : 

ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி, தமிழ் வருடப்பிறப்பு கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, அன்றைய தினத்தில் தமிழ்நாட்டில் அரசு விடுமுறையாக இருக்கிறது. அதே சமயத்தி, திரிபுரா, குஜராத், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, ஒடிசா, உத்தரகாண்ட், சிக்கிம், அசாம், மணிபூர், ஜம்மு காஷ்மீர், கேரளா, கோவா, பீகார், ஜார்காண்ட், ஆந்திரா உள்ளிட்ட இடங்களில் விடுமுறை விடப்படுகிறது. இந்த விடுமுறை, அம்பேத்கர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு அறிவிக்கப்படுகிறது.

ஏப்ரல் 15 : 

ஏப்ரல் 15ஆம் தேதியான புதன்கிழமை திரிபுரா, அசாம், அருணாச்சல பிரதேசம், கேரளா, ஹிமாச்சல பிரதேசம், கேரளா உள்ளிட்ட இடங்களில் விஷு/பெங்காலி வருடப்பிறப்பு/ பிகு பண்டிகை உள்ளிட்டவையை முன்னிட்டு விடுமுறை விடப்படுகிறது.

ஏப்ரல் 16:

ஏப்ரல் 16ஆம் தேதியான வியாழக்கிழமை, போஹாக் பண்டிகை அசாமில் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையடுத்து, இந்த நாளில் அங்குள்ள வங்கிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுகிறது.

ஏப்ரல் 20:

கர்நாடகத்தில் உள்ள வங்கிகள், ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி பாசவா ஜெயந்தியை முன்னிட்டு வங்கிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுகிறது.

ஏப்ரல் 21:

திரிபுராவில், கரியா பூஜாவை முன்னிட்டு, ஏப்ரல் 21ஆம் தேதியான செவ்வாயன்று வங்கிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : 2026ஆம் ஆண்டு புனித வெள்ளி எந்த தேதியில் அனுசரிக்கப்படுகிறது?

பதில் : 2026ஆம் ஆண்டு புனித வெள்ளி ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது.

கேள்வி : புனித வெள்ளி நாளில் வங்கிகள் செயல்படுமா?

பதில் : இல்லை. Reserve Bank of India அறிவிப்பின்படி, பெரும்பாலான மாநிலங்களில் வங்கிகள் மூடப்படும்.

கேள்வி : எந்த மாநிலங்களில் ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி வங்கி விடுமுறை?

பதில் : தமிழ்நாடு, கேரளா, மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, டெல்லி, ஆந்திரா உள்ளிட்ட இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் வங்கி விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | Aadhaar : டவுன்லோடு செய்த இ-ஆதார் செல்லுபடியாகுமா? மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | அதிர்ச்சி... LPG சிலிண்டர் விலை கிடுகிடு உயர்வு - சென்னையில் எவ்வளவு தெரியுமா?

