அடி தூள்!! சம்பளத்தில் 50% ஓய்வூதியம், டிஏ... மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம்

Pensioners Latest News: திருத்தப்பட்ட NPS திட்டத்தைத் தேர்வு செய்யும் ஊழியர்களுக்கு அதனைச் செயல்படுத்துவதற்கான விரிவான நடைமுறைகளை அந்தச் சுற்றறிக்கை வகுத்துள்ளது. 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 9, 2026, 11:24 AM IST
Pensioners Latest News: மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது. தேசிய ஓவூதிய அமைப்பின் கீழ் கிடைக்கும் ஓய்வூதியத்தில் சில முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மாற்றத்தால் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம் கிடைக்கும். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

தேசிய ஓவூதிய அமைப்பு

தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கீழ் வரும் மகாராஷ்டிர அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வுக்குப் பிறகு தாங்கள் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 50 சதவீதம் வரை ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும் திருத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தற்போது தேர்வு செய்துகொள்ளலாம் என்று, மாநில நிதியமைச்சகம் புதன்கிழமை வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையின் அடிப்படையில் பிடிஐ (PTI) செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

மாநில அரசு வெளியிட்ட சுற்றறிக்கை

இந்தத் திருத்தப்பட்ட NPS திட்டத்தைத் தேர்வு செய்யும் ஊழியர்களுக்கு அதனைச் செயல்படுத்துவதற்கான விரிவான நடைமுறைகளை அந்தச் சுற்றறிக்கை வகுத்துள்ளது. மேலும், குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் இத்திட்டத்தைத் தேர்வு செய்யும் ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே இது பொருந்தும் என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

ஊழியர்களுக்கான காலக்கெடு என்ன?

இந்த திருத்தப்பட்ட திட்டத்தில் இணைவதற்கான விருப்பத்தை, தகுதியுள்ள ஊழியர்கள் டிசம்பர் 31, 2026-க்குள் சமர்ப்பிக்கலாம் என்று அரசு முன்னதாக அனுமதி அளித்திருந்தது. மத்திய அரசின் 'ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்' (UPS) அடிப்படையில், மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான திருத்தப்பட்ட NPS திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கு மகாராஷ்டிர அமைச்சரவை முன்னரே ஒப்புதல் அளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

திருத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் வழங்கும் சலுகைகள் என்ன?

மாநில அரசு வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையின்படி:

- குறிப்பிட்ட ஓய்வு பெறும் வயதில், 20 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலம் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு, அவர்கள் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 50 சதவீதத்திற்கு இணையான ஓய்வூதியமும், அதனுடன் அகவிலைப்படியும் வழங்கப்படும்.

- 10 முதல் 20 ஆண்டுகள் வரை பணிபுரிந்த ஊழியர்களுக்கு, அவர்கள் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தின் அடிப்படையில் விகிதாசார ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.

- இத்திருத்தப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகை, குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.7,500 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

- 10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவாகப் பணிபுரிந்த ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியப் பலன்கள் எதுவும் கிடைக்காது.

- குடும்ப ஓய்வூதியமானது, அனுமதிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகையில் 60 சதவீதமாகவும், அதனுடன் அகவிலை நிவாரணமும் சேர்த்து வழங்கப்படும். 

சுருக்கமாக....

20 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பணிக்காலம் உள்ள ஊழியர்களுக்கு கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 50 சதவீத ஓய்வூதியம்
10 முதல் 20 ஆண்டுகள் வரை பணிபுரிந்த ஊழியர்களுக்கு விகிதாசார ஓய்வூதியம்
குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு ரூ.7,500
10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவாகப் பணிபுரிந்த ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியப் பலன்கள் கிடைக்காது

ஓய்வூதிய நிதித் தொகுப்பு (Corpus), ஆண்டுத் தொகை (Annuity) மற்றும் பணம் எடுப்பதற்கான விதிகள்:

- இத்திருத்தப்பட்ட திட்டத்தைத் தேர்வு செய்யும் ஊழியர்கள், ஓய்வு பெறும் நேரத்தில், ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்திடமிருந்து (PFRDA) பெறும் திரட்டப்பட்ட ஓய்வூதிய நிதித் தொகுப்பில் (Corpus) 60 சதவீதத்தை, ஊதியம் வரையும் மற்றும் வழங்கும் அலுவலர் (DDO) வாயிலாக அரசிடம் திரும்பச் செலுத்த வேண்டும் என்று அந்தச் சுற்றறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.

- திரட்டப்பட்ட ஓய்வூதிய நிதித் தொகுப்பில் எஞ்சியுள்ள 40 சதவீதத் தொகையானது, 'ஆண்டுத் தொகை' (Annuity) திட்டத்தை வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். அவ்வாறு பெறப்படும் ஆண்டுத் தொகை, மாநில அரசு வழங்க வேண்டிய ஓய்வூதியத் தொகையிலிருந்து ஈடுகட்டப்படும் (சரிசெய்யப்படும்).

- NPS நிதித் தொகுப்பிலிருந்து ஊழியர்கள் முன்னரே ஏதேனும் தொகையைத் திரும்பப் பெற்றிருந்தால், இத்திருத்தப்பட்ட திட்டத்தைத் தேர்வு செய்யும்போது அத்தொகையை 10 சதவீத வட்டியுடன் சேர்த்துத் திரும்பச் செலுத்த வேண்டும் என்றும் அரசு தெரிவித்துள்ளது. 

- அவ்வாறு செலுத்தத் தவறினால், அவர்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய ஓய்வூதியத் தொகை அதற்கேற்பக் குறைக்கப்படும். 

- பணியிலிருந்து விலகும் ஊழியர்கள், திருத்தப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெறத் தகுதி பெற மாட்டார்கள்; அவர்கள் தற்போதுள்ள NPS கட்டமைப்பின் கீழ் தொடர்ந்து பணியாற்றுவார்கள்.

- திருத்தப்பட்ட திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் ஊழியர்களுக்கு, மார்ச் 2023-ல் வெளியிடப்பட்ட முந்தைய அரசாணைப்படி ஓய்வூதியப் பணிக்கொடை வழங்கப்படும் என்றும் அந்தச் சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஏற்பாடுகள், பொருத்தமான மாற்றங்களுடன், மானியம் பெறும் கல்வி நிறுவனங்கள், வேளாண் பல்கலைக்கழகங்கள், இணைக்கப்பட்ட அரசு சாரா கல்லூரிகள், மாவட்டப் பரிஷத்துகள் மற்றும் பஞ்சாயத்து சமிதிகளின் ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும். திருத்தப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் வழங்குவதற்கான ஒரு தனி விரிவான நடைமுறை பின்னர் வெளியிடப்படும் என்று நிதித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இந்த மாற்றத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?

இந்த நடவடிக்கை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் இது மகாராஷ்டிர அரசு ஊழியர்களுக்கு, சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்ட NPS கட்டமைப்புக்கும், பழைய ஓய்வூதிய மாதிரியைப் போன்ற, அதிக உறுதியான ஓய்வூதிய அடிப்படையிலான அமைப்புக்கும் இடையே ஒரு தேர்வை வழங்குகிறது.

மாநிலங்கள் மற்றும் மத்திய அரசு சேவைகள் முழுவதும் உத்தரவாதமான ஓய்வூதியக் கட்டமைப்புகளுக்கான தேவை அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஓய்வுக்குப் பிறகு கணிக்கக்கூடிய வருமானத்தை நாடும் ஊழியர்களுக்கு இந்தத் திருத்தப்பட்ட திட்டம் பயனளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

(ஆதாரம்: பிடிஐ)

இந்த பதிவு பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)

1. மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு கிட்டைத்துள்ள ஓய்வூதிய அப்டேட் என்ன?
 
NPS -இன் கீழ் வரும் மகாராஷ்டிர அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வுக்குப் பிறகு தாங்கள் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 50 சதவீதம் வரை ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும் திருத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தற்போது தேர்வு செய்துகொள்ளலாம்.

2. 10 முதல் 20 ஆண்டுகள் வரை பணிபுரிந்த ஊழியர்களுக் ஓய்வூதியம் எப்படி கிடைக்கும்?

10 முதல் 20 ஆண்டுகள் வரை பணிபுரிந்த ஊழியர்களுக்கு, அவர்கள் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தின் அடிப்படையில் விகிதாசார ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.

3. பணியிலிருந்து விலகும் ஊழியர்களுக்கு என்ன விதி? 

பணியிலிருந்து விலகும் ஊழியர்கள், திருத்தப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெறத் தகுதி பெற மாட்டார்கள். அவர்கள் தற்போதுள்ள NPS கட்டமைப்பின் கீழ் தொடர்ந்து பணியாற்றுவார்கள்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

