தீபாவளிக்கு முன் PF ஊறுப்பினர்களுக்கு குட் நியூஸ்: இபிஎஸ் ஒய்வூதியம் அதிகரிக்கும், எவ்வளவு?

EPS Pension Hike: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் மத்திய அறங்காவலர் குழு அக்டோபர் 13 ஆம் தேதி கூடுகிறது. இந்த கூட்டத்தில் பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கபடுகின்றது. EPFO 3.0 இன் கீழ் இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரித்தல், ஓய்வூதிய ஓய்வூதிய நிதி மேலாண்மையின் தொழில்நுட்ப மேம்படுத்தல், சமீபத்திய வேலைவாய்ப்பு இணைக்கப்பட்ட ஊக்கத் திட்டம் மற்றும் அதன் முதலீட்டு முறைகளை வலுப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து இதில் விவாதிக்கப்படவுள்ளது.
Minimum Monthly Pension: அதிகரிக்குமா குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம்?
EPS 95 ஊழியர் வருங்கால வைப்புத் திட்டத்தின் கீழ் தற்போதைய மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆக உள்ளது. இதை மாற்ற வேண்டும் என நீண்ட காலமாக கோரிக்கை இருந்து வருகிறது. இதை திருத்துவதற்கான பல்வேறு விருப்பங்கள் குறித்து தொழிலாளர் அமைச்சகம் ஆராய்ந்து வருகிறது. இது பல ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் தொழிற்சங்கங்களின் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் புகார் என்ன?
இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள், இபிஎஸ் மூலம் அளிக்கப்படும் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தால் தங்களுக்கான தேவைகள் பூர்த்தியாகவில்லை என்றும் இது வாழ்க்கைச் செலவுகளை சமாளிக்க போதுமானதாக இல்லை என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். இருப்பினும், இப்போது நடக்கவுள்ள CBT கூட்டத்தில் இது குறித்து விவாதிக்கப்படுமா என்பது இன்னும் உறுதியாகத் தெரியவில்லை.
Central Board of Trustees: மத்திய அறங்காவலர் குழு
சுமார் 9 மாதங்களுக்கு பிறகு, EPFO இன் உச்ச முடிவெடுக்கும் அமைப்பான CBT இன் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. CBT கடைசியாக பிப்ரவரி மாத இறுதியில் கூடி, PF வைப்புத்தொகைக்கான வட்டி விகிதத்தை அங்கீகரித்தது. வரவிருக்கும் கூட்டம் முன்னதாக அக்டோபர் 11 மற்றும் 12 ஆகிய தேதிகளில் பெங்களூருவில் இரண்டு நாட்களுக்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இப்போது அது மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
EPS Pension: தற்போதைய இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் என்ன?
தற்போது, ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகை மாதத்திற்கு ₹1,000 ஆக உள்ளது. CBT கூட்டத்தில் இந்தத் தொகையை மாதத்திற்கு ₹2,500 ஆக அதிகரிக்கும் முடிவு எடுக்கப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது.
11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மாற்றம் இருக்கும்
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS-95) கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருத்தப்பட்டது. 2014 ஆம் ஆண்டில், அரசாங்கம் அதை மாதத்திற்கு ₹1,000 ஆக அதிகரித்தது. அதன் பிறகு அனைத்து வித செலவுகளிலும் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. வாழ்க்கைச்செலவுகள் அதிகரித்துள்ளன, ஆனால், ஓய்வூதியத் தொகை மட்டும் அதிகரிக்கப்படாமல் அப்படியே உள்ளது. தற்போதைய பணவீக்கம் மற்றும் அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, ஊழியர் அமைப்புகள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கங்கள் சிறிது காலமாக அதிகரிப்பைக் கோரி வருகின்றன.
இதுவரை இபிஎஸ் ஓய்வூதிய உயர்வு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் எதுவும் வரவில்லை. விரைவில், EPFO அல்லது தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்திடமிருந்து இதற்கான அறிவிப்பு வர வாய்ப்புள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் இது குறித்த துல்லியமான விவரங்களை அரிய அதிகாரப்பூர்வ சேனல்கள் மற்றும் வலைத்தளங்களை அவ்வப்போது பார்க்க அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதிய உயர்வு: சுருக்கமாக....
- இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைக்கவுள்ளது.
- அவர்களது குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 -இலிருந்து ரூ.2,500 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம்.
- சிபிடி கூட்டத்தில் இது குறித்து ஒரு முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
