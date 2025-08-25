மத்திய அரசின் பெரிய அப்டேட்... புதுசா கடன் வாங்குபவர்களுக்கு இனி பிரச்னை இல்லை!

CIBIL Score Not For New Loan Applicants: நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. அதில், தமிழ்நாட்டின் மயிலாடுதுறை மக்களவை உறுப்பினரான சுதா ராமகிருஷ்ணன் சிபில் ஸ்கோர் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.
CIBIL Score: நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி
அதாவது, வீட்டுக் கடன், நகைக் கடன், விவசாயக் கடன் உள்ளிட்ட கடன்களை பொதுத்துறை வங்கிகள் வழங்குவதற்கு சிபில் ஸ்கோருக்கு ஏதேனும் முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றனவா என கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். வங்கிகள் பெரும்பாலும் வீட்டுக் கடன், தனிநபர் கடன், நகைக் கடன், விவசாயக் கடன் வழங்குவதற்கு கடன் கேட்பவர்களின் சிபில் ஸ்கோரை பார்த்தே ஒப்புதல் அளிக்கிறார்கள் என்பதால் சுதா ராமகிருஷ்ணனின் கேள்வி கவனத்தை ஈர்த்தது.
CIBIL Score: மத்திய அரசின் பதில்
இந்நிலையில், மக்களவையில் மத்திய நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி விளக்கம் அளித்திருக்கிறார். அதில், "கடன் விண்ணப்பங்களை ஒப்புதல் அளிப்பதற்கு ஆர்பிஐ எவ்வித குறைந்தபட்ச கிரெடிட் ஸ்கோர் அளவுகோளை நிர்ணயிக்கவில்லை" என்றார். மேலும், கடன் கேட்பவர்களுக்கு போதிய கடன் வரலாறு இல்லையென்ற காரணத்தினால் அவர்களின் விண்ணப்பங்களை நிராகரிக்க வேண்டாம் என வங்கிகளுக்கும், கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கும் ஆர்பிஐ அறிவுறுத்தி உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
CIBIL Score: சிபில் அளவுகோள் இல்லை
இதன்மூலம், கல்விக் கடன், வீட்டுக் கடன், தனிநபர் கடன், வணிகத்திற்கான கடன் என எந்த வகையான கடன்களுக்கும் முதல்முறையாக விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு சிபில் ஸ்கோரை கணக்கில் கொள்ளாமல் மற்ற அளவுகோளை வைத்து கடன் வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒழுங்குபடுத்தப்படாத கடன் சூழலில், கடன் வழங்குபவர்கள் (வங்கிகள்) ஆர்பிஐயால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொள்கைகள் மற்றும் பரந்த ஒழுங்குமுறை வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படையில் கடன் சார்ந்த முடிவுகளை எடுப்பார்கள் எனலாம்.
அதாவது, சிபிஎஸ் ஸ்கோரை மட்டும் மதிப்பிடாமல், கடனுக்காக விண்ணப்பிப்பவர்களின் வருமான விவரங்கள், வேலைவாய்ப்பு பதிவுகள் மற்றும் பிற நிதி சார்ந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் அவர்களின் திருப்பிச் செலுத்தும் திறனை வங்கிகள் மதிப்பிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
CIBIL Score: சிபில் ஸ்கோர் எதற்கு?
இந்தியாவை பொருத்தவரை கிரெடிட் ஸ்கோர் என்பவர் 300 புள்ளிகள் முதல் 900 புள்ளிகள் வரை மதிப்பீடு செய்யப்படும். அதாவது, ஒருவரின் சிபில் ஸ்கோர் மூலம் கடனாளியின் திருப்பிச் செலுத்தும் திறனை கண்டறியலாம் என்பார்கள். இந்தியாவில் பல நிறுவனங்கள் இந்த கடன் சார்ந்த அறிக்கைகளை தயார் செய்கின்றனர். குறிப்பாக, Equifax, Experian, CRIF High Mark போன்ற நிறுவனங்களுடன் TransUnion CIBIL நிறுவனம் ஆகியவை உரிமம் பெற்ற கடன் நிறுவனங்களாகும்.
ஆனால், புதிய கடன் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இந்த கிரேடிட் ஸ்கோர்கள் ஏதும் இருக்காது என்பதால் அதன்மூலம் அவர்களை மதிப்பிடுவது சரியாக இருக்காது. சிபிஎல் ஸ்கோர் 750 புள்ளிகள் மேல் இருந்தால் அவரின் கிரேடிட் ஸ்கோர் சிறப்பாக இருக்கிறது எனலாம். 700 புள்ளிகள் முதல் 749 புள்ளிகள் வரை நல்ல ஸ்கோர் எனலாம். 700 புள்ளிகளுக்கு கீழ் இருந்தால் சிக்கல் எழும் எனலாம்.
மேலும் படிக்க | ஜிஎஸ்டி வரி முறையில் மாற்றம்: எந்த பொருட்களின் விலை குறையும்? எவை அதிகரிக்கும்?
மேலும் படிக்க | 7வது ஊதியக்குழு: ஜூலை மாத டிஏ உயர்வு எப்போது கிடைக்கும்? முக்கிய அப்டேட் இதோ
மேலும் படிக்க | LIC Bima Sakhi Yojana:பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.7,000 வருமானம் தரும் அரசு திட்டம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ