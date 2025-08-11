English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PMFBY: 30 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு ரூ.3200 கோடி காப்பீட்டுத் தொகை.... இன்றே கணக்கில் வருகிறது

PM Fasal Bima Yojana: விவசாயிகளுக்கு இன்று ஒரு முக்கிய நாள். இன்று பிரதமர் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.3200 கோடி தொகை விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது. முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 11, 2025, 12:31 PM IST
  • பிரதமர் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?
  • பிஎம் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் இயற்கை பேரிடர்களால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்கும்.
  • இது அவர்களது நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும், விவசாயத்தில் உள்ள நிச்சயமற்ற தன்மைகளை எதிர்கொள்ள அவர்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.

Trending Photos

ஆடி 25 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆடி 25 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ஆடி 26 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆடி 26 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இன்னும் 69 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, ஜாக்பாட், செல்வ மழை, அதிர்ஷ்டம்
camera icon8
Guru Peyarchi
இன்னும் 69 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, ஜாக்பாட், செல்வ மழை, அதிர்ஷ்டம்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ்! இந்த ரேஷன் கார்டு உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்..!!
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ்! இந்த ரேஷன் கார்டு உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்..!!
PMFBY: 30 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு ரூ.3200 கோடி காப்பீட்டுத் தொகை.... இன்றே கணக்கில் வருகிறது

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி விவசாயிகள் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனா திட்டத்தின் 20வது தவணையாக ரூ.2000 -ஐப் பெற்றனர். அதைத் தொடர்ந்து விவசாயிகள் இன்று மற்றொரு பரிசைப் பெற உள்ளனர். வேளாண் அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் இன்று பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் க்ளெய்ம் தொகையை விவசாயிகளின் கணக்கிற்கு மாற்றுவார். 

PMFBY: பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா 

இன்று, பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டமான பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனாவின் கீழ் 30 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு ரூ.3200 கோடி காப்பீட்டு க்ளெய்ம் தொகை டிஜிட்டல் முறையில் அனுப்பப்படும். இந்தத் தொகை தமிழ்நாடு, மத்தியப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர் மற்றும் பிற மாநில விவசாயிகளுக்கு அளிக்கப்படும்.

PM Fasal Bima Yojana: விவசாயிகளின் கணக்கிற்கு தொகை மாற்றப்படும்

- இன்று, பிரதமர் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.3200 கோடி தொகை விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது.

- இந்த சந்தர்ப்பத்தில், பல மாநிலங்களைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் வர்சுவலாக திட்டத்தில் இணைவார்கள். 
- இந்தக் கட்டணத்தின் கீழ், மத்தியப் பிரதேச விவசாயிகளுக்கு ரூ.1,156 கோடி, ராஜஸ்தான் விவசாயிகள் ரூ.1,121 கோடி, சத்தீஸ்கர் விவசாயிகள் ரூ.150 கோடி மற்றும் பிற மாநில விவசாயிகளுக்கு ரூ.773 கோடி க்ளெய்ம் வழங்கப்படும்.

பிரதமர் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?

- பிஎம் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் இயற்கை பேரிடர்களால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்கும்.

- இது அவர்களது நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும், விவசாயத்தில் உள்ள நிச்சயமற்ற தன்மைகளை எதிர்கொள்ள அவர்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். 

- இயற்கை பேரிடரில் பயிர் இழப்பு காரணமாக, பயிர் மட்டுமல்ல, விவசாயியின் வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்படுகிறது. 

- அத்தகைய சூழ்நிலையில், பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் விவசாயிகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைகின்றது.

2025 ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை பயிர்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதத்திற்காக ரூ.11,000 கோடி மதிப்பிலான க்ளெய்ம்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதில் மீதமுள்ள ரூ.8,000 கோடி பின்னர் விவசாயிகளின் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்படும் என்று அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் தெரிவித்துள்ளார். இன்னும் தொகையைப் பெறாத விவசாயிகள் ஏமாற்றமடையத் தேவையில்லை, ஏனெனில் அவர்களின் தொகையும் சரியான நேரத்தில் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.

தாமதமாகும் க்ளெய்ம் தொகைக்கு வட்டியும் கிடைக்கும்

திட்டத்தின் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டை வலியுறுத்திய சிவராஜ் சிங் சவுகான், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் க்ளெய்ம் தொகையை செலுத்தவில்லை என்றால், அவர்கள் 12 சதவீத வட்டியுடன் தொகையை டெபாசிட் செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறினார். இதேபோல், மாநில அரசுகள் தங்கள் பங்கை சரியான நேரத்தில் டெபாசிட் செய்யாவிட்டால், அவர்களும் 12 சதவீத வட்டியை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இது விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு நேரடியாகச் செல்லும்.

மேலும் படிக்க | மாணவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் உதவித்தொகை தரும் மத்திய அரசு திட்டம்: விண்ணப்பிக்கும் முறை இதோ

மேலும் படிக்க | பணக்காரராக விரும்புபவர்கள்... கடைபிடிக்க வேண்டிய 5 டிப்ஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

PM Fasal Bima YojanaPMFBYPradhan Mantri Fasal Bima YojanaFarmersPM Modi

Trending News