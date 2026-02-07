Gratuity புதிய விதிகள்: 1 ஆண்டு சர்வீசில் இனி யாருக்கெல்லாம் பணிக்கொடை கிடைக்கும்?

Gratuity Rules: அலுவலக பணிகளில் உள்ள தொழில்துறை ஊழியர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி. இப்போது, நீங்கள் கடினமாக உழைத்து சம்பாதித்த பணத்தின் பங்கை அல்லது பணிக்கொடையைப் பெற ஐந்து ஆண்டுகள் ஒரே நிறுவனத்தில் பணிபுரிய வேண்டிய அவசியமில்லை. சமீபத்தில், இந்திய அரசாங்கம் நாட்டின் தொழிலாளர் சட்டங்களில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாற்றங்களைச் செயல்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய விதிகள் நவம்பர் 21, 2025 முதல் நாடு தழுவிய அளவில் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
New Labour Laws: புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களில் கிராஜுவிட்டி விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்
சமூகப் பாதுகாப்பு குறியீடு, 2020 -இன் கீழ் ஒன்பது பழைய சட்டங்களை இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட புதிய அமைப்பில் பணிக்கொடை தொடர்பான மிகவும் புரட்சிகரமான முடிவும் அடங்கும். இனி அனைவருக்கும் 1 ஆண்டு பணிக்காலத்திற்கு பிறகு பணிக்கொடை கிடைக்குமா? இந்த புதிய விதி யாருக்கு பொருந்தும், யாருக்கு பொருந்தாது? இந்த பதிவில் முழுமையான தகவல்களை அறிந்துகொள்ளலாம்.
Gratuity: ஒரு வருடத்தில் பணிக்கொடை
- பழைய விதிகளின்படி (பணிக்கொடை செலுத்துதல் சட்டம், 1972), பணிக்கொடைக்குத் தகுதி பெற, ஒரு ஊழியர் ஒரு நிறுவனத்தில் குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவையை முடிக்க வேண்டும்.
- இருப்பினும், புதிய சமூகப் பாதுகாப்பு குறியீடு இந்தத் தடையை உடைத்துவிட்டது.
- இப்போது, நிலையான கால ஊழியர்கள் (ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்கள்), அதாவது, ஒரு நிலையான காலத்திற்கு ஒப்பந்தத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள், ஒரு வருட சேவையை முடித்த பிறகு பணிக்கொடையைப் பெறுவார்கள்.
- இது பெரும்பாலும் பிராஜெக்ட் அடிப்படையிலான வேலைகளில் இருக்கும் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் மற்றும் நிபுணர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக இருக்கும்.
- இவர்களில் பலருக்கு ஐந்து ஆண்டுகளை முடிக்காததால் பணிக்கொடையை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Fixed-Term Employees: யாரெல்லாம் ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள்?
ஒரு நிறுவனத்தால் ஒரு நிலையான காலத்திற்கு (ஒரு வருடம், இரண்டு ஆண்டுகள் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பிராஜெக்ட் போன்றவை) எழுத்துப்பூர்வ ஒப்பந்தத்தில் பணியமர்த்தப்படுபவர்கள் ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்கள் அல்லது நிலையான கால ஊழியர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்களின் பணியில் சேரும் மற்றும் ஓய்வு பெறும் / வெளியேறும் தேதிகள் முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. முன்பு, அத்தகைய ஊழியர்கள் "தற்காலிகமாக" கருதப்பட்டனர். மேலும், இவர்கள் பணிக்கொடை சலுகைகளிலிருந்து விலக்கப்பட்டனர். இருப்பினும், இப்போது, சட்டப்பூர்வமாக, அவர்கள் நிரந்தர ஊழியர்களைப் போலவே, விகிதாசார அடிப்படையில் பணிக்கொடை சலுகைகளைப் பெறுவார்கள்.
கிராஜுவிட்டி விதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் என்ன?
- புதிய விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியர் ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு வருட ஒப்பந்தத்தை முடித்திருந்தால், அவருக்கு பணிக்கொடை கிடைக்கும்.
- சுவாரஸ்யமாக, ஊழியர்கள் ஆறு மாதங்களுக்கு மேல், 1 வருடத்திற்கும் குறைவான காலத்திற்கு பணிபுரிந்திருந்தாலும், அது ஒரு முழு ஆண்டாகக் கருதப்படும்.
- பணிக்கொடையைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் அப்படியே உள்ளது, கால அளவின் கணக்கீடுகள் மட்டுமே மாறியுள்ளன.
Gratuity Calculation: பணிக்கொடையைக் கணக்கிடுவதற்கான சரியான சூத்திரம்
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியர் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி ஆகியவற்றை இணைத்து அவர் ₹30,000 பெறுகிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவர் ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு வருடம் பணிபுரிந்திருந்தால், தோராயமாக ₹17,308 பணிக்கொடையாகப் பெறுவார். அதேபோல், ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் ₹50,000 ஆக இருந்தால், பணிக்கொடை தொகை தோராயமாக ₹28,846 ஆக இருக்கும்.
சாதாரண ஊழியர்களுக்கு என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது?
இந்தியாவில் இன்றைய பணி கலாச்சாரம் மாறி வருகிறது. மக்கள் இப்போது தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரே நிறுவனத்தில் வேலை செய்வதில்லை. இதன் விளைவாக, பழைய "5 ஆண்டு" விதி காலாவதியானது. இந்த அரசாங்க நடவடிக்கை ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு நிதி பாதுகாப்பை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், தனியார் துறையில் பணிபுரிபவர்களின் நம்பிக்கையையும் வலுப்படுத்தும். இப்போது, சில ஊழியர்கள் 2 அல்லது 3 ஆண்டுகளுக்குள் வேலைகளை மாற்றினாலும் (நிலையான கால ஒப்பந்தத்தில் உள்ள ஊழியர்கள்), அவர்கள் பணிக்கொடையை இழக்க நேரிடாது. இந்த மாற்றம் ஊழியர் நலன் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பை நோக்கிய ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகின்றது.
