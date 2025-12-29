English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PF கணக்கில் ரூ.5 லட்சம் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.44,000 கிடைக்கும்: EPFO அதிரடி அப்டேட்

PF கணக்கில் ரூ.5 லட்சம் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.44,000 கிடைக்கும்: EPFO அதிரடி அப்டேட்

EPF Interest: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. உங்கள் கணக்கில் கூடுதல் தொகை வரவுள்ளது. காரணத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 29, 2025, 05:03 PM IST
  • வெவ்வேறு PF இருப்புகளுக்கு எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும்?
  • இபிஎஃப் வட்டி எப்போது வரவு வைக்கப்படுகிறது?
  • PF இருப்பை ஆன்லைனில் செக் செய்வது எப்படி?

PF கணக்கில் ரூ.5 லட்சம் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.44,000 கிடைக்கும்: EPFO அதிரடி அப்டேட்

EPFO Update: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? மாதா மாதம் உங்கள் கணக்கிலிருந்து ஒரு தொகை இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறதா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும்.

EPF Interest: ஊழியர்களுக்கு கணிசமான வருடாந்திர வட்டு வருவாய்

ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) கீழ் உள்ள வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் இந்த ஆண்டு ஒரு கணிசமான வருடாந்திர வட்டி வரவாயை பெறவுள்ளனர். 2024-25 நிதியாண்டிற்கான ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) வட்டி விகிதம் 8.25% ஆக உள்ளது. அடுத்ததாக, இபிஎஃப் தொகைக்கு சுமார் 8.75 சதவீத வட்டி எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.  

EPF Members: இந்த இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ரூ.44,000 கிடைக்கும்

எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த வட்டி விகிதத்தின் (8.75%) அடிப்படையில், 5 லட்சம் ரூபாய் PF இருப்பு வைத்திருக்கும் ஊழியர்கள் வட்டியாக சுமார் 44,000 ரூபாய் பெறக்கூடும். இதை விட அதிக இருப்பு வைத்திருப்பவர்கள் இன்னும் அதிகமாகப் பெறலாம். இறுதி வட்டி விகிதம் அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு தெரிய வரும். அதன் அடிப்படையில் தொகை இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும்.

EPF Passbook: இபிஎஃப் பாஸ்புக்கில் தொகை அப்டேட் செய்யப்படும்

இபிஎஃப் வட்டி வரவு வைக்கப்பட்டவுடன், அது PF பாஸ்புத்தகங்களில் தானாகவே பிரதிபலிக்கும். உறுப்பினர்கள் தங்கள் யுனிவர்சல் அக்கவுண்ட் நம்பரைப் (UAN) பயன்படுத்தி, UMANG செயலி அல்லது EPFO ​​உறுப்பினர் போர்ட்டல் மூலம் தங்கள் இருப்பு மற்றும் வட்டி விவரங்களை எளிதாகச் செக் செய்யலாம்.

சமீபத்திய EPFO ​​புதுப்பிப்பு என்ன?

ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) கீழ் உள்ள ஊழியர்கள் இந்த ஆண்டு கணிசமான வட்டி வரவைப் பெறலாம் என அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எதிர்பார்க்கப்படும் புதிய வருடாந்திர வட்டி விகிதத்தின் அடிப்படையில், இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் ஓய்வூதிய சேமிப்பில் பல்லாயிரக்கணக்கான ரூபாய் அதிகரிக்கும்.

44,000 ரூபாய் பற்றி ஏன் பேசப்படுகிறது?

44,000 ரூபாய் என்பது ஒரு தோராயமான மதிப்பீடாகும். ஒரு இபிஎஃப் உறுப்பினரின் கணக்கில் சுமார் 5 லட்சம் ரூபாய் இருப்பு இருந்தால், தோராயமாக 8.75 சதவீத வட்டி விகிதத்தில், வரவு வைக்கப்படும் ஆண்டு வட்டி சுமார் 44,000 ரூபாய்க்கு அருகில் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

EPF Interest: வெவ்வேறு PF இருப்புகளுக்கு எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும்?

வட்டித் தொகை முற்றிலும் ஊழியர்களின் மொத்த PF இருப்பைப் பொறுத்தது:

5 லட்சம் ரூபாய் இருப்பு உள்ள இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு 44,000 ரூபாய் வட்டி கிடைக்கும்

6 லட்சம் ரூபாய் இருப்பு உள்ள இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு 51,000 ரூபாய் வட்டி கிடைக்கும்

அதிக இருப்பு இருக்கும் ஊழியர்களுக்கு இயல்பாகவே அதிக வட்டி வரவுகள் இருக்கும். இது நீண்ட கால ஓய்வூதிய சேமிப்பை வலுப்படுத்துகிறது.

 EPF Interest: இபிஎஃப் வட்டி எப்போது வரவு வைக்கப்படுகிறது?

EPFO ஆண்டுதோறும் வட்டி விகிதத்தை அறிவித்தாலும், அரசாங்கத்தின் ஒப்புதல் மற்றும் கணக்கு சரிபார்ப்புக்குப் பிறகுதான் வட்டித் தொகை இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. வரவு வைக்கப்பட்டவுடன், அந்தத் தொகை PF பாஸ்புத்தகத்தில் தானாகவே பிரதிபலிக்கும். 

How to Check Your PF Balance Online

PF இருப்பை ஆன்லைனில் செக் செய்வது எப்படி?

பிஎஃப் உறுப்பினர்கள் டிஜிட்டல் தளங்களைப் பயன்படுத்தி தங்கள் இருப்பை எளிதாக செக் செய்யலாம்:

- UMANG செயலி வழியாக லாக் இன் செய்து பிஎஃப் இருப்பை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

- UAN-ஐப் பயன்படுத்தி EPFO ​​உறுப்பினர் போர்ட்டல் மூலமாகவும் பிஎஃப் இருப்பை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

- பங்களிப்புகள் மற்றும் வட்டி வரவை பற்றி தெரிந்துகொள்ள இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் PF பாஸ்புக்கை ஆன்லைனிலும் அணுகலாம்.

UMANG App: உமங் செயலி மூலம் பிஎஃப் இருப்பை செக் செய்வது எப்படி?

- முதலில் UMANG செயலியைத் திறக்கவும்

-  EPFO services -ஐத் தேடித் தேர்ந்தெடுக்கவும்

- 'View Passbook' என்பதை டேப் செய்யவும்.

- உங்கள் UAN-ஐ உள்ளிடவும்

- உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்ட OTP-ஐப் பயன்படுத்தி சரிபார்க்கவும்

- பாஸ்புக்கைப் பார்க்க அல்லது பதிவிறக்கம் செய்ய உங்கள் உறுப்பினர் ஐடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

EPF Interest: ஊழியர்களுக்கு வட்டியின் முக்கியத்துவம் என்ன?

கூடுதல் முதலீடு இல்லாமல், வழக்கமான வட்டி வரவுகள் ஓய்வூதிய நிதியான இபிஎஃப் இருப்பை கணிசமாக அதிகரிக்கின்றன. சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு, குறிப்பாக வட்டி விகிதங்கள் கவர்ச்சிகரமாக இருக்கும்போது, ​​EPF என்பது பாதுகாப்பான, வரிச் சலுகை கொண்ட மற்றும் மிகவும் நம்பகமான நீண்ட கால சேமிப்புத் திட்டமாக மேம்படுகிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

