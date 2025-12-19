English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO அதிரடி: இனி அனைவருக்கும் சமூக பாதுகாப்பு, புதிய EPFO ​​பதிவுத் திட்டம் தொடக்கம்

EPFO அதிரடி: இனி அனைவருக்கும் சமூக பாதுகாப்பு, புதிய EPFO ​​பதிவுத் திட்டம் தொடக்கம்

EPFO Enrolment Drive: EPFO, இதற்கு முன்னர் EPF திட்டத்தின் கீழ் வராத தகுதியுள்ள ஊழியர்களைத் தாமாக முன்வந்து பதிவு செய்ய அனுமதிக்கும் ஒரு முறை ஆறு மாத கால அவகாசத்தை அறிவித்துள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 19, 2025, 09:45 AM IST
  • ஊழியர்கள் பதிவுத் திட்டம் 2025.
  • நிறுவனங்கள் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்?
  • இந்தத் திட்டத்தால் யார் பயனடையலாம்?

EPFO அதிரடி: இனி அனைவருக்கும் சமூக பாதுகாப்பு, புதிய EPFO ​​பதிவுத் திட்டம் தொடக்கம்

EPFO Update: ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு ஒரு முக்கிய செய்தியை அளித்துள்ளது. ஊழியர்களை பணியமர்த்தும் நிறுவனங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணமாகவும், சமூகப் பாதுகாப்பு வலையத்திற்கு வெளியே விடப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு சாத்தியமான வாழ்வாதாரமாகவும், EPFO, இதற்கு முன்னர் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) திட்டத்தின் கீழ் வராத தகுதியுள்ள ஊழியர்களைத் தாமாக முன்வந்து பதிவு செய்ய அனுமதிக்கும் ஒரு முறை ஆறு மாத கால அவகாசத்தை அறிவித்துள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.

EPFO Enrolment Drive: புதிய EPFO ​​பதிவுத் திட்டம்

தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட புதிய EPFO ​​பதிவுத் திட்டம், கடுமையான நிதி அல்லது சட்டத் தண்டனைகளை விதிக்காமல் கடந்தகால தவறுகளைச் சரிசெய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், "அனைவருக்கும் சமூகப் பாதுகாப்பு" என்ற அரசாங்கத்தின் நீண்ட கால இலக்கிற்கு இணங்க, முறையான சமூகப் பாதுகாப்புப் பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்தவும் இந்த முன்னெடுப்பு முயல்கிறது.

Employees’ Enrolment Scheme 2025: ஊழியர்கள் பதிவுத் திட்டம் 2025
 
- இந்த நடவடிக்கை, புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஊழியர்கள் பதிவுத் திட்டம் (EES) 2025-இன் ஒரு பகுதியாகும். 

- இது நவம்பர் 2025 முதல் ஆறு மாதங்களுக்குச் செயல்படும். 

- இந்த காலகட்டத்தில், ஜூலை 1, 2017 மற்றும் அக்டோபர் 31, 2025 ஆகிய தேதிகளுக்கு இடையில் EPF பாதுகாப்பு வரம்பின் கீழ் கொண்டுவரப்படாத தகுதியுள்ள தொழிலாளர்களைப் பதிவு செய்ய முதலாளிகளுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும். 

- கடந்தகால தவறுகளுக்குத் தண்டனை விதிப்பதற்குப் பதிலாக, இந்தத் திட்டம் ஒரு சீரமைப்பு வாய்ப்பை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. 

- இது, பின்னோக்கிய நடவடிக்கைகளின் அபாயம் இல்லாமல், முந்தைய தவறுகளைச் சரிசெய்ய நிறுவனங்களை அனுமதிக்கிறது.

EES 2025: நிறுவனங்கள் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்?

- EES 2025-இன் கீழ் உள்ள மிகப்பெரிய சலுகைகளில் ஒன்று, நிதிப் பொறுப்புகளில் வழங்கப்படும் தளர்வு ஆகும். 

- ஊழியர்களின் PF பங்களிப்புகள் முன்னதாகப் பிடிக்கப்படாத வழக்குகளில், நிறுவனங்கள் இப்போது தங்கள் பங்களிப்புத் தொகையை மட்டும் செலுத்தினால் போதும்.

- கூடுதலாக, அவர்கள் பிரிவு 7Q-இன் கீழ் பொருந்தக்கூடிய வட்டி, நிலையான நிர்வாகக் கட்டணங்கள் மற்றும் ரூ. 100 என உச்சவரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு பெயரளவிலான அபராதத் தொகையையும் செலுத்த வேண்டும். 

- இது மூன்று EPFO ​​திட்டங்களான EPF, EPS மற்றும் EDLI ஆகியவற்றின் கீழும் முழுமையான இணக்கமாகக் கருதப்படும் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 

- பெரிய அபராதங்களுக்குப் பயந்து முன்னதாகப் பதிவைத் தவிர்த்திருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு இது செலவுத் தடையை கணிசமாகக் குறைக்கிறது.

இந்தத் திட்டத்தால் யார் பயனடையலாம்?

இந்தத் திட்டம், EPF-க்குத் தகுதியுடையவர்களாக இருந்தும், குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் முறையாகப் பதிவு செய்யப்படாத தொழிலாளர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. இந்த நிலைமை சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களில், குறிப்பாக வணிகங்கள் வேகமாக விரிவடையும்போதோ அல்லது புதிய விதிமுறைகளுக்கு ஏற்பத் தங்களை மாற்றிக்கொள்ளும்போதோ ஏற்படுவதுண்டு. 

பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு, இந்த பதிவு இப்போது ஓய்வூதிய சேமிப்பு, ஓய்வூதிய ஆதரவு மற்றும் காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பு போன்ற நீண்ட காலப் பலன்களை வழங்குகிறது. இந்த அத்தியாவசியமான பாதுகாப்பு அம்சங்கள் பல ஆண்டுகளாகப் பலருக்குக் கிடைக்காமல் இருந்தன. எனினும் EPFO -வின் இந்த 6 மாத கால உறுப்பினர் சேர்க்கை நடவடிக்கையால் இந்த தொழிலாளர்களுக்கு இப்போது, அவர்களுக்கு உரிமையுள்ள பாதுகாப்பு நன்மைகள் கிடைக்கும்.

உறுப்பினர் சேர்க்கை செய்யத் தவறிய நிறுவனங்களை EPFO ​​அணுகும்

பரந்த பங்கேற்பை உறுதி செய்வதற்காக, EPFO ​​அடையாளம் காணப்பட்ட, உறுப்பினர் சேர்க்கை செய்யத் தவறிய நிறுவனங்களை SMS மற்றும் மின்னஞ்சல் வழியாக முன்கூட்டியே தொடர்பு கொண்டு, இந்த ஒரு முறை வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு வலியுறுத்தும். இந்த வாய்ப்பு காலவரையறைக்கு உட்பட்டது என்றும், அது நீட்டிக்கப்படாது என்றும் EPFO வலியுறுத்தியுள்ளது.

இந்த அணுகுமுறை, நிறுவனங்கள் பின்னர் ஆய்வுகள் அல்லது அமலாக்க நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்வதற்குப் பதிலாக, தாங்களாகவே முன்வர உதவும் என்று அதிகாரிகள் நம்புகிறார்கள்.

புதிய EPFO ​​பதிவுத் திட்டம் சுருக்கமாக....

- EPF திட்டத்தின் கீழ் வராத தகுதியுள்ள ஊழியர்களை நிறுவனங்கள் தாமாக முன்வந்து பதிவு செய்ய அனுமதிக்கும் ஒரு முறை ஆறு மாத கால அவகாசத்தை EPFO அறிவித்துள்ளது.

- இந்தத் திட்டம், குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் முறையாகப் பதிவு செய்யப்படாத தொழிலாளர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. 

- உறுப்பினர் சேர்க்கை செய்யத் தவறிய நிறுவனங்களை EPFO ​​அணுகும்.

- 6 மாத கால உறுப்பினர் சேர்க்கை நடவடிக்கையால் விடுபட தொழிலாளர்களுக்கு இப்போது, அவர்களுக்கு உரிமையுள்ள பாதுகாப்பு நன்மைகள் கிடைக்கும்.

EPFOEPFPFPersonal FinancePrivate Sector Employees

