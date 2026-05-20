/EPF உறுப்பினர்களுக்கு விரைவில் WhatsApp, UPI வசதிகள் அறிமுகம்: EPFO அதிரடி

EPFO WhatsApp Service: EPF உறுப்பினர்கள் தங்கள் PF இருப்பு முதல் கோரிக்கை நிலை வரையிலான தகவல்களை இப்போது நேரடியாக WhatsApp மூலம் அணுகலாம்.
EPFO WhatsApp Service: மாத ஊதியம் பெறும் தனியார் துறை ஊழியரா நீங்கள்? மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. உங்கள் PF இருப்பு முதல் கோரிக்கை நிலை வரையிலான தகவல்களை இப்போது நேரடியாக WhatsApp மூலம் அணுகலாம். இதைச் செய்ய, நீங்கள் 'Hello' என்று டைப் செய்து ஒரு செய்தியை அனுப்பினால் மட்டும் போதும். அதைத் தொடர்ந்து, தொடர்புடைய அனைத்து விவரங்களும் உங்கள் ஸ்மார்ட்போன் திரையிலேயே தோன்றும். இந்தச் சேவை வாரத்தின் ஏழு நாட்களும், 24 மணி நேரமும் கிடைக்கும்.
இந்த முன்னேற்றத்தை மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா செவ்வாயன்று அறிவித்தார். பல்வேறு சட்ட மன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுக்கு உரிய நேரத்தில் தீர்வு காண்பதை உறுதி செய்வதற்கும், வழக்குகளைக் குறைப்பதற்கும் ஊழியர்களின் சேமநிதி அமைப்பு பல முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டுள்ளது என்றும், வாட்ஸ்அப் சேட் செயலியை அறிமுகப்படுத்துவது அந்த நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாகும் என்றும் அவர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.
செவ்வாய்க்கிழமையன்று (மே 19, 2026) டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய தொழிலாளர் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா, வருங்கால வைப்பு நிதியை (Provident Fund) திரும்பப் பெறுவதற்கும், அதனை நேரடியாக பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றிக்கொள்வதற்கும், விரைவில் UPI கட்டண வாயில்களைப் (payment gateways) பயன்படுத்த EPFO அனுமதிக்கும் என்று தெரிவித்தார். இந்த வசதிக்கான சோதனைப் பணிகள் நிறைவடைந்துவிட்டதாகவும் அவர் கூறினார். "உறுப்பினர்கள் தங்கள் EPF (ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி) தொகையை UPI கட்டண வாயில்கள் வாயிலாகத் திரும்பப் பெறும் வசதிக்கான சோதனைகளை நாங்கள் நிறைவு செய்துவிட்டோம். இவ்வாறு திரும்பப் பெறப்படும் தொகை, சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினரின் வங்கிக் கணக்கிற்கே நேரடியாக மாற்றப்படும்," என்று அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா மேலும் கூறினார்.
"தகவல் தொடர்புகளுக்கு வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) வழித்தடத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான முக்கியக் காரணங்களில் ஒன்று, பெரும்பாலான ஸ்மார்ட்போன் பயனர்கள் ஏற்கனவே தங்கள் தகவல் பரிமாற்றங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பையே பயன்படுத்தி வருகின்றனர் என்பதாகும்," என்று அவர் கூறியதாக ANI செய்தி நிறுவனம் மேற்கோள் காட்டியுள்ளது. மேலும், அனைத்துத் தகவல் தொடர்புகளும் உள்ளூர் அல்லது பிராந்திய மொழிகளிலேயே மேற்கொள்ளப்படும் என்றும், இது EPFO-வுடன் உறுப்பினர்கள் தங்கள் சொந்த மொழியிலேயே தொடர்புகொள்வதற்கு மிகுந்த சௌகரியத்தை அளிக்கும் என்றும் மண்டவியா குறிப்பிட்டார்.
EPFO தனது உறுப்பினர்களிடையே தனது சேவைகளின் வரம்பை விரிவுபடுத்தவும், சேவைகளை எளிமைப்படுத்தவும், இந்த பிரபலமான செய்திப் பரிமாற்றத் தளத்தில் விரைவில் ஒரு புதிய சேவையைத் தொடங்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த புதிய முயற்சியின் முதன்மை நோக்கம், சந்தாதாரர்கள் தங்கள் PF இருப்பை உடனடியாகச் சரிபார்க்கவும், கடந்த ஐந்து பரிவர்த்தனைகளின் வரலாற்றைப் பார்க்கவும், தங்கள் கோரிக்கையின் நிலையை கண்காணிக்கவும், இவை அனைத்தையும் எந்தச் சிரமமும் இன்றி மேற்கொள்ளவும் உதவுவதாகும்.
இந்த WhatsApp ஆதரவுச் சேவையின் நன்மைகள், பிரதம மந்திரி விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா (PMVBRY) திட்டத்தின் கீழ் தகுதி பெற்றிருந்தும், சில நடைமுறைகளை இன்னும் முடிக்காத உறுப்பினர்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும். முடிக்கப்படாமல் உள்ள இந்தப் பணிகளில், UIDAI-இன் முக அங்கீகாரத் தொழில்நுட்பத்திற்கு (FAT)த் தேவையான சரிபார்ப்பு முழுமையடையாமல் இருப்பது மற்றும் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடிப் பயன் பரிமாற்றத்தை (DBT) செயல்படுத்தத் தவறியிருப்பது ஆகியவை அடங்கும். இத்தகைய உறுப்பினர்கள் இப்போது WhatsApp மூலமாகவும் தேவையான ஆதரவையும் வழிகாட்டுதலையும் பெற முடியும்.
இந்த வசதிகளைச் செயலாக்கவும், உறுப்பினர்களின் விசாரணைகளைக் கையாளவும் EPFO தரப்பில் ஒரு AI Chatbot (செயற்கை நுண்ணறிவு உதவியாளர்) பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த Chatbot உங்கள் கேள்விகளுக்கு நேரடியாகவோ அல்லது EPFO தரவுத்தளத்தில் தேடுவதன் மூலமோ உடனடிப் பதில்களை வழங்கும். இந்தச் சேவையின் மூலம் உறுப்பினர்கள் பெறும் திருப்தியின் அளவை மதிப்பிடுவதற்காக, இந்த முழு செயல்முறையும் கண்காணிக்கப்படும்.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் வசதிகளை அதிகரிக்க, வருங்கால வைப்பு நிதி உறுப்பினர்களுக்காக வாட்ஸ்அப் சேவையை அறிமுகப்படுத்த EPFO தயாராகி வருகிறது.
முன்மொழியப்பட்டுள்ள வாட்ஸ்அப் சேவைகள் 24 மணி நேரமும் அணுகக்கூடிய வசதியை வழங்கும் என்றும், அடிப்படை கணக்கு தொடர்பான கோரிக்கைகள் மற்றும் திரும்பத் திரும்ப எழும் வினவல்களைத் தானியங்கி அமைப்புகள் நாள் முழுவதும் கையாளும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒரு உறுப்பினர் உதவி கோரி EPFO-க்கு வாட்ஸ்அப் செய்தி அனுப்பும்போது, அந்தச் செய்தி, அவரது 'Universal Account Number' (UAN)-உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்துதான் வந்துள்ளதா என்பதை EPFO முதலில் சரிபார்க்கும்.