EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்? கார்ப்பஸ், ஓய்வூதியம் உயரும்.. ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

EPFO Wage Ceiling Hike: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. நீண்ட காலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்டு வரும் ஒரு முக்கிய விஷயத்தில் புதிய அப்டேட் வந்துள்ளது. வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) விதிமுறைகளில் பெரும் மாற்றங்களைச் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக, ஊதிய உச்சவரம்பில் மாற்றங்கள் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பில் மாற்றம் வருமா?
ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) கீழ் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள, ஊதிய வரம்பை நிர்ணயிக்கும் உச்சவரம்பை, ₹15,000 -லிருந்து ₹25,000 முதல் ₹30,000 வரையிலான வரம்பிற்கு அரசு உயர்த்தக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதிகரித்து வரும் ஊதியங்கள் மற்றும் பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப இந்த வரம்பைப் மாற்ற வேண்டும் என்று சமீபத்தில் உச்ச நீதிமன்றமும் பரிந்துரைத்திருந்தது.
ஊதிய உச்சவரம்பு எப்போது திருத்தப்பட்டது?
இதற்கு முன்னதாக, EPFO-வின் ஊதிய வரம்பை, ஊழியர்களின் மாநிலக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் (ESI) வரம்பிற்கு இணையாகக் கொண்டுவருவது குறித்தும் அரசு பரிசீலித்திருந்தது. இதற்கு முன் EPFO-வின் ஊதிய வரம்பு கடைசியாக 2014-ஆம் ஆண்டில் திருத்தப்பட்டது. அப்போது அது ₹6,500-லிருந்து ₹15,000-ஆக உயர்த்தப்பட்டது. அதன் பிறகு, ஊழியர்களின் ஊதியம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உயர்ந்துள்ளது. ஆனால், இந்தக் காலகட்டத்தில் ஊதிய உச்சவரம்பில் எந்த வித மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
ஊதிய உச்சவரம்பை அதிகரிக்க வேண்டியதன் அவசியம் என்ன?
- ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சமீபத்திய உயர்வு காரணமாக, பெருமளவிலான தொழிலாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு வரம்பிற்கு, குறிப்பாக, PF திட்டத்தின் வரம்பிற்கு வெளியே செல்லும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது.
- உழைக்கும் நபர்கள் அனைவரும் சமூகப் பாதுகாப்பு எனும் குடையின் கீழ் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என்ற அரசின் நோக்கத்திற்கு இது முரணாக அமைகிறது.
- இதனால் இந்த செயல்முறையில் மாற்றங்களைக் கொண்டு வர அரசு முழு முனைப்புடன் இருக்கிறது.
அரசின் திட்டம் என்ன?
ESI (ESIC) திட்டத்தின் கீழ் தற்போது நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள ஊதிய உச்சவரம்பையும் அதிகாரிகள் மறுமதிப்பீடு செய்து வருகின்றனர். EPFO மற்றும் ESI ஆகிய இரண்டிற்குமான வரம்புகளை ஒருங்கிணைப்பதே இதன் நோக்கமாக உள்ளது. இதன் மூலம் நிறுவனங்கள் விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதும், தங்கள் வணிகத்தை நடத்துவதும் எளிதாகும். தற்போது, ESI-க்கான ஊதிய வரம்பு மாதத்திற்கு ₹21,000-ஆக உள்ளது. EPFO -க்கான ஊதிய உச்சவரம்பு ₹15,000 ஆக உள்ளது.
இதன் மூலம் கிடைக்கும் நன்மை என்ன?
- EPFO -வின் ஊதிய வரம்பு உயர்த்தப்பட்டால், இந்த திட்டத்தின் பாதுகாப்பு வரம்பு விரிவடையும்.
- இதன் மூலம், இன்னும் அதிகமான ஊழியர்கள் முறைசார்ந்த பணியாளர் தொகுப்பின் (formal workforce) ஒரு பகுதியாக மாற வழிவகை செய்யப்படும்.
- இது அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஓய்வுக்கால நிதியை உருவாக்கவும் உதவும்.
- இருப்பினும், இது நிறுவனங்களின் மீதான நிதிச்சுமையைச் சற்று அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.
சில மாநிலங்களில் ஊழியர்களின் ஊதிய நிலைகள் உயர்ந்துள்ளன. சில மாநிலங்களில் ஊதிய அளவுகளில் பெரிய அளவில் மாற்றங்கள் இல்லை. இவற்றை அமைச்சகம் கவனத்தில் எடுத்துள்ளும். ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்படும் மாற்றம், தொழிலாளர்களின் சமூகப் பாதுகாப்பு வரம்பில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை தற்போது மத்திய அரசு மதிப்பிட்டு வருகிறது. இது தொடர்பான உள்விவாதங்கள் அமைச்சகத்திற்குள் தற்போது நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகின்றது. ஊதிய உச்சவரம்பை அதிகரிப்பதற்கு தேவையான ஒப்புதல்கள் விரைவில் பெறப்படும் என்றும், அதைத் தொடர்ந்து தொடர்புடைய அனைத்துத் தரப்பினருடனும் இது தொடர்பாக கலந்தாலோசிகப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?
அதிகரித்து வரும் ஊதியங்கள் மற்றும் பணவீக்கத்திற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் இந்த வரம்பைப் புதுப்பிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் சமீபத்தில் பரிந்துரைத்துள்ளது. ஆகையால், இந்த வரம்பை உயர்த்துவது மிகவும் அவசரத் தேவையாக உள்ளது. இதற்கு முன்னதாகவே, EPFO வரம்பை ESI வரம்பிற்கு இணையாக அமைப்பது குறித்தும் அரசாங்கம் பரிசீலித்திருந்தது. EPFO-வின் ஊதிய வரம்பு கடைசியாக 2014-ஆம் ஆண்டில் திருத்தப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அப்போது அந்த வரம்பு ₹6,500-லிருந்து ₹15,000-ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
EPFO-வின் கீழ் கட்டாயப் பங்களிப்பிற்கான உச்சவரம்பை ரூ. 15,000-லிருந்து ரூ. 25,000 ஆக உயர்த்த அரசாங்கம் முடிவு செய்தால், அது ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய நிதியை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், ஓய்வுக்குப் பிறகு அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் ஓய்வூதியத் தொகையையும் (தற்போது குறைந்தபட்சம் ரூ.1,000) அதிகரிக்கும்.
ஊதிய உச்சவரம்பு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. EPF ஊதிய உச்சவரம்பு என்றால் என்ன?
ஒரு ஊழியரின் சம்பளத்தில் எவ்வளவு தொகை வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு பங்களிக்கப்படும் என்பதை EPF ஊதிய உச்சவரம்பு தீர்மானிக்கிறது. தற்போது, நிறுவனத்தின் அடிப்படை சம்பளத்தில் 12% (கூடுதலாக DA) ஒவ்வொரு மாதமும் பணியாளரின் இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.
2. தற்போதைய EPF ஊதிய உச்சவரம்பு என்ன?
தற்போதைய EPF ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.15,000 ஆகும்.
3. ஊதிய உச்சவரம்பு எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
EPFO உச்சவரம்பு மாதத்திற்கு ரூ.15,000 -இலிருந்து ரூ.25,000 - ரூ.30,000 ஆக அதிகரிக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது. இது மிகப்பெரிய மாற்றமாக இருக்கும். இது ஊழியர்களின் இபிஎஃப் கார்ப்பஸ் மற்றும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் என இரண்டிலும் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும்.
