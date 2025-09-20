40-45 வயதினருக்கு முக்கிய செய்தி : மாதம் ரூ.3,000 ஓய்வூதியம் அளிக்கும் மாநில அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Monthly Pension Scheme: ஓய்வூதியம் என்பது பலருக்கு இன்றியமையாத நிதி ஆதாரமாக இருக்கின்றது. மத்திய அரசும் பல மாநில அரசுகளும் பல்வேறு நிலை மக்களுக்கான பல ஓய்வூதியத் திட்டங்களை நடத்தி வருகிறார்கள். அந்த வகையில், ராஜஸ்தானில் உள்ள பஜன்லால் அரசு 41 முதல் 45 வயது வரையிலான மக்களுக்கு ஒரு சிறந்த பரிசை வழங்கியுள்ளது. புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், இப்போது ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.3000 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். இந்தத் திட்டம் முக்கியமாக, குறிப்பிட்ட வயது வரம்பைச் சேர்ந்த அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்கானது. இந்த பதிவில் இந்தத் திட்டத்தைப் பற்றி விரிவாக அறிந்து கொள்வோம்!
Vishwakarma Pension Scheme Scheme:
முதலமைச்சர் விஸ்வகர்மா ஓய்வூதியத் திட்டம் 2024 இன் சிறப்பு அம்சங்கள்
மத்திய அரசின் பிரதம மந்திரி ஷ்ரம்யோகி மாந்தன் யோஜனாவின் அடிப்படையில் ராஜஸ்தான் அரசு ராஜஸ்தான் முதலமைச்சர் விஸ்வகர்மா ஓய்வூதியத் திட்டம் 2024 ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம் அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்கள், தெரு வியாபாரிகள் மற்றும் நாட்டுப்புறக் கலைஞர்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குவதாகும். 41 முதல் 45 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேரலாம். 60 வயது நிறைவடைந்தவுடன், அரசாங்கம் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.3000 ஓய்வூதியத்தை வழங்கும். இந்தத் தொகை நேரடியாக பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும். இதனால் பயனாளிகளுக்கு முதுமையில் நிதி நெருக்கடியிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும்.
இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களை யார் பெறலாம்?
- 41 முதல் 45 வயதுக்குட்பட்டவர்களாகவும், தெருவோர வியாபாரிகள், நாட்டுப்புறக் கலைஞர்கள் அல்லது பிற சிறு தொழிலாளர்கள் போன்ற அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரிபவராகவும் இருக்கும் நபர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் பலனை பெறலாம்.
- ஆனால் இதற்கு சில நிபந்தனைகள் உள்ளன.
- இதில் சேர, மாத வருமானம் ரூ.15,000 க்கும் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.
- மேலும், இதில் சேர பயனாளிகள் மத்திய அரசின் இ-ஷ்ரம் போர்ட்டலில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களை யார் பெற முடியாது?
- நீங்கள் ஏற்கனவே ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF), தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS), மாநில காப்பீடு அல்லது பிற வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டங்களைப் பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தால், நீங்கள் இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதி பெற முடியாது.
- இது தவிர, வருமான வரி செலுத்துவோரும் இந்தத் திட்டத்தில் சேர முடியாது.
இந்த திட்டத்தின் சிறப்பு என்னவென்றால், இந்த ஓய்வூதியம் முதியோர் ஓய்வூதியத்திலிருந்து வேறுபட்டது, அதாவது, இரண்டின் பலன்களையும் பயனாளிகள் பெற முடியும்.
விஸ்வகர்மா ஓய்வூதியத் திட்டம்: இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களை எவ்வாறு பெறுவது?
இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற நீங்கள் கடினமான முயற்சிகள் எதையும் எடுக்க வேண்டியதில்லை. 60 வயதை அடையும் வரை ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.100 டெபாசிட் செய்தால் போதும். இந்தச் சிறிய தொகை உங்கள் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பதில் பெரும் பங்கு வகிக்கும். 60 வயது நிறைவடைந்தவுடன், நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.3000 ஓய்வூதியம் பெறத் தொடங்குவீர்கள். இதற்காக, நீங்கள் இ-ஷ்ரம் போர்ட்டலில் பதிவு செய்து, திட்டம் தொடர்பான பிற செயல்முறைகளை முடிக்க வேண்டும்.
இந்தத் திட்டத்தின் சிறப்பு என்ன?
இந்தத் திட்டம் சிறப்பு வாய்ந்தது. ஏனெனில் இது அமைப்புசாரா துறையில் கடினமாக உழைப்பவர்களைக் கருத்தில் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இரவும் பகலும் கடினமாக உழைக்கும் தெரு வியாபாரிகள் மற்றும் நாட்டுப்புறக் கலைஞர்கள் போன்றவர்கள் இப்போது இதன் மூலம் முதுமையில் நிதி உதவி பெற முடியும். பஜன்லால் அரசின் இந்த நடவடிக்கை லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு நிச்சயமாக நிவாரணம் அளித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | ஜிஎஸ்டி மாற்றம்: செப். 22 முதல் இதை கண்டிப்பாக கவனிங்க... இல்லனா பெரிய நஷ்டம் தான்
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: உதவிப் பேராசிரியர்களின் சம்பளம் இரண்டரை மடங்கு அதிகரிக்கும்.... கணக்கீடு இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ