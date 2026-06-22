/பிரியாணி பிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! அதிரடியாக விலை குறையும் பாஸ்மதி அரிசி

Basmati rice : ஈரான் அரசு ஹார்முஸ் நீரிணையை கப்பல் போக்குவரத்திற்கு மூடுவதாக அறிவித்துள்ளதால், இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பாஸ்மதி அரிசி மற்றும் தேயிலை வர்த்தகம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக, பாஸ்மதி அரிசியின் விலை 5 முதல் 10 சதவீதம் வரை குறையக்கூடும் என்று இந்திய ஏற்றுமதியாளர்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர். மேற்கு ஆசிய நாடுகளுக்கான கப்பல் போக்குவரத்துத் தடைபட்டுள்ளதே இதற்கு முக்கியக் காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
அண்மையில் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே தற்காலிக அமைதி ஒப்பந்தம் அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஏற்றுமதியாளர்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு அனுப்புவதற்காகப் பெருமளவில் பாஸ்மதி அரிசியைக் கொள்முதல் செய்யத் தொடங்கினர். இதனால் அதன் விலையும் 15 முதல் 20 சதவீதம் வரை உயர்ந்திருந்தது. ஆனால், ஈரான் அரசின் இந்த திடீர் அறிவிப்பானது சந்தையில் மீண்டும் விலைச் சரிவை ஏற்படுத்தும் என்று இந்திய அரிசி ஏற்றுமதியாளர்கள் கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவர் தேவ் கார்க் தெரிவித்துள்ளார். தற்போது, மேற்கு ஆசியச் சந்தைகளை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கும் சுமார் 60,000 டன் பாஸ்மதி அரிசி வழியிலேயே தேங்கி நிற்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்திய பாஸ்மதி அரிசி ஏற்றுமதிக்கான முக்கிய ஐந்து இலக்குகளாக சவூதி அரேபியா, ஈரான், ஈராக், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஏமன் ஆகிய மேற்கு ஆசிய நாடுகள் விளங்குகின்றன. இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த பாஸ்மதி அரிசி ஏற்றுமதியில் இந்த நாடுகள் மட்டுமே 50 சதவீதப் பங்கைக் கொண்டுள்ளன. இதனால், தற்போதைய போக்குவரத்துத் தடையால் இந்தச் சந்தைகளே நேரடியாகவும் மிக மோசமாகவும் பாதிக்கப்படவுள்ளன. இந்தியா ஆண்டுதோறும் சுமார் 7.2 மில்லியன் டன் பாஸ்மதி அரிசியை உற்பத்தி செய்கிறது, இதில் சுமார் 6 மில்லியன் டன் அரிசி வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பாஸ்மதி அரிசியைப் போலவே, இந்தியத் தேயிலை ஏற்றுமதிக்கும் மேற்கு ஆசியா ஒரு மிக முக்கியமான சந்தையாகும். இப்பகுதியில் உள்ள நுகர்வோர் இந்தியாவின் பிரீமியம் தர செகண்ட் ஃபிளஷ் ரக பாரம்பரியத் தேயிலையை அதிகம் விரும்புகின்றனர். இதற்கான ஆர்டர்கள் பொதுவாக மே மாத இறுதியில் தொடங்கி, ஜூன் மாத தொடக்கத்தில் கப்பல் மூலம் அனுப்பப்படும். இந்த ரக தேயிலை நாட்டின் அன்னியச் செலாவணி வருவாயில் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் தேயிலை ஏற்றுமதி 285 மில்லியன் கிலோ என்ற வரலாற்றுச் சாதனை அளவை எட்டியிருந்தது. ஆனால், தற்போதைய மத்திய கிழக்கு நாட்டுப் பதற்றம் அதற்குப் பெரிய சவாலாக மாறியுள்ளது என்று ஏசியன் டீ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் இயக்குனர் மோஹித் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார். இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த தேயிலை ஏற்றுமதியில் 50 சதவீதம் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கே செல்கிறது. ஹார்முஸ் நீரிணை முடக்கமும், செங்கடல் துறைமுகங்கள் வழியிலான கப்பல் போக்குவரத்துக் கட்டண உயர்வும் இந்திய ஏற்றுமதியை முடக்கும் நிலைக்குக் கொண்டு வந்துள்ளதாக அவர் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 2025 இல் மட்டும் இந்தியா 129.19 மில்லியன் கிலோ தேயிலையை மேற்கு ஆசியாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.