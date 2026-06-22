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பிரியாணி பிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! அதிரடியாக விலை குறையும் பாஸ்மதி அரிசி

Basmati rice : ஈரான் அரசு ஹார்மூஸ் நீரிணையை மூடுவதால், பாஸ்மதி அரிசி விலை குறையும். இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 22, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:50 PM IST
பிரியாணி பிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! அதிரடியாக விலை குறையும் பாஸ்மதி அரிசி
Image Credit: Basmati rice

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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