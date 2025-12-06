8வது ஊதியக்குழு: 'அது கண்டிப்பா உண்டு...' ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிதி அமைச்சகம் குட் நியூஸ்

8th Pay Commission Pensioners: நாளுக்கு நாள் 8வது ஊதியக்குழு குறித்த புதுப்புது அப்டேட்கள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன. நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் மத்திய அரசு பல குழப்பங்களுக்கான பதில்களை அளித்து வருகின்றது. மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அரசு நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைத்த செய்தி என்ன? அவர்களது கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டதா? புதிய ஊதியக்குழுவில் அவர்களுக்கு காத்திருக்கும் அப்டேட் என்ன? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளால் அதிகரித்த டென்ஷன்
சமீபத்தில் மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவுக்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுகளை அங்கீகரித்தது. ToR ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் குழப்பங்களை அதிகரித்தது. குறிப்பாக ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு இது அச்சத்தை உண்டுபண்ணியது. ஓய்வூதிய திருத்தம் பற்றிய குறிப்புகளே அதில் இடம்பெறாததே அதற்கு முக்கிய காரணமாகும்.
Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அதிகரித்த கவலை
8வது ஊதியக் குழு விதிமுறைகள் (ToR) தொடர்பாக பல்வேறு தொழிலாளர் சங்கங்கள் மற்றும் ஊழியர் பிரதிநிதி அமைப்புகள் பல சந்தேகங்களை எழுப்பி பதில்களை கோரியிருந்தன. ஓய்வூதிய திருத்தம், 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்க தேதி ஆகியவற்றை சேர்த்து ToR -இல் திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். அவற்றில் சில முக்கிய அம்சங்களை நிதி அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்
இந்த நிலையில், நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் செய்தி கிடைத்துள்ளது. 8வது ஊதியக் குழு, ஓய்வூதிய திருத்தம் தொடர்பான மாற்றங்களையும் பரிந்துரைக்கும் என்பதை அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இது பல வாரங்களாக நிலவும் ஊகங்களுக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்களின் தொடர்ச்சியான கோரிக்கைகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
மாநிலங்களவையில் நிதி அமைச்சகத்திடமிருந்து இந்த தெளிவுபடுத்தல் வந்தது. வரவிருக்கும் ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகளில் (ToR) ஓய்வூதியத் திருத்தத்தை வெளிப்படையாகச் சேர்க்குமாறு மையத்தை வலியுறுத்தி வந்த லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இது நிவாரணம் அளிக்கிறது.
Pension revision: 8வது ஊதியக் குழுவில் ஓய்வூதிய திருத்தம்
எம்.பி.க்கள் ஜாவேத் அலி கான் மற்றும் ராம்ஜி லால் சுமன் ஆகியோரின் நட்சத்திரக் குறியிடப்படாத கேள்விக்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, ஓய்வூதியத் திருத்தம் 8வது ஊதியக்குழுவின் ஒரு பகுதியாக உள்ளதை உறுதிப்படுத்தினார். "8வது ஊதியக்குழு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம், கொடுப்பனவுகள், ஓய்வூதியம் போன்ற பல்வேறு விஷயங்களில் அதன் பரிந்துரைகளை வழங்கும்" என்று அவர் குறிப்பிட்டார். பல ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள் பிரதமர் மற்றும் நிதியமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதி, ஓய்வூதியம் தொடர்பான பரிந்துரைகளை வெளிப்படையாகக் குறிப்பிட ToR ஐத் திருத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதைத் தொடர்ந்து இந்த தெளிவுபடுத்தல் வந்துள்ளது.
DA Merger: அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?
அரசாங்கம் தற்போதுள்ள அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணத்தை (DR) அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைத்து ஒரு உடனடி நிவாரணத்தை வழங்குமா என்பது ஊழியர்களிடையே மிகப்பெரிய கேள்விகளில் ஒன்றாக இருந்தது. ஆனால், அப்படி எந்த எண்ணமும் இல்லை என அறிவித்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏமாற்றம்
நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி நாடாளுமன்றத்தில் "தற்போதுள்ள அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பது தொடர்பான எந்த திட்டமும் பரிசீலனையில் இல்லை" என்று மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
ஊழியர் சங்கங்கள் அகவிலைப்படி இணைப்பிற்கு பலமுறை அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றன - குறிப்பாக ஜனவரி 2024 இல் அகவிலைப்படி 50% ஐத் தாண்டியதிலிருந்து இந்த அழுத்தம் அதிகமாகியுள்ளது. DA இணைப்பு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஒட்டுமொத்த சம்பளத்தையும் எதிர்கால சம்பள உயர்வுகளையும் அதிகரிக்கும். இருப்பினும், அத்தகைய நடவடிக்கை பரிசீலிக்கப்படவில்லை என்று அரசாங்கம் தொடர்ந்து கூறி வருகிறது.
8வது ஊதியக்குழு ஓய்வூதிய திருத்தம் சுருக்கமாக....
- இதுவரை இருந்த ஊதியக்குழுக்களில் ஓய்வூதிய திருத்தம் எப்போதும் ஒருங்கிணைந்த அம்சமாக இருந்து வந்துள்ளது.
- ஓய்வூதியதாரர்களின் வருமானம் அவர்களது செலவுகளுடன் ஒத்துப்போக, ஓய்வூதியம் அவ்வப்போது திருத்தப்படுவது அவசியமாகும்.
- இதனால், பணியில் உள்ள ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்றவர்களின் வெவ்வேறு பிரிவுகளுக்கு இடையில் இடைவெளிகள் அதிகம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ளலாம்.
- இது குறித்த அச்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இருந்துவர்ந்த நிலையில், தற்போது மத்திய அரசு இதை தெளிவுபடுத்தி ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் அளித்துள்ளது.'
