ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்: ஓய்வூதிய நன்மைகள், பென்ஷன் மித்ரா.... மத்திய அரசின் மாஸ்டர் பிளான்

Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் மத்திய அரசு பணியில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்றவர்கள் உள்ளார்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும்.
ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை
மத்திய அரசின் கீழ் இயங்கும் ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DPPW), வெள்ளிக்கிழமை, அக்டோபர் 10, 2025 அன்று ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது. மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வூதியப் பலன்கள் சரியான நேரத்தில் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்தது. இந்த புதிய வழிகாட்டுதல்கள் ஓய்வூதிய தாமதங்களின் நீண்டகால சிக்கலை கிட்டத்தட்ட நீக்குகிறது.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள்
- மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களின்படி, ஓய்வு பெறும் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் அவர்களின் அலுவலகத் தலைவரால் பென்ஷன் மித்ரா என்றும் அழைக்கப்படும் ஒரு நல அதிகாரி நியமிக்கப்படுவார்.
- இந்த அதிகாரி, பணியாளருக்கு ஓய்வூதியத்திற்கான அனைத்து தேவையான படிவங்களையும் நடைமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்ய உதவுவார்.
- ஓய்வூதியதாரர் காலமானால், குடும்ப ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதற்கான தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிப்பதிலும், கோரிக்கைகளைச் சரிபார்ப்பதிலும் அவர் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு உதவுவார்.
வழிகாட்டுதல்களின் முக்கிய நோக்கம் என்ன?
இந்த வழிகாட்டுதல்களின் முக்கிய குறிக்கோள், அமைச்சகங்களுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்துவதும், ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் பிற ஓய்வூதிய நிலுவைகள் விரைவாக செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்வதும் ஆகும். மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (CCS) ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய கட்டண ஆணைகள் (PPOs) அல்லது e-PPOs சரியான நேரத்தில் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வதையும் அவை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. ஓய்வு பெற்ற மாதத்தின் கடைசி நாளுக்குள் ஊழியர்கள் தங்கள் முதல் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார்கள்.
PPO: ஓய்வூதிய கட்டண ஆணைகள்
ஓய்வூதிய கட்டண ஆணைகள் (PPOs/e-PPOs) வழங்குவதில் தாமதங்களைக் குறைக்க முக்கியமான நடைமுறை மாற்றங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகத் துறை தெரிவித்துள்ளது. உதாரணமாக, CCS (ஓய்வூதிய) விதிகள், 2021 இன் படி, விஜிலென்ஸ் அனுமதி நிலுவையில் இருப்பதால் ஓய்வூதிய கொடுப்பனவுகளை நிறுத்தி வைக்க முடியாது என்று அது தெளிவுபடுத்தியது.
அனைத்து அமைச்சகங்களும் துறைகளும் ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கான விஜிலென்ஸ் அனுமதி ஓய்வு பெறுவதற்கு குறைந்தது மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே முடிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். ஏனெனில் தற்போதைய விதிகளின் கீழ் அனுமதி மூன்று மாதங்களுக்கு செல்லுபடியாகும்.
Bhavishya Portal: பவிஷ்ய போர்ட்டல் வலுப்படுத்தப்படும்
- ஓய்வூதிய செயலாக்கத்தைக் கண்காணிக்கும் பவிஷ்ய செயல்முறை ரீதியாகவும், தொழில்நுட்ப ரீதியாக மேலும் மேம்படுத்தப்படும்.
- இது ஆட்டோ-ஃப்ளேகிங் மற்றும் தானியங்கி விரிவாக்கத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
- நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவைத் தாண்டி எந்த வழக்கும் நிலுவையில் இல்லை என்பதை இது உறுதி செய்யும்.
ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த சீர்திருத்தங்கள் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வெளிப்படையான, விரைவான மற்றும் உறுதியான ஓய்வூதிய செயல்முறைகளை உறுதி செய்யும்.
