  • New Labour Laws: வேலையை விட்ட 2 நாட்களில் இனி ஃபுல் அண்ட் ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட்!!

New Labour Laws: வேலையை விட்ட 2 நாட்களில் இனி ஃபுல் அண்ட் ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட்!!

New Labour Codes: புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களால் ஊழியர்களுக்கு கிடைத்துள்ள மிகப்பெரிய நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 29, 2025, 08:30 PM IST
  • ஊழியர்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?
  • 48 மணி நேரத்திற்குள் செட்டில்மெண்ட் நடக்கும்.
  • பிஎஃப், கிராஜ்ஜுவிட்டி மற்றும் பிற சலுகைகளும் விரைவாகக் கிடைக்கும்.

New Labour Laws: வேலையை விட்ட 2 நாட்களில் இனி ஃபுல் அண்ட் ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட்!!

New Labour Laws: சமீபத்தில் புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. இதன் செயலாக்கத்திற்கு பிறகு, ஊழியர்கள் தொடர்பான பல முக்கிய பிரச்சினைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களால் ஏற்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன? இதனால் ஊழியர்களுக்கு கிடைத்துள்ள நன்மைகள் என்ன? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Full and Final Settlement

புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் அமலுக்கு வந்ததால் ஏற்பட்டுள்ள பல மாற்றங்களில் முக்கியமான ஒன்று வேலையை விட்டு வெளியேறிய பிறகு முழுமையான மற்றும் இறுதி தீர்வு தொடர்பானது. முந்தைய முறையின் கீழ், ஊழியர்கள் தங்கள் இறுதி சம்பளம், விடுப்பு பணமாக்குதல், போனஸ் மற்றும் பிற நிலுவைத் தொகைகளைப் பெற பல வாரங்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் "க்ளியரன்ஸ்" அல்லது உள் செயல்முறைகளைக் காரணம் காட்டி மாதக்கணக்கில் பணம் செலுத்துவதை நிறுத்தி வைத்தன. இதனால் ஊழியர்களுக்கு நிதி அழுத்தம் ஏற்பட்டது. இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்க்க, அரசாங்கம் தொழிலாளர் சட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது.

New Labour Codes: 48 மணி நேரத்திற்குள் செட்டில்மெண்ட் நடக்கும்

புதிய விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியர் தானாக வேலையை விட்டு வெளியேறினாலோ, நிறுவனத்தால் விடுவிக்கப்பட்டாலோ அல்லது பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டாலோ, நிறுவனம் 48 மணி நேரத்திற்குள் முழு ஊதியத்தையும் செலுத்த வேண்டும். இது சம்பளத்திற்கு மட்டுமான விதி அல்ல. விடுப்பு பணமாக்குதல் (Leave Encashment), போனஸ் (Bonus), ஊக்கத்தொகைகள் (Incentives) மற்றும் பிற நிலுவைத் தொகைகளும் இதில் அடங்கும். அதாவது, ஊழியர்கள் இனி தங்களுக்கு சேர வேண்டிய செட்டில்மெண்ட் தொகைக்காக நீண்ட நாட்களுக்கு காத்திருக்க வேண்டியதில்லை.

புதிய வேலையில் சேருவதற்கு முன்பு பணத்தை நம்பியிருப்பவர்களுக்கு இந்த முறை மிகவும் நன்மை பயக்கும். பெரும்பாலும், வேலை மாறும்போது ஒரு மாதம் குறைக்கப்படுகிறது. மேலும் அடுத்த சம்பளம் வருவதற்கும் நேரம் எடுக்கும். இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், ஃபுல் அண்ட் ஃபைனல் செட்டில்மெண்டில் ஏற்படும் தாமதம் நிதி அழுத்தத்தை அதிகரிக்கச் செய்தது. இருப்பினும், புதிய விதி இந்த சிக்கலை நீக்குகிறது.

ஊழியர்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

- இந்த மாற்றத்தின் மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், நிறுவனங்கள் இனி எந்த சாக்குப்போக்கின் பேரிலும் பணம் செலுத்துவதை நிறுத்தி வைக்க முடியாது. 

- முன்பு, நிறுவனங்கள் அகவுண்ட் க்ளோசிங், காகிதப்பணி அல்லது துறை ஒப்புதல்கள் காரணமாக பணம் செலுத்துவதை தாமதப்படுத்தின. 

- இப்போது, ​​அவர்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 48 மணி நேரத்திற்குள் பணம் செலுத்த வேண்டும். 

- இது வேலைகளை மாற்றும் ஊழியர்கள் மாற்றத்தின் போது நிதி சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யும். 

- வீட்டுச் செலவுகள், EMIகள், வாடகை அல்லது பிற அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்கான பணத்திற்கு அவர்கள் இனி காத்திருக்க வேண்டியதில்லை.

- மேலும், திடீரென பணிநீக்கம் செய்யப்படும் ஊழியர்களுக்கு இந்த விதி ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணமாக இருக்கும். 

- இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், தனிநபர்கள் பெரும்பாலும் மன மற்றும் நிதி அழுத்தத்தை எதிர்கொள்கின்றனர். 

- ஆனால் உடனடியாக பணம் பெறுவது குறைந்தபட்சம் நிதி அழுத்தத்தைக் கணிசமாகக் குறைக்கும்.

PF, Gratuity: பிஎஃப், கிராஜ்ஜுவிட்டி மற்றும் பிற சலுகைகளும் விரைவாகக் கிடைக்கும்

புதிய தொழிலாளர் சட்டம் ஃபுல் அண்ட் ஃபைனல் செட்டில்மெண்டில் மட்டும் மாற்றங்களை கொண்டுவரவில்லை. PF பரிமாற்றங்கள், பணிக்கொடை மற்றும் பிற தீர்வு சலுகைகள் விரைவாகவும் வெளிப்படையாகவும் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  முன்பு, PF கணக்கை மாற்ற வாரக்கணக்கில் நேரம் எடுக்கும். பெரும்பாலும் PF அலுவலகம் மற்றும் நிறுவன HR இடையே கோப்புகள் சிக்கிக்கொண்டிருக்கும். ஆனால் இப்போது, ​​டிஜிட்டல் முறை இந்த செயல்முறைகளை கணிசமாக துரிதப்படுத்தும். PF மற்றும் பணிக்கொடை விஷயங்களில் நிறுவனம் இனி அலட்சியமாக இருக்க அனுமதிக்கப்படாது.

பணிக்கொடையை சரியான நேரத்தில் பெறுவது மிகவும் முக்கியமானது. குறிப்பாக ஓய்வு பெறுவதை நெருங்கும் அல்லது நீண்ட சேவையுடன் இருக்கும் ஊழியர்களுக்கு இது அவசியமானது. புதிய விதி, ஊழியர்கள் தங்கள் சேமிப்பு, முதலீடுகள் அல்லது பிற திட்டமிடலை சரியான நேரத்தில் முடிப்பதையும், அவர்களின் பணம் நிறுவனத்தில் தேங்கி நிற்காமல் இருப்பதையும் உறுதி செய்யும்.

இந்த மாற்றம் ஏன் அவசியமானது?

இந்தியாவில் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வேலைகளை மாற்றுகிறார்கள். இந்த நபர்களில் பெரும்பாலோர் தங்கள் ஃபைனல் செட்டில்மெண்டுக்காக காத்திருக்கும்போது நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொள்கின்றனர். சில நேரங்களில், குடும்பச் செலவுகளை சமாளிப்பது கடினமாகிவிடும். முன்பு நிறுவனங்கள் க்ளியரன்ஸ் சிக்கல்கள் காரணமாக பணம் செலுத்துவதை நிறுத்திவைத்தன. இது குறித்த புகார்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தன. ஊழியர்களின் உரிமைகள் நிறுவனத்தால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதையும், அவர்களது பணம் அவர்களுக்கு உடனடியாக வழங்கப்படுவதையும் உறுதி செய்வதே அரசாங்கத்தின் குறிக்கோள். இந்த மாற்றம் நிறுவனங்களை மேலும் பொறுப்புணர்வுடன் செயல்படச் செய்து பணி கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்துகிறது.

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

