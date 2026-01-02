English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPF ATM Withdrawal: EPF பணத்தை ATM -இல் எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்? வரம்பு என்ன?

EPF ATM Withdrawal: EPF பணத்தை ATM -இல் எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்? வரம்பு என்ன?

EPF ATM Withdrawal: ATM இலிருந்து PF பணத்தை எடுப்பதற்கான வழிமுறை என்ன? இதற்கான வரம்பு என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 2, 2026, 03:32 PM IST
  • EPFO -வின் 'சிறப்பு அட்டை' டெபிட் கார்டு போல செயல்படும்.
  • கோடிக்கணக்கான ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள்.
  • இதன் வரம்பு என்னவாக இருக்கும்?

EPFO Latest News: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியரா நீங்கள்? மாதா மாதம் உங்கள் கணக்கிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். இபிஎஃப் செயல்பாடுகளில் வரவுள்ள மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதிகள்

இதுவரை பிஎஃப் உறுப்பினர்கள் PF -இல் உள்ள தொகையை எடுக்க நீண்ட ஆன்லைன் செயல்முறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது அல்லது பிஎஃப் அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இவை அனைத்தும் விரைவில் கடந்தகால விஷயங்களாகிவிடும். 

EPF ATM Withdrawal

வங்கி ATM-ல் இருந்து பணம் எடுப்பது போல உங்கள் PF கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்க அனுமதிக்கும் ஒரு புரட்சிகரமான அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்த EPFO ​​தயாராகி வருகிறது. இந்த அம்சம் 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான இபிஎஃப் சந்தாதாரர்களுக்கு அறிமுகம் செய்யப்படும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இதுவரை இது குறித்த எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையும் வெளியிடப்படவில்லை.

EPFO -வின் 'சிறப்பு அட்டை' டெபிட் கார்டு போல செயல்படும்

இந்தப் புதிய அமைப்பின் கீழ், EPFO ​​அதன் உறுப்பினர்களுக்கு 'சிறப்பு அட்டை' வழங்க திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த அட்டை உங்கள் வங்கி டெபிட் கார்டு போலவே செயல்படும். PF கணக்கில் உள்ள பணம் கணக்கு வைத்திருப்பவருக்குச் சொந்தமானது என்றும், அது தேவைப்படும் நேரங்களில் எளிதாக அணுகக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அரசாங்கம் நம்புவதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.

இது தொடர்பாக, EPFO ​​வங்கிகள் மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியுடன் (RBI) ஆரம்பகட்ட விவாதங்களை முடித்துள்ளது. ஏடிஎம் -இல் இருந்து பிஎஃப் பணம் எடுப்பதற்கு தேவையான தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பு கிட்டத்தட்ட தயாராக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

கோடிக்கணக்கான ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள்

இந்த முன்னேற்றம் நாட்டின் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறையில் பணிபுரியும் சுமார் 7 கோடிக்கும் அதிகமான ஊழியர்களின் மீது ஆக்கப்பூர்வமான தாக்கத்தை கொண்டிருக்கும். EPFO ​​தரவைப் பார்க்கும்போது, ​​கடந்த பத்தாண்டுகளில் அதன் கவரேஜ் கணிசமாக விரிவடைந்துள்ளது தெரிகிறது. 2014 இல் EPFO 3.3 கோடி சந்தாதாரர்களையும் ₹7.4 லட்சம் கோடி நிதியையும் கொண்டிருந்தது. இப்போது அது ₹28 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமாக வளர்ந்துள்ளது.

ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் 7.8 கோடி இபிஎஃப்-இல் பங்களிப்பு செய்கிறார்கள். நிதியின் அளவு மற்றும் உறுப்பினர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால், க்ளெய்ம் தீர்வுகளை எளிதாக்குவது EPFO-க்கு ஒரு பெரிய சவாலாக மாறியுள்ளது. ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதிகளை அறிமுகப்படுத்துவது ஊழியர்களுக்கு இபிஎஃப் நிதிக்கு உடனடி அணுகலை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், EPFO -வின் பணிச்சுமையையும் குறைக்கும்.

ATM EPF Withdrawal: இதன் வரம்பு என்னவாக இருக்கும்?

ATM -கள் மூலம் PF பணம் எடுக்கும் வசதி விரைவில் கிடைக்கும் என்றாலும், இதற்கு ஒரு நிலையான வரம்பு இருக்கும். ஒரே நேரத்தில் அல்லது மாதந்தோறும் எவ்வளவு பணம் எடுக்க முடியும் என்பது தற்போது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. பணம் எடுக்கும் வரம்பு இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை.

EPFO அதன் விதிகளை தொடர்ந்து எளிமைப்படுத்தி வருகிறது என்பது கவனிக்கத்தக்கது. சமீபத்தில் EPFO தானியங்கி கோரிக்கை தீர்வு வரம்பை ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்தியது, இது நோய் சிகிச்சை அல்லது திருமணம் போன்ற செலவுகளுக்கு பணம் எடுப்பதை எளிதாக்கியுள்ளது.

EPF ATM Withdrawal சுருக்கமாக....

- விரைவில் ஏடிஎம் மூலம் வருங்கால வைப்பு நிதிப் பணத்தை எடுப்பதற்கான செயல்முறை அமலுக்கு வரும்.

- முன்மொழியப்பட்ட அமைப்பின் கீழ், EPFO ​​உறுப்பினர்களுக்கு வங்கி ஏடிஎம் கார்டுகளைப் போல, பிஎஃப் பணம் எடுக்கும் கார்டுகள் வழங்கப்படும்.

-  ATM மூலம் PF இருப்பில் 75% வரை எடுக்க அரசாங்கம் அனுமதிக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது.

-  இந்த முன்னேற்றம் நாட்டின் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறையில் பணிபுரியும் சுமார் 7 கோடிக்கும் அதிகமான ஊழியர்களின் மீது ஆக்கப்பூர்வமான தாக்கத்தை கொண்டிருக்கும். 

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFPFEPF WITHDRAWALPersonal Finance

