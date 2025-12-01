ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நல்ல செய்தி! EPFO ஓய்வூதியத்தில் 99% விண்ணப்பங்கள் EPS-95 கீழ் பரிசீலனை

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPS-95 Pension Application: தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணையமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லஜே, மக்களவையில் எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், "EPFO காலக்கெடுவுக்குள் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்காக தாக்கல் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களில் சுமார் 99% பரிசீலனை செய்யப்பட்டு விட்டன" எனக்கூறினார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 1, 2025, 05:50 PM IST

EPFO Higher Pension News: 1995 ஆம் ஆண்டு ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் அதிக ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கு அதிக பங்களிப்புகளைக் கோரும் விண்ணப்பங்களில் கிட்டத்தட்ட 99 சதவீதத்தை ஓய்வூதிய நிதி அமைப்பான EPFO ​​செய்துள்ளதாக திங்களன்று நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.



EPFO உயர் ஓய்வூதியம் 2025: முக்கிய தகவல்கள்

பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய தகவல்களின்படி, 1995 ஆம் ஆண்டின் பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS-95) கீழ் உயர் பெறுவதற்காக தாக்கல் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களில் சுமார் 99% பரிசீலனை செய்யப்பட்டுவிட்டன. இந்த முக்கியத் தகவல் டிசம்பர் 1, 2025 அன்று நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

சட்ட அமலாக்கம் மற்றும் காலக்கெடு வெற்றி:

தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் இணை அமைச்சர் ஷோபா கரந்தலாஜே அவர்கள், உச்ச நீதிமன்றத்தின் நவம்பர் 4, 2022 தேதியிட்ட தீர்ப்பின் வழிகாட்டுதல்களை EPFO காலக்கெடுவுக்குள் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தியுள்ளது என்று லோக்சபாவில் எழுத்துப்பூர்வமாகப் பதிலளித்துள்ளார். இது சட்டரீதியான கடமையை நிறைவேற்றுவதில் EPFO-வின் உறுதியைக் காட்டுகிறது.

ஆன்லைன் விண்ணப்ப விவரங்கள்:

உயர் ஓய்வூதியத்திற்கான கூட்டு விருப்பங்களைச் சரிபார்ப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட ஆன்லைன் வசதி மூலம், கீழ்வரும் முக்கியப் புள்ளிவிவரங்கள் பதிவாகியுள்ளன:

மொத்த விண்ணப்பங்கள்: 17.49 லட்சம் (ஜூலை 11, 2023 கடைசி தேதி வரை).

முதலாளிகளால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டவை: 15.24 லட்சம் (ஜனவரி 31, 2025 கடைசி தேதிக்குள்).

பரிசீலனை செய்யப்பட்டவை: பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களில் கிட்டத்தட்ட 99% (நவம்பர் 24, 2025 நிலவரப்படி).

கோரிக்கை கடிதங்கள் (Demand Letters) மற்றும் கட்டண நிலை:

பரிசீலனை செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக, விண்ணப்பதாரர்களுக்கு நிலுவைத் தொகையைச் செலுத்துவதற்கான கோரிக்கை கடிதங்கள் வழங்கப்பட்டன:

மொத்தம் வழங்கப்பட்டவை: 4,27,308 கோரிக்கை கடிதங்கள்.

தகுதியற்ற வழக்குகள்: 34,060 (முக்கியமாக கோரிக்கை தொகையைச் செலுத்தாததால்).

தொகை செலுத்தியோர்/ஒப்புதல் அளித்தோர்: 2,33,303 விண்ணப்பதாரர்கள்.

தற்போது பணியில் உள்ளவர்கள்: 96,274

ஏற்கனவே ஓய்வு பெற்றவர்கள்: 1,37,029

ஓய்வூதியக் கட்டளை ஆணைகள் (PPOs) வழங்கல்: 

ஓய்வு பெற்ற விண்ணப்பதாரர்களுக்கான ஓய்வூதியம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

PPO வழங்கப்பட்டவர்கள்: சுமார் 1,24,457 பேர்.

இறுதி செய்யும் பணியில் உள்ள PPO-கள்: 12,572.

ஓய்வூதிய விதிமுறை ப்ரோ-ரேட்டா (Pro-rata) உறுதிப்படுத்தல்:

EPFO, ப்ரோ-ரேட்டா (Pro-rata) அடிப்படையில் ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான விதிமுறை, பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) பிரிவு 12-ல் உள்ளதாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் சூத்திரம் ஓய்வூதியதாரர்களை சமமாக நடத்துகிறது என்றும், உச்ச நீதிமன்றமும் இது விதிமீறல் இல்லை என்று கண்டறிந்துள்ளது என்றும் அமைச்சர் பதிலளித்துள்ளார்.

EPS-95 திட்டத்தின் நிதி அமைப்பு:

EPS, 1995 என்பது ஒரு 'வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு-வரையறுக்கப்பட்ட பலன்' சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும். EPS, 1995 இன் பிரிவு 32 இன் படி, நிதியின் மதிப்பு ஆண்டுதோறும் கணக்கிடப்படுகிறது. மார்ச் 31, 2019 நிலவரப்படி, நிதியில் ஒரு கணிப்பீட்டுப் பற்றாக்குறை (Actuarial Deficit) உள்ளது. ஆனாலும் அரசு குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை உறுதி செய்கிறது.

மத்திய அரசு நிலைப்பாடு என்ன?

இந்திய அரசாங்கம், EPS-95 திட்டத்தின் கீழ் தொழிலாளர்களுக்கு அதிகபட்ச நன்மைகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதில் உறுதியாக உள்ளது என்றும், இது சம்பந்தப்பட்ட நிதிகளின் நிலை மற்றும் எதிர்காலப் பொறுப்புகளைக் கருத்தில் கொண்டு செய்யப்படுகிறது என்றும் அமைச்சர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

EPFO பற்றி தெரிந்திக்கொள்ள கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்:

  • கேள்வி: இந்த higher contribution மூலம் என்ன பயன்?
  • பதில்: அதிக contribution செலுத்தும்போது உயர்ந்த பேன்ஷன் entitlement பெறலாம்; இது விண்ணப்பதாரரின் final pension amount-ஐ அதிகரிக்கக் கூடியது (validation of joint option மூலம்).
  • கேள்வி: demand letter என்றால் என்ன?
  • பதில்: EPFO‑வினால் முன்வைக்கப்படும், higher contribution‑இன் shortfall அல்லது difference செலுத்துமாறு கோரும் கடிதம்; இதை செலுத்தவோ அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளவோ வேண்டும்.
  • கேள்வி: PPO என்ன மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம்?
  • பதில்: PPO = Pension Payment Order; ஓய்வூதியம் தொடங்குவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ ஆவணம். PPO கிடைத்தவுடன் மாதாந்திர பேன்ஷன் பெற்று வருவீர்கள்.
  • கேள்வி: நீதி அல்லது செயல்முறை தொடர்பான சந்தேகம் இருந்தால் எங்கு தொடர்பு கொள்வது?
  • பதில்: EPFO‑வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் அல்லது சென்றடைந்துள்ள EPFO regional office-களை தொடர்பு கொள்ளவும்; உங்களது employer‑வையும் தொடர்பில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

