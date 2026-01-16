இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு EPFO பரிசு: வீட்டு வாசலில், இலவசமாக கிடைக்கும் சேவை

EPFO Latest News: ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் மூலம் ஓய்வூதியம் பெறும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது. இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய, பயனுள்ள முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது, மூத்த ஓய்வூதியதாரர்கள் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வங்கி அல்லது EPFO அலுவலகத்திற்கு செல்ல வேண்டியதில்லை. அவர்கள் ஸ்மார்ட்போனை கூட அணுக வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
Digital Life Certificate: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) உடன் இணைந்து, இலவச டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ், அதாவது, வீட்டு வாசல் சேவையைத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் கீழ், தபால்காரர்கள் ஓய்வூதியதாரர்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை உருவாக்க அவர்களுக்கு உதவுவார்கள்.
Doorstep DLC Service: வீட்டு வாசலில் DLC சேவை என்றால் என்ன?
EPFO, இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக இந்த புதிய சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தபால்காரர்கள் அல்லது டாக் சேவகர்கள் தங்கள் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை (DLC) சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஓய்வூதியதாரர்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று அங்கு அவர்களுக்கான முழு செயல்முறையையும் முடிப்பார்கள். மிக முக்கியமாக, இந்த சேவைக்கு ஓய்வூதியதாரரிடமிருந்து எந்தப் பணமும் வசூலிக்கப்படாது.
EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான இந்த சேவை ஏன் தொடங்கப்பட்டது?
EPFO வின் ஜனவரி 9, 2025 சுற்றறிக்கையில் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பதில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் பற்றி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- EPS ஓய்வூதியதாரர்கள் தொழில்நுட்பம் அல்லது அதன் இயக்கத்தில் சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர்.
- பல முதியவர்களிடம் ஸ்மார்ட்போன்கள் இருப்பதில்லை.
- சிலரால் பயோமெட்ரிக் மையங்கள் அல்லது வங்கிகளுக்கு பயணிக்க முடிவதில்லை.
- தொலைதூரப் பகுதிகளில், வங்கிகள் அல்லது EPFO அலுவலகங்களை அடைவது கடினமாக உள்ளது.
இந்தச் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில், IPPB உடன் இணைந்து, எந்தவொரு ஓய்வூதியதாரரின் ஓய்வூதியமும் இந்த பிரச்சனைகளால் நிறுத்தப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக EPFO இந்த டோர் ஸ்டெப் சேவையைத் தொடங்கியுள்ளது.
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான செயல்முறை என்ன?
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஒரு தபால்காரர் அல்லது அஞ்சல் துறை ஊழியர் ஓய்வூதியதாரரின் வீட்டிற்குச் சென்று ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் அல்லது முக அங்கீகாரம் மூலம் அவர்களின் அடையாளத்தைச் சரிபார்ப்பார். பின்னர் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பதிவு செய்யப்படும். மேலும் முழு செயல்முறையும் பாதுகாப்பாகவும் எளிதாகவும் முடிக்கப்படும்.
இந்தச் சேவைக்காக ஓய்வூதியதாரரிடமிருந்து எந்தக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது என்று EPFO தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. EPFO அதன் மத்திய ஓய்வூதிய செயலாக்கம் மற்றும் பதிவு மையம் (CPPRC) மூலம் செலவை ஏற்கும்.
Digital Life Certificate: டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?
- ஜீவன் பிரமான், ஆயுள் சான்றிதழ் என்றும் அழைக்கப்படும் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ், ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு ஆன்லைன் சான்றாகும்.
- இது ஆதார்-இணைக்கப்பட்ட பயோமெட்ரிக் தகவல்களை, அதாவது கைரேகை அல்லது முக அங்கீகாரம் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படுகிறது.
- சமர்ப்பித்தவுடன், இது ஒரு வருடம் செல்லுபடியாகும். இதை சமர்ப்பித்தவுடன் ஓய்வூதியங்கள் தொடர்ந்து தடையின்றி கிடைக்கும்.
EPS ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு சலுகை கிடைக்கிறது
வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு இல்லாததால் EPS ஓய்வூதியதாரர்கள் நிம்மதியடைகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை ஆண்டின் எந்த நேரத்திலும் சமர்ப்பிக்கலாம். EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த செயல்முறையை வங்கி, CSC, தபால் அலுவலகம், IPPB, EPFO அலுவலகம், UMANG செயலி அல்லது இப்போது வீட்டிலிருந்தும் தபால்காரர் அல்லது டாக் சேவகரின் உதவியுடன் செய்து முடிக்கலாம்.
'ஹோம் விசிட்' -ஐ எவ்வாறு புக் செய்வது?
- இந்த இலவச சேவையைப் பெற, ஓய்வூதியதாரர்கள் அல்லது அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் IPPB வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு எண்ணை அழைத்து கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
- கோரிக்கையைப் பெற்றவுடன், டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் (DLC) செயல்முறையை முடிக்க திட்டமிடப்பட்ட நேரத்தில் ஓய்வூதியதாரரின் வீட்டிற்குச் செல்ல ஒரு தபால்காரர் அல்லது தபால் ஊழியர் நியமிக்கப்படுவார்.
- இந்த முயற்சியின் மூலம், தொழில்நுட்ப அல்லது உடல் ரீதியான சிரமங்கள் காரணமாக எந்த ஒரு வயதான ஓய்வூதியதாரருக்கும் ஓய்வூதியம் கிடைக்காமல் இருக்கக்கூடாது என்பதை உறுதி செய்வதை EPFO நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
- அரசாங்க சேவைகள் நேரடியாக அவர்களின் வீடுகளிலேயே வழங்கப்படுகின்றன.
- இதனால் முதியவர்கள் மரியாதை மற்றும் வசதி இரண்டையும் பெறுகிறார்கள்.
EPFO மற்றும் IPPB இடையேயான இந்த கூட்டாண்மை EPS ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக அமைந்துள்ளது. இப்போது, அவர்களின் வீடுகளில் இருந்தபடியே டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைப் பெறுவது எளிதாகவும், பாதுகாப்பானதாகவும் மேம்பட்டுள்ளது. மேலும், இது முற்றிலும் இலவசமானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
