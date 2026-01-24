ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு EPFO நிவாரணம்: வீட்டு வாசலில் DLC வசதி கிடைக்கும், அதுவும் இலவசமாக!!

EPFO Latest News: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) மற்றும் இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) ஆகியவை ஒன்றிணைந்து, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வீட்டு வாசலில் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் (DLC) சமர்ப்பிக்கும் வசதியை வழங்கி வருகின்றன. EPFO மற்றும் IPPB ஆகியவை கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் (MoU) கையெழுத்திட்டன. ஜனவரி 2026 இல் நிலையான இயக்க நடைமுறை (SOP) ஐ வெளியிடப்பட்டது.
Doorstep DLC Service: வீட்டு வாசலில் DLC சேவை யாருக்கு கிடைக்கும்?
ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்-95 (EPS-95) இன் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு இந்த வசதி கிடைக்கும். EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்கள் ஸ்மார்ட்போன்களைப் பயன்படுத்தி தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை டிஜிட்டல் முறையில் சமர்ப்பிக்கலாம். எனினும் ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவருக்கும் ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாடு தெரிவதில்லை. சிலரால் வங்கிகள் அல்லது பிற அலுவலகங்களுக்கு சென்று இந்த பணியை செய்து முடிக்க முடிவதில்லை. அப்படிப்பட்டவர்கள் IPPB இன் வீட்டு வாசலில் DLC வசதியை இலவசமாகப் பயன்படுத்தி வீட்டிலிருந்தே அதைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
ஆஃப்லைன் சமர்ப்பிப்பு முறையும் தொடர்ந்து செயல்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வங்கிகள் அல்லது EPFO அலுவலகத்திற்குச் சென்று தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை ஆஃப்லைனிலும் சமர்ப்பிக்கலாம். இருப்பினும், ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பு என்பது வருடாந்திர பயிற்சியாகும். மேலும் நடமாடும் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்களுக்கு, IPPB இன் வீட்டு வாசல் வசதி பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
Digital Life Certificate: இந்த சேவை இலவசமானது
DLC சமர்ப்பிப்பு வெற்றிகரமாக இருந்தால் மட்டுமே இந்த சேவை இலவசமாக அளிக்கப்படும். DLC சமர்ப்பிப்பு IPPB ஆல் செய்யப்பட்டாலோ, ஏற்கனவே நிலுவையில் இருந்தாலோ அல்லது 30 நாட்களுக்குள் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் நிலையில் இருந்தாலோ மட்டுமே DLC வெற்றிகரமாகக் கருதப்படும். DLC கைமுறையாகவோ அல்லது தானாகவோ EPFO ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டவுடன், அது வெற்றிகரமான சமர்ப்பிப்பாக இருக்கும். செலவுகளை EPFO -வின் மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய கட்டணம் மற்றும் நல்லிணக்க மையம் (CPPRC) ஏற்கும்.
Pensioners: ஓய்வூதியதாரர் எப்போது ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க முடியும்?
EPS-95 திட்டத்தின் கீழ் உள்ள அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் முந்தைய ஆண்டு தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பித்த தேதியிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்குள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்படாவிட்டால், அடுத்த மாதத்திலிருந்து ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படும்.
பழைய ஓய்வூதிய முறை (OPS) அல்லது தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) கீழ் ஓய்வூதியம் பெறும் அரசு ஊழியர்களின் விஷயத்தில், ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கும் காலம் நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 30 வரை ஒரு மாதம் மட்டுமே என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். மிகவும் மூத்த குடிமக்களுக்கு, சமர்ப்பிப்பு காலம் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. தாமதமாக சமர்ப்பித்தால், அடுத்த மாதத்திலிருந்து ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படும்.
EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள்
இருப்பினும், EPS-95 திட்ட பயனாளிகள் பொதுவாக அரசு சாரா ஊழியர்களாக இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு, ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்திற்கு மட்டும் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. மாறாக, அவர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை ஆண்டின் எந்த நேரத்திலும் சமர்ப்பிக்கலாம், ஆனால் முந்தைய ஆண்டைப் போலவே அதே மாதத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
2019 வரை, EPFO நவம்பர் மாதத்தில் மட்டுமே ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கும் நடைமுறையைப் பின்பற்றியது. ஆனால் கள அலுவலகங்களின் பணிச்சுமை திடீரென அதிகரித்தல், ஓய்வூதியதாரர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்கள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் குறைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 18, 2019 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை மூலம் விதியை மாற்றியது.
Doorstep DLC Facility: டோர்ஸ்டெப் DLC வசதி எவ்வாறு செயல்படும்?
- முதலில் ஓய்வூதியதாரர்கள் IPPB இன் வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு எண் #033-22029000 ஐ அழைத்து, ஒரு தபால்காரரின் வீட்டு வருகையைக் கோர வேண்டும்.
- தபால்காரர் அல்லது டாக் சேவக் வீட்டிற்கு வந்து, DLC காலக்கெடு தேதியைச் சரிபார்த்து, ஓய்வூதியதாரரின் ஓய்வூதியக் கட்டண உத்தரவு (PPO) மற்றும் ஆதார் விவரங்களைப் பொருத்தி, முக அங்கீகாரம் அல்லது பயோமெட்ரிக் விவரங்களைப் பயன்படுத்தி DLC ஐப் பதிவு செய்வார்கள்.
- EPFO DLC தரவைச் சரிபார்த்து, வெற்றிகரமான, தோல்வியுற்ற மற்றும் நிலுவையில் உள்ள ஒப்புதல் DLCகளுக்கான அறிக்கையை உருவாக்கி IPPBக்குத் தெரிவிக்கும்.
- வெற்றிகரமான DLC -களுக்கு, IPPB CPPRC இலிருந்து பணத்தைத் திரும்பப் பெறும், இது DLC ஒன்றுக்கு ரூ. 50 ஆகும்.
- EPFO மற்றும் IPPB நோடல் அதிகாரிகள் செயல்முறை மற்றும் செயல்திறனை மதிப்பாய்வு செய்ய மாதாந்திர கூட்டத்தை நடத்தி, செயல்பாட்டில் முன்னேற்றத்திற்கான நடவடிக்கைகளைப் பற்றி விவாதிப்பார்கள்.
இப்போது இபிஎஸ்-95 ஓய்வூதியதாரர்கள், ஆண்டின் எந்த நேரத்திலும் தங்கள் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம். வாழ்க்கை சான்றிதழின் செல்லுபடி காலம் 1 ஆண்டு. ஆகையால், இபிஎஃப்ஓ கடந்த ஆண்டு சமர்ப்பித்த அதே மாதத்தில் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்குமாறு ஒய்வூதியதாரர்களை கேட்டுக்கொள்கிறது.
மேலும் படிக்க | பிஎப் கணக்கு முக்கிய தகவல்! தப்பான மெம்பர் ஐடியை நீக்க அலைய வேண்டாம்
மேலும் படிக்க | EPFO 3.0 அதிரடி ஆரம்பம்: UPI, ATM மூலம் பணத்தை எடுக்கும் வசதி, விரைவான க்ளெய்ம்கள், இன்னும் பல வசதிகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ