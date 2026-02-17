UPI-ன் புதிய திட்டம்! வெளிநாட்டு பயணிகள் இனி ஈசியா பணம் செலுத்தலாம்..

Good News For Foreign Travelers : வழக்கமாக, வெளிநாட்டவர் இந்தியாவிற்கு வரும் போது தாங்கள் கையில் கொண்டு வந்த பணத்தை இந்திய ரூபாயாக மாற்றிக்கொள்வர். அப்படி இல்லையென்றால், வெளிநாட்டு பணங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் இடங்களில் மட்டும் தங்கள் பணத்தை செலவு செய்வர். ஆனால், காலம் மாறும் போது, வெளிநாட்டவரின் இந்திய வருகையை எளிமையாக்கும் சில நடைமுறைகளும் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இப்போது புதிதாக வந்துள்ள UPI Wallet குறித்த விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
டிஜிட்டல் வாலட்:
இந்தியாவிற்கு வரும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள், இந்திய வங்கி கணக்கு அல்லது இந்திய மொபைல் எண் இல்லாமலேயே டிஜிட்டல் முறையில் பணம் செலுத்தலாம். அதற்கு, ஈ-வாலட் உதவுகிறது. டிஜிட்டல் முறையில், கார்டு அல்லது பணம் இல்லாமல், மொபைல் ஆப் மூலமாகவே பாதுகாப்பாக பணம் செலுத்த இது உதவுகிறது.
கூகுள் பே, அமேசான் பே, போன் பே, பேடிஎம் உள்ளிட்டவைதான் இந்தியாவில் முன்னணி வாலட்களாக இருக்கின்றன. இவை, பில் கட்டணம் செலுத்த, மளிகை பொருட்கள் வாங்க, பிறருக்கு பணம் செலுத்த என அனைத்து சேவைகளையும் வழங்குகிறது. இதன் மூலமாக, இந்தியாவிற்கு வருகை தரும் வெளிநாட்டு பயணிகள், இனி கையில் ரொக்கப்பணம் இல்லாமலேயே UPI-ஐ பயன்படுத்தி, எளிதாக பணம் செலுத்த முடியும்.
UPI One World:
இந்தியாவிற்கு வரும் வெளிநாட்டு பயணிகளுக்காக, UPI One World என்கிற சிறப்பு வசதியை, தேசிய இந்திய கொடுப்பனவு கழகம் - NPCI அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது.
வெளிநாட்டு பயணிகள்..
வெளிநாட்டு பயணிகள், இந்தியாவிற்கு வரும் சமயத்தில், கையில் பணமோ அல்லது கிரெடிட் கார்டோ பயன்படுத்துவர். ஆனால், அவர்களுக்கு இனி அந்த தலைவலி இருக்காது. ரோட்டோரம் இருக்கும் டீக்கடை முதல், பெரிய வணிக வளாகங்கள் வரை, அனைத்து இடங்களிலும் அவர்கள் QR கோட்-ஐ பயன்படுத்தி, கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் பணப்பறிமாற்றத்தை செய்து விடலாம். இதற்காக அவர்கள், ஒவ்வொரு முறையும் தங்களின் வங்கி அல்லது கிரெடிட் கார்ட் விவரங்களை உள்ளிட தேவையில்லை. எப்போதும் UPI பயன்படுத்தும் போது, பயன்படுத்தப்படும் Pin அல்லது கடவுச்சொற்களையே (Password) பயன்படுத்தலாம். அந்த பாஸ்வோர்ட்கள், வலுவானதாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஆகும்.
எப்படி பதிவிறக்கம் செய்வது?
வெளிநாட்டு பயணிகள், இந்த சேவையை பெறுவதற்கு சில எளிய வழிமுறைகள் இருக்கிறது.
செல்போனில் இருக்கும் ப்ளே ஸ்டோர் அல்லது ஆப் ஸ்டோரில், Transcorp நிறுவனத்தில், Cheq UPI செயலியை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ள வேண்டும். இதில், உங்களது பெயர், செல்பேசி எண், மின்னஞ்சல் உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட விவரங்களை பதிவிட்டு, அதன் ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
இதையடுத்து, உங்கள் பாஸ்போர்ட், விசா ஆவணங்களை பதிவேற்றி அதை சரிபார்த்து அப்லோட் செய்ய வேண்டும்.
உங்கள் செல்பி புகைப்படம் ஒன்றௌ பதிவேற்றி, UPI பின்-ஐ உருவாக்கிக்கொள்ளவும்..
சர்வதேச டெபிட் அல்லது கிரெடிட் கார்ட் மூலம், உங்கள் வாலட்டில், பணத்தை நிரப்பிக்கொள்ளுங்கள். இப்போது இதை வைத்து, இந்தியாவின் எந்த மூலைக்கு சென்றாலும் நீங்கள் UPI மூலம் பணம் செலுத்தலாம்.
வரம்புகள்:
ஒருவர், அதிகபட்சமாக ரூ.25,000 வரை மட்டுமே வாலட்டில் பணம் ஏற்ற முடியும். ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.50,000 மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.
பயணம் முடிந்த பின், சொந்த நாட்டிற்குதிரும்பும் போது, அதே பழைய வங்கி கணக்கிற்கு, மீதமிருக்கும் பணத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
