அரசு ஊழியர்களுக்குக் குட் நியூஸ்! 8-வது ஊதியக் குழுவில் பெண்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த 'முக்கிய' சலுகை என்ன?

8th Pay Commission OPS Restoration News: அரசு ஊழியர்கள் மத்திய அரசுக்கு எதிராகப் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர். பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) தொடர்பாக அரசு ஊழியர்கள் வாழ்வா-சாவா என்ற போராட்டத்திற்கு தயாராகி விட்டனர். அதனுடன் பெண் ஊழியர்களுக்காக ஒரு மிக முக்கியமான கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களின் 9 அம்சக் கோரிக்கைகள் என்ன?, 8வது ஊதியக் குழுவிற்கு (8th Pay Commission) NCJCM எழுதிய கடிதத்தில் என்ன கூறப்பட்டுள்ளது?, பெண் ஊழியர்களுக்காக முன்வைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு கோரிக்கை என்ன?, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS restoration) அமலாகிறதா? மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதிய உயர்வு கோரிக்கைகள் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
8வது ஊதியக் குழு - பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்த சமீபத்திய அப்டேட்
8-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் பொறுமை எல்லை கடந்துவிட்டது. லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மிகப்பெரிய அமைப்பான NCJCM (Staff Side), ஊதியக் குழுவின் முன் தனது 9 அம்சக் கோரிக்கைகள் அடங்கிய பட்டியலைச் சமர்ப்பித்துள்ளது.
NCJCM-ன் அதிரடி கடிதம்
ஏப்ரல் 1, 2026 அன்று எழுதிய ஒரு காரசாரமான கடிதத்தில், NCJCM செயலாளர் சிவகோபால் மிஸ்ரா, 8-வது ஊதியக் குழுவின் உறுப்பினர் செயலாளர் பங்கஜ் ஜெயினிடம் சில முக்கியமான விஷயங்களைத் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார். ஊதியக் குழு வெளியிட்டுள்ள 18 கேள்விகள் கொண்ட வினாப்பட்டியலில் உடனடியாக மாற்றம் தேவை என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். தற்போதைய வடிவத்தில் பல முக்கியமான பிரச்சனைகள் விடுபட்டுள்ளதாக ஊழியர்கள் கருதுகின்றனர் எனவும் மேற்கோள்காட்டி உள்ளார்.
மத்திய அரசுக்கு முன் ஊழியர்கள் வைத்துள்ள முக்கிய கோரிக்கைகள் என்னென்ன?
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீட்டெடுத்தல்
ஊழியர்களின் மிக முக்கியமான மற்றும் முதன்மையான கோரிக்கை பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்துவதாகும். NPS மற்றும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட UPS (Unified Pension Scheme) ஆகியவற்றில் ஊழியர்கள் திருப்தி அடையவில்லை என்பதை NCJCM தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (Contributory Pension) தங்களுக்கு விருப்பமில்லை என்றும், CCS ஓய்வூதிய விதிகள் 1972-ன் கீழ் பழைய பங்களிப்பில்லா (Non-contributory) ஓய்வூதியமே தங்களுக்கு வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் உறுதியாக உள்ளனர்.
ஓய்வூதியதாரர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்
ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக ஊதியக் குழுவில் ஒரு தனிப் பிரிவு (Separate Section) உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஓய்வூதியத்தை மீட்டெடுத்தல், ஓய்வூதிய உயர்வு மற்றும் ஓய்வுக்காலப் பலன்களில் சமநிலை போன்ற விவகாரங்கள் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பெண் ஊழியர்களுக்கான சிறப்பு சலுகை
முதல் முறையாக ஊதியக் குழுவிடம் பெண் ஊழியர்களுக்காக ஒரு பிரத்யேகப் பிரிவு கோரப்பட்டுள்ளது.
- பணியிடப் பாதுகாப்பு
- மகப்பேறு நலன்கள் (Maternity Benefits)
- மாதவிடாய் விடுப்பு (Menstrual Leave)
- குழந்தை பராமரிப்பு விடுப்பு (Child Care Leave)
- பணியிடத்தில் பாலின சமத்துவம் (Workplace Equity)
போன்ற முக்கியமான மற்றும் உணர்வுபூர்வமான விஷயங்களைச் சேர்க்கப் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
துறை சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு
ஒவ்வொரு அரசுத் துறையும் வெவ்வேறு விதமான சவால்களைக் கொண்டுள்ளன. எனவே ஒவ்வொரு துறையின் பிரத்யேகப் பிரச்சனைகளைக் கேட்க ஊதியக் குழு தனி ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று NCJCM கூறியுள்ளது.
காலக்கெடுவை நீட்டித்தல்
பல்வேறு துறைகளின் கோரிக்கை மனுக்களை (Memorandum) சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதியை மே 31, 2026 வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என்று கோரப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள சங்கங்கள் மற்றும் யூனியன்களுடன் ஆலோசிக்க கூடுதல் அவகாசம் தேவை என்பதே இதற்குக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.
தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் கோரிக்கைகள்
ஊழியர்கள் தங்கள் கருத்துக்களைத் தெரிவிக்க வழங்கப்பட்ட 500 சொற்கள் என்ற வரம்பு மிகக் குறைவாக இருப்பதாகப் புகார் அளித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து AIDEF பொதுச்செயலாளர் சி. சிவகுமார், ஒரு விஷயத்திற்கு 10000 எழுத்துக்கள் (Characters) வரை பயன்படுத்தலாம் என்றும், ஆவணங்களை இணைப்பதற்கான அளவு (Size) 2 MB-யிலிருந்து 6 MB-யாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் மகிழ்ச்சியான செய்தியைத் தெரிவித்துள்ளார். இது ஊழியர்களுக்குக் கிடைத்துள்ள முதற்கட்ட வெற்றியாகக் கருதப்படுகிறது.
வினாப்பட்டியல் எளிமையாக்க வேண்டும்
மேலும் வினாப்பட்டியல் எளிமையாக இருக்க வேண்டும் என்றும், ஆன்லைன் தவிர மின்னஞ்சல் மற்றும் கடிதம் (Hard Copy) வழியாகவும் கோரிக்கை மனுக்களை ஏற்க வேண்டும் என்றும் ஊழியர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
ஊழியர்களின் கோரிக்கை ஏற்கப்படுமா?
தற்போது NCJCM அனைத்து ஊழியர் அமைப்புகளுடனும் இணைந்து ஒரு கூட்டு கோரிக்கை (Joint Memorandum) மனுவைத் தயாரித்து வருகிறது. ஊழியர்கள் மிகவும் ஆக்ரோஷமான மனநிலையில் உள்ளனர். ஓய்வூதியம் முதல் ஊதிய உயர்வு வரை எந்த விஷயத்திலும் சமரசம் செய்து கொள்ளத் தயாராக இல்லை. அரசு ஊழியர்களின் பிரச்சனைக்கான தீர்வு 8-வது ஊதியக் குழுவின் வசம் உள்ளது. இந்தக் கோரிக்கைகளை அவர்கள் எந்தளவுக்கு முக்கியத்துவத்துடன் பரிசீலிப்பார்கள் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
8-வது ஊதியக் குழு அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. 8-வது ஊதியக் குழுவின் வினாப்பட்டியலில் என்ன மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது?
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மிகப்பெரிய அமைப்பான NCJCM, தற்போதைய 18 கேள்விகள் கொண்ட வினாப்பட்டியலில் (Questionnaire) பல முக்கிய ஊழியர் நலன் சார்ந்த விவகாரங்கள் விடுபட்டுள்ளதாகக் கூறி, அதில் மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டும் என்று 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
2. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) குறித்து ஊழியர்களின் நிலைப்பாடு என்ன?
ஊழியர்கள் தற்போதுள்ள NPS அல்லது புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட UPS திட்டங்களில் திருப்தி அடையவில்லை. அவர்கள் CCS ஓய்வூதிய விதிகள் 1972-ன் கீழ் பழைய, பங்களிப்பில்லா ஓய்வூதியத் திட்டத்தையே (Non-contributory OPS) மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளனர்.
3. 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் பெண் ஊழியர்களுக்காக முன்வைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு கோரிக்கைகள் யாவை?
ஊதியக் குழு வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக பெண் ஊழியர்களுக்கெனத் தனிப் பிரிவு கோரப்பட்டுள்ளது. அதில், மாதவிடாய் விடுப்பு (Menstrual Leave), மகப்பேறு மற்றும் குழந்தை பராமரிப்பு விடுப்பு, பணியிடப் பாதுகாப்பு மற்றும் சமத்துவம் போன்ற முக்கியக் கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
4. கோரிக்கை மனுவை (Memorandum) சமர்ப்பிக்க கூடுதல் அவகாசம் கேட்கப்பட்டுள்ளதா?
ஆம், நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு சங்கங்களுடன் கலந்தாலோசிக்க கால அவகாசம் தேவைப்படுவதால், கோரிக்கை மனுக்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதியை மே 31, 2026 வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என்று NCJCM கோரியுள்ளது.
5. ஆன்லைன் மூலம் கருத்துக்களைப் பதிவிடுவதில் செய்யப்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் என்ன?
ஊழியர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, கருத்துக்களைப் பதிவிடுவதற்கான சொற்கள் வரம்பு 10,000 எழுத்துக்களாக (Characters) உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆவணங்களை இணைப்பதற்கான கோப்பு அளவு (File Size) 2MB-யிலிருந்து 6MB ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
6. ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக முன்வைக்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கை என்ன?
ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக ஊதியக் குழுவில் ஒரு தனிப் பிரிவு உருவாக்கப்பட வேண்டும். அதில் ஓய்வூதிய உயர்வு, ஓய்வூதியத்தை மீட்டெடுத்தல் மற்றும் ஓய்வுக்காலப் பலன்களில் உள்ள முரண்பாடுகளைக் களைவது போன்ற அம்சங்கள் இடம்பெற வேண்டும் என்று கோரப்பட்டுள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ