English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • இல்லத்தரசிகளுக்கு குட் நியூஸ்! 2026க்குள் சமையல் எண்ணெய் விலை குறைவு..

இல்லத்தரசிகளுக்கு குட் நியூஸ்! 2026க்குள் சமையல் எண்ணெய் விலை குறைவு..

Cooking Oil Rate Decrease 2026 : இல்லத்தரசிகளுக்கு இனிப்பான செய்தி ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது. சமையல் எண்ணெய்யின் விலை, விரைவில் குறைய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 22, 2025, 06:13 PM IST
  • இல்லத்தரசிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்..
  • 2026ல் சமையல் எண்ணெய் விலை குறைவு?
  • முழு விவரம் என்ன?

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்! பாடத்திட்டத்தில் மாற்றமா? வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்! பாடத்திட்டத்தில் மாற்றமா? வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு
ஆதாரில் முகவரி, மொபைல் எண் மாற்றனுமா? இந்த தேதி வரை இலவசம்.. உடனே அப்டேட் பண்ணுங்க!
camera icon7
Aadhaar card
ஆதாரில் முகவரி, மொபைல் எண் மாற்றனுமா? இந்த தேதி வரை இலவசம்.. உடனே அப்டேட் பண்ணுங்க!
தமிழ்நாடு நம்பர் 1! அறிவுசார் மாநிலம் என்ற அந்தஸ்து - வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon10
Tamil nadu
தமிழ்நாடு நம்பர் 1! அறிவுசார் மாநிலம் என்ற அந்தஸ்து - வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
இல்லத்தரசிகளுக்கு குட் நியூஸ்! 2026க்குள் சமையல் எண்ணெய் விலை குறைவு..

Cooking Oil Rate Decrease 2026 : உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில், இந்தியாதான் அதிக எண்ணெய் வாங்கும் நாடுகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய, நம் நாடு பெரும்பாலும் வெளிநாடுகளில் இருந்துதான் எண்ணெய் வாங்கி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

பாமாயிலின் தேவை:

இந்தியாவில் சமையல் எண்ணெயாக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுவது பாமாயில்தான். உலக சந்தையில், பாமாயிலின் விலையானது சமீபத்தில் குறைந்திருக்கிறது. 2025ன் நவம்பர் மாதத்தில் இருந்து பாமாயிலின் இறக்குமதியை, இந்தியா அதிகரித்திருக்கிறது. இந்த விலை குறைப்பால், இந்தியா உலக சந்தையில் பாமாயிலை அதிக அளவில் கொள்முதல் செய்து வருகிறது. பாமாயிலின் இறக்குமதியானது, கடந்த மாதத்தை விட 5 சதவீதம் அதிகரித்து, 6,32,341 மெட்ரிட் டன்னாக இருக்கிறது. 

எண்ணெய் விலை சரிவு:

பாமாயிலின் ரேட் குறைந்திருக்கும் நிலையில், பிற எண்ணெய்களின் விலையும் சரிவை சந்தித்திருக்கிறது. சொயா எண்ணெயின் இறக்குமதியானது, 18 சதவீதம் குறைந்து 3 லட்சத்துக்கும் அதிகமான டன்களாக குறைந்திருக்கிறது. சன் ஃப்ளவர் எண்ணெயின் இறக்குமதியானத், 45 சதவீதம் குறைந்து, 2 வருடத்தில் இல்லாத அளவிற்கு 1,50,000க்கும் குறைவான டன்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், இந்தியாவின் மொத்த சமையல் எண்ணெய் இறக்குமதியானது, கடந்த மாதத்தை விட 13.3 சதவீதம் குறைந்திருக்கிறது. 

எண்ணெய் விலை:

இந்தியா, இதுவரை தென் அமெரிக்க நாடுகளை சார்ந்து சோயா எண்னெயை வாங்கி வந்தது. ஆனால், இப்போது கொஞ்சம் ரூட்டை மாற்றி சீனாவில் இருந்து 69ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட டன்களை வாங்கி இருக்கிறது. அதே போல, UAE-ல் இருந்து, 5 ஆயிரம் டன் கனோலா எண்ணெயை இறக்குமதி செய்திருக்கிறது. உலக சந்தையை பொருத்தவரை, பாமாயிலின் விலையானது சோயா எண்ணெய்யை விட டன்னுக்கு 100 அமெரிக்க டாலர்கள் குறைவாகவும், சூர்யகாந்தி எண்ணெய்யை விட ஒரு டன்னுக்கு 200 டாலர்கள் குறைவாகவும் உள்ளது. வரும் ஜனவரி மாதத்திற்கான எண்ணெய் கொள்முதலுக்கு முன்பதிவு ஆரம்பித்துள்ளது. இதில், பாமாயிலுக்கு முன்னுரிமை தரப்பட்டுள்ளது. 

பாமாயில் விலை:

பாமாயிலின் உற்பத்தியாளர் நாடுகளாக கருதப்படும் இந்தோனேஷியா, மலேசியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் விளைச்சல் அதிகரித்திருக்கிறது. இதனால் எண்ணெய் கொள்முதலும், விநியோகமும் அதிகரித்திருப்பதால் அதன் விலைகளும் தானாக குறைந்திருக்கின்றன. இந்திய சந்தையில், இதன் தாக்கம் எதிரொலித்து கண்டிப்பாக எண்ணெயின் விலை குறையும் என்று கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | கூகுள் பே-வில் இலவசமாக கிடைக்கும் Flex கார்ட்! இதனால் என்ன பயன்?

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000! அரசின் புதிய திட்டம் பற்றி தெரியுமா? அப்ளை செய்ய முந்துங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
cooking OilPalm oil2026 New YearRate DecreaseOil Rate

Trending News