இல்லத்தரசிகளுக்கு குட் நியூஸ்! 2026க்குள் சமையல் எண்ணெய் விலை குறைவு..

Cooking Oil Rate Decrease 2026 : உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில், இந்தியாதான் அதிக எண்ணெய் வாங்கும் நாடுகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய, நம் நாடு பெரும்பாலும் வெளிநாடுகளில் இருந்துதான் எண்ணெய் வாங்கி வருகிறது.
பாமாயிலின் தேவை:
இந்தியாவில் சமையல் எண்ணெயாக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுவது பாமாயில்தான். உலக சந்தையில், பாமாயிலின் விலையானது சமீபத்தில் குறைந்திருக்கிறது. 2025ன் நவம்பர் மாதத்தில் இருந்து பாமாயிலின் இறக்குமதியை, இந்தியா அதிகரித்திருக்கிறது. இந்த விலை குறைப்பால், இந்தியா உலக சந்தையில் பாமாயிலை அதிக அளவில் கொள்முதல் செய்து வருகிறது. பாமாயிலின் இறக்குமதியானது, கடந்த மாதத்தை விட 5 சதவீதம் அதிகரித்து, 6,32,341 மெட்ரிட் டன்னாக இருக்கிறது.
எண்ணெய் விலை சரிவு:
பாமாயிலின் ரேட் குறைந்திருக்கும் நிலையில், பிற எண்ணெய்களின் விலையும் சரிவை சந்தித்திருக்கிறது. சொயா எண்ணெயின் இறக்குமதியானது, 18 சதவீதம் குறைந்து 3 லட்சத்துக்கும் அதிகமான டன்களாக குறைந்திருக்கிறது. சன் ஃப்ளவர் எண்ணெயின் இறக்குமதியானத், 45 சதவீதம் குறைந்து, 2 வருடத்தில் இல்லாத அளவிற்கு 1,50,000க்கும் குறைவான டன்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், இந்தியாவின் மொத்த சமையல் எண்ணெய் இறக்குமதியானது, கடந்த மாதத்தை விட 13.3 சதவீதம் குறைந்திருக்கிறது.
எண்ணெய் விலை:
இந்தியா, இதுவரை தென் அமெரிக்க நாடுகளை சார்ந்து சோயா எண்னெயை வாங்கி வந்தது. ஆனால், இப்போது கொஞ்சம் ரூட்டை மாற்றி சீனாவில் இருந்து 69ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட டன்களை வாங்கி இருக்கிறது. அதே போல, UAE-ல் இருந்து, 5 ஆயிரம் டன் கனோலா எண்ணெயை இறக்குமதி செய்திருக்கிறது. உலக சந்தையை பொருத்தவரை, பாமாயிலின் விலையானது சோயா எண்ணெய்யை விட டன்னுக்கு 100 அமெரிக்க டாலர்கள் குறைவாகவும், சூர்யகாந்தி எண்ணெய்யை விட ஒரு டன்னுக்கு 200 டாலர்கள் குறைவாகவும் உள்ளது. வரும் ஜனவரி மாதத்திற்கான எண்ணெய் கொள்முதலுக்கு முன்பதிவு ஆரம்பித்துள்ளது. இதில், பாமாயிலுக்கு முன்னுரிமை தரப்பட்டுள்ளது.
பாமாயில் விலை:
பாமாயிலின் உற்பத்தியாளர் நாடுகளாக கருதப்படும் இந்தோனேஷியா, மலேசியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் விளைச்சல் அதிகரித்திருக்கிறது. இதனால் எண்ணெய் கொள்முதலும், விநியோகமும் அதிகரித்திருப்பதால் அதன் விலைகளும் தானாக குறைந்திருக்கின்றன. இந்திய சந்தையில், இதன் தாக்கம் எதிரொலித்து கண்டிப்பாக எண்ணெயின் விலை குறையும் என்று கூறப்படுகிறது.
