காருண்யா ஜாக்பாட்: இன்று ₹1 கோடி அடிக்கப்போவது யார்? KR-750 கேரள லாட்டரி முடிவுகள்!

Kerala Lottery Results Today: கேரளா காருண்யா KR-750 லாட்டரி முடிவுகள் - 18.04.2026: இன்று 1 கோடி வெல்லப்போவது யார்? நேரலை முடிவுகள்!கேரள மாநில லாட்டரி துறையின் மிகவும் பிரபலமான வாராந்திர லாட்டரிகளில் ஒன்றான காருண்யா (Karunya) லாட்டரியின் KR-750 குலுக்கல் இன்று (சனிக்கிழமை), ஏப்ரல் 18, 2026 அன்று நடைபெறுகிறது. திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கோர்க்கி பவனில் மதியம் 3 மணிக்கு இந்த குலுக்கல் தொடங்குகிறது.
காருண்யா KR-750 குலுக்கல் முக்கிய தகவல்கள் (Key Details)
குலுக்கல் தேதி: 18-04-2026 (சனிக்கிழமை)
குலுக்கல் எண்: KR-750
முதல் பரிசு: 1 கோடி ரூபாய்
டிக்கெட் விலை: ரூ. 50/-
குறியீடு: "KR"
காருண்யா KR பரிசு விவரங்கள் மற்றும் அட்டவணை (Prize Structure)
இந்த காருண்யா லாட்டரியில் மொத்தம் 10 நிலைகளில் பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அதன் விவரம் பின்வருமாறு:
பரிசு நிலை,பரிசுத் தொகை
முதல் பரிசு ரூ.1,00,00,000 (1 கோடி)
இரண்டாம் பரிசு ரூ.25,00,000 (25 லட்சம்)
மூன்றாம் பரிசு ரூ.10,00,000 (10 லட்சம்)
ஆறுதல் பரிசு ரூ.5,000
நான்காம் பரிசு ரூ.5,000
ஐந்தாம் பரிசு ரூ.2,000
ஆறாம் பரிசு ரூ.1,000
ஏழாம் பரிசு ரூ.500
எட்டாம் பரிசு ரூ.200
ஒன்பதாம் பரிசு ரூ.100
காருண்யா KR லாட்டரி முடிவுகளை ஆன்லைனில் சரிபார்ப்பது எப்படி? (How to Check Results)
மதியம் 3 மணி முதல் குலுக்கல் முடிவுகள் நேரலையாக அறிவிக்கப்படும். லாட்டரி வாங்கியவர்கள் தங்களது டிக்கெட் எண்களை பின்வரும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் www.keralalotteries.com அல்லது statelottery.kerala.gov.in சரிபார்க்கலாம்.
இன்றைய கருண்யா KR-750 லாட்டரி முடிவுகள் விவரம்:
வெற்றி பெற்றவர்கள் கவனத்திற்கு: பரிசுத் தொகையை பெறுவது எப்படி?
வெற்றி பெற்றவர்கள் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் தங்களது வெற்றி டிக்கெட்டுகளை அரசிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
முதல் மூன்று பரிசுகளுக்கு 10% முகவர் கமிஷன் பிடித்தம் செய்யப்படும்.
லாட்டரி விளையாடுவது ஒரு பழக்கமாக மாற வாய்ப்புள்ளது, எனவே பொறுப்புடன் விளையாடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரி விளையாடுவது ஒரு அடிமைப்படுத்தும் பழக்கமாகும். இதனை நிதி ஆலோசனையாகக் கருதாமல், சுய விருப்பத்தின் பேரில் விளையாடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.)
கேரளா காருண்யா KR-750 லாட்டரி: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. காருண்யா KR-750 குலுக்கல் எப்போது நடைபெறுகிறது?
காருண்யா KR-750 லாட்டரி குலுக்கல் இன்று, சனிக்கிழமை (ஏப்ரல் 18, 2026) மதியம் 3:00 மணிக்குத் தொடங்குகிறது.
2. காருண்யா KR-750 லாட்டரியின் முதல் பரிசுத் தொகை எவ்வளவு?
இந்த லாட்டரியின் முதல் பரிசை வெல்லும் அதிர்ஷ்டசாலிக்கு ரூ. 1,00,00,000 (1 கோடி ரூபாய்) வழங்கப்படுகிறது.
3. ஒரு டிக்கெட்டின் விலை என்ன?
காருண்யா லாட்டரி டிக்கெட்டின் விலை வெறும் ரூ. 50 (ஜிஎஸ்டி உட்பட) மட்டுமே.
4. அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளை ஆன்லைனில் எங்கு பார்ப்பது?
கேரள மாநில லாட்டரித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களான www.keralalotteries.com அல்லது statelottery.kerala.gov.in ஆகியவற்றில் நேரலை முடிவுகளைச் சரிபார்க்கலாம்.
5. வெற்றி பெற்ற லாட்டரி டிக்கெட்டை எப்போது ஒப்படைக்க வேண்டும்?
முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் வெற்றி பெற்ற டிக்கெட்டையும், தேவையான அடையாளச் சான்றுகளையும் லாட்டரித் துறையிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
6. பரிசுத் தொகையில் கமிஷன் பிடித்தம் செய்யப்படுமா?
ஆம், முதல் மூன்று பரிசுகளை வெல்பவர்களுக்குப் பரிசுத் தொகையில் 10% முகவர் கமிஷன் (Agent Commission) பிடித்தம் செய்யப்படும்.
7. காருண்யா KR-750 குலுக்கல் எங்கு நடைபெறுகிறது?
இந்தக் குலுக்கல் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கோர்க்கி பவனில் (Gorky Bhavan) லாட்டரித் துறை அதிகாரிகளின் முன்னிலையில் நடைபெறுகிறது.
