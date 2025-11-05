English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ரயில்வே பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்: டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு 3% தள்ளுபடி.. எப்படி பெறுவது?

ரயில்வே பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்: டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு 3% தள்ளுபடி.. எப்படி பெறுவது?

இந்திய ரயில்வே பயணிகளுக்காக புதிய வசதிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதற்காக ஒரு பிரத்யேக மொபைல் செயலி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.இதன் மூலம் பயணிகள் டிக்கெட் முன்பதிவுகளில் 3% தள்ளுபடி பெறலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 5, 2025, 02:58 PM IST
  • உங்கள் இருக்கை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
  • பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் (Refund) வசதியையும் பயன்படுத்தலாம்.
  • டிக்கெட் முன்பதிவை இன்னும் சிக்கனமாக்குகிறது.

Trending Photos

கடகத்தில் கஜகேசரி யோகம்.. குருவால் 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், அதிஷ்டம் உயரும்
camera icon8
Gajakesari Yoga
கடகத்தில் கஜகேசரி யோகம்.. குருவால் 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், அதிஷ்டம் உயரும்
ரேஷன் கார்டு : திருச்சி மக்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : திருச்சி மக்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: சனி பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை, அதிஷ்டம்
camera icon8
Sani Peyarchi
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: சனி பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை, அதிஷ்டம்
கிளாசென் கழட்டிவிடப்பட்டால்... ஏலத்தில் CSK உள்ளிட்ட இந்த 3 அணிகள் முட்டிமோதும்!
camera icon8
IPL 2026
கிளாசென் கழட்டிவிடப்பட்டால்... ஏலத்தில் CSK உள்ளிட்ட இந்த 3 அணிகள் முட்டிமோதும்!
ரயில்வே பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்: டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு 3% தள்ளுபடி.. எப்படி பெறுவது?

Indian Railways News: நீங்கள் ரயிலில் பயணம் செய்பவராக இருந்தால், இந்த செய்தி உங்களுக்கு சிறப்பானதாக இருக்கும். இந்திய ரயில்வே பயணிகளுக்காக புதிய வசதிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதற்காக ஒரு பிரத்யேக மொபைல் செயலி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயலி பயணிகளுக்கு ரயில்வே தொடர்பான டிஜிட்டல் தளத்தை வழங்கும். இதன் மூலம் பயணிகள் டிக்கெட் முன்பதிவுகளில் 3% தள்ளுபடி பெறலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

செயலியை எவ்வாறு பதிவிறக்குவது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்

* முதலில் உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் கூகிள் பிளே ஸ்டோருக்குச் செல்லவும். 
* “Railways” என்று தேடி செயலியை இன்ஸ்டால் செய்துக் கொள்ளவும். 
* உங்கள் மொபைல் எண்ணுடன் பதிவு செய்யவும். 
* Username மற்றும் Password உள்ளிட்ட தேவையான விவரங்களை உள்ளிடவும். 
* Login செய்த பிறகு, நீங்கள் அனைத்து சேவைகளையும் அணுக முடியும். 
* பயணிகள் ஐஆர்சிடிசி நெக்ஸ்ட் ஜெனரல் பயன்பாடு (IRCTC Next Gen) மற்றும் மொபைலில் யுடிஎஸ் (UTS) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். 
* உங்கள் தற்போதைய உள்நுழைவுத் தரவைப் (login data) பயன்படுத்தி, பயணிகள் தங்கள் முன்பதிவு டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து பயணம் செய்துக் கொள்ளலாம்.

இந்த வசதிகள் வழங்கப்படுகிறது

* முன்பதிவு செய்யப்பட்ட, முன்பதிவு செய்யப்படாத பிளாட்ஃபார்ம் மற்றும் சீசன் டிக்கெட்டுகளை நீங்கள் எளிதாக முன்பதிவு செய்யலாம்.
* உங்கள் டிக்கெட்டின் PNR நிலையை (Passenger Name Record Status) உடனடியாகச் சரிபார்த்து, உங்கள் இருக்கை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
* உங்கள் பயணத்தின் போது உங்களுக்கு விருப்பமான உணவை ஆர்டர் செய்யும் ஈ-கேட்டரிங் சேவை வசதி உள்ளது. ரயில் நிலையங்களில் உங்கள் உடைமைகளை எடுத்துச் செல்ல போர்ட்டர் (கூலி) சேவைகளை நீங்கள் முன்பதிவு செய்யலாம்.ரயில் நிலையத்திலிருந்து உங்கள் இலக்கை அடைய டாக்ஸி அல்லது பிற போக்குவரத்துச் சேவைகளை முன்பதிவு செய்யும் வசதியும் கிடைக்கிறது.
* நீங்கள் ரயில்வே தொடர்பான புகார்கள், ஆலோசனைகள் போன்றவற்றை எளிதாகப் பதிவு செய்யலாம். மேலும், ரத்து செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகளுக்கான பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் (Refund) வசதியையும் பயன்படுத்தலாம்.
* ரயில்வே வழங்கும் R Wallet (ஆர் வாலட்) செயலியைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகளைப் பதிவு செய்யும்போது, 3% வரை தள்ளுபடி பெறலாம். இது டிக்கெட் முன்பதிவை இன்னும் சிக்கனமாக்குகிறது.

முக்கிய குறிப்பு: இந்திய ரயில்வே வழங்கும் பல்வேறு சேவைகளை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் உங்கள் ரயில் பயணத்தை எளிதாகவும், வசதியாகவும், சிக்கனமாகவும் மேற்கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | இந்திய ரயில்வே புதிய விதிமுறை: ரயில் பயணிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க | பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ரயில் தாமதமானால் 100% கட்டணம் திரும்பப் பெறலாம்

மேலும் படிக்க | இனி ரூ.500 மிச்சம்.. தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாறிய ரூல்ஸ்.. ரயில்வே அறிவிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Indian RailwayIRCTCticket bookingdiscount on ticket bookings

Trending News