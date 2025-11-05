ரயில்வே பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்: டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு 3% தள்ளுபடி.. எப்படி பெறுவது?

Indian Railways News: நீங்கள் ரயிலில் பயணம் செய்பவராக இருந்தால், இந்த செய்தி உங்களுக்கு சிறப்பானதாக இருக்கும். இந்திய ரயில்வே பயணிகளுக்காக புதிய வசதிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதற்காக ஒரு பிரத்யேக மொபைல் செயலி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயலி பயணிகளுக்கு ரயில்வே தொடர்பான டிஜிட்டல் தளத்தை வழங்கும். இதன் மூலம் பயணிகள் டிக்கெட் முன்பதிவுகளில் 3% தள்ளுபடி பெறலாம்.
செயலியை எவ்வாறு பதிவிறக்குவது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்
* முதலில் உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் கூகிள் பிளே ஸ்டோருக்குச் செல்லவும்.
* “Railways” என்று தேடி செயலியை இன்ஸ்டால் செய்துக் கொள்ளவும்.
* உங்கள் மொபைல் எண்ணுடன் பதிவு செய்யவும்.
* Username மற்றும் Password உள்ளிட்ட தேவையான விவரங்களை உள்ளிடவும்.
* Login செய்த பிறகு, நீங்கள் அனைத்து சேவைகளையும் அணுக முடியும்.
* பயணிகள் ஐஆர்சிடிசி நெக்ஸ்ட் ஜெனரல் பயன்பாடு (IRCTC Next Gen) மற்றும் மொபைலில் யுடிஎஸ் (UTS) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்.
* உங்கள் தற்போதைய உள்நுழைவுத் தரவைப் (login data) பயன்படுத்தி, பயணிகள் தங்கள் முன்பதிவு டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து பயணம் செய்துக் கொள்ளலாம்.
இந்த வசதிகள் வழங்கப்படுகிறது
* முன்பதிவு செய்யப்பட்ட, முன்பதிவு செய்யப்படாத பிளாட்ஃபார்ம் மற்றும் சீசன் டிக்கெட்டுகளை நீங்கள் எளிதாக முன்பதிவு செய்யலாம்.
* உங்கள் டிக்கெட்டின் PNR நிலையை (Passenger Name Record Status) உடனடியாகச் சரிபார்த்து, உங்கள் இருக்கை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
* உங்கள் பயணத்தின் போது உங்களுக்கு விருப்பமான உணவை ஆர்டர் செய்யும் ஈ-கேட்டரிங் சேவை வசதி உள்ளது. ரயில் நிலையங்களில் உங்கள் உடைமைகளை எடுத்துச் செல்ல போர்ட்டர் (கூலி) சேவைகளை நீங்கள் முன்பதிவு செய்யலாம்.ரயில் நிலையத்திலிருந்து உங்கள் இலக்கை அடைய டாக்ஸி அல்லது பிற போக்குவரத்துச் சேவைகளை முன்பதிவு செய்யும் வசதியும் கிடைக்கிறது.
* நீங்கள் ரயில்வே தொடர்பான புகார்கள், ஆலோசனைகள் போன்றவற்றை எளிதாகப் பதிவு செய்யலாம். மேலும், ரத்து செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகளுக்கான பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் (Refund) வசதியையும் பயன்படுத்தலாம்.
* ரயில்வே வழங்கும் R Wallet (ஆர் வாலட்) செயலியைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகளைப் பதிவு செய்யும்போது, 3% வரை தள்ளுபடி பெறலாம். இது டிக்கெட் முன்பதிவை இன்னும் சிக்கனமாக்குகிறது.
முக்கிய குறிப்பு: இந்திய ரயில்வே வழங்கும் பல்வேறு சேவைகளை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் உங்கள் ரயில் பயணத்தை எளிதாகவும், வசதியாகவும், சிக்கனமாகவும் மேற்கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
