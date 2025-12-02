ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி: “இனி நோ டென்சன்” புகார்களைத் தீர்க்க புதிய மன்றம்!

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியதாரர்களின் புகார்களை எளிதில் தீர்க்க மத்திய அரசு புதிய ஓய்வூதிய ஒழுங்குமுறை மன்றம் (Pension Regulatory Forum) ஒன்றை உருவாக்கத் தயாராகி வருகிறது. ஓய்வூதியம் பெறுவதில் மக்கள் எந்தப் பிரச்சனையும் சந்திக்கக் கூடாது என்பதை உறுதி செய்யவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்கள், ஓய்வூதியம், ஓய்வூதிய ஒழுங்குமுறை மன்றம் குறித்து பார்ப்போம்.
புதிய ஒழுங்குமுறை மன்றம் என்றால் என்ன?
ஓய்வூதியத் துறையில் உள்ள சிக்கல்களைத் தீர்க்கவும், ஒழுங்குமுறையை மேம்படுத்தவும் ஒரு உயர்மட்டக் குழு (High-Level Committee) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஓய்வூதியப் பொருட்களின் ஒழுங்குமுறை ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான மன்றம் (Forum for Regulatory Coordination and Development of Pension Products) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
புதிய ஒழுங்குமுறை மன்றம் நோக்கம் என்ன?
இந்தியாவின் துண்டு துண்டாக இருக்கும் ஓய்வூதிய அமைப்பை ஒருங்கிணைத்து, ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேற்பார்வைக் கட்டமைப்பை (Unified Regulatory and Supervisory Framework) உருவாக்குவது.
நுகர்வோர் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் குறைதீர்க்கும் வழிமுறைகளை (Grievance Redressal) மேம்படுத்துதல்.
ஒருங்கிணைந்த அமைப்பால் என்ன பயன்?
- மத்திய அரசு உருவாக்க இருக்கும் இந்த மன்றம், தற்போதுள்ள பல்வேறு ஓய்வூதியத் திட்டங்களை ஒரு ஒருங்கிணைந்த அமைப்பின் கீழ் (Integrated Framework) கொண்டு வரும்.
- இது ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும்.
- திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதை எளிதாக்கும்.
ஓய்வூதிய ஒழுங்குமுறை மன்றம் குறித்து முக்கியப் பரிசீலனைகள்:
பல்வேறு திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்தல்: வெவ்வேறு நிறுவனங்களின் மேற்பார்வையின் கீழ் இயங்கும் திட்டங்களை ஒன்றிணைப்பது பற்றி அரசு பரிசீலனை.
ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பு: இந்தியாவில் குறைவான ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பு இருப்பதால், புதிய திட்டம் உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.
சம்பள வரம்பு: EPS (தொழிலாளர் வருங்கால வைப்புநிதி திட்டம்) சம்பள வரம்பு மாதத்திற்கு ரூ.15,000 என கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் பல ஊழியர்கள் பலனை இழக்கின்றனர். இதற்கும் தீர்வு காணப்பட வாய்ப்புள்ளது.
அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம்?
- அனைவருக்கும் ஓய்வூதியத் திட்டத்தைக் கொண்டு வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளையும் அரசு தீவிரமாகப் பரிசீலித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
- இந்த முன்னறிவிப்பை மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தனது பட்ஜெட் உரையில் வெளியிட்டிருந்தார்.
அடுத்த கட்டம் என்ன?
மத்திய அரசின் இந்த புதிய ஒழுங்குமுறை மன்றம், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு விரைவான மற்றும் வெளிப்படையான புகார்களைத் தீர்க்கும் அமைப்பை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் ஓய்வூதியம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வெகுவாகக் குறையும்.
