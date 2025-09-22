English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி: கோரிக்கைகளுக்கு இனி உடனடி தீர்வு

pension: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி வந்துள்ளது. நிலுவையில் உள்ள கோரிக்கைகளை விரைவாக முடிக்க சிறப்புப் பிரச்சாரம் 5.0 என்ற திட்டத்தை மத்திய அரசு முன்னெடுத்துள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 22, 2025, 09:03 PM IST
  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • மத்திய அரசின் சூப்பர் திட்டம்
  • இனி எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் சீக்கிரம் தீர்வு

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி: கோரிக்கைகளுக்கு இனி உடனடி தீர்வு

pension: மத்திய அரசின் ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW), ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்டகால கோரிக்கைகளையும், நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளையும் விரைந்து முடிப்பதற்காக ஒரு புதிய முயற்சியைத் தொடங்கியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்திற்கு "நிலுவையில் உள்ள விஷயங்களை அப்புறப்படுத்துவதற்கான சிறப்புப் பிரச்சாரம் 5.0" (SCDPM 5.0) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதன் முக்கிய நோக்கம், ஓய்வூதிய நடைமுறைகளை எளிதாக்குவதும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களைக் குறைப்பதும் ஆகும்.

திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்

இந்த சிறப்புப் பிரச்சாரத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் உள்ள 59-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தூய்மை மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மையங்கள், மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் மற்றும் அவற்றின் கிளைகளுடன் இணைந்து செயல்படும். இதன் மூலம், நிர்வாகப் பணிகளைத் துரிதப்படுத்துவதுடன், ஓய்வூதியம் தொடர்பான அனைத்து நிலுவைப் பிரச்சினைகளுக்கும் சரியான நேரத்தில் தீர்வு காண முடியும்.

இந்தப் பிரச்சாரத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சம், "விதிமுறைகளை எளிதாக்குவது" ஆகும். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 'வாழ்வதற்கு எளிமையான சூழலை' (Ease of Living) உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு, தற்போதுள்ள ஓய்வூதிய விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை எளிமையாக்க இந்தத் துறை முயற்சி செய்து வருகிறது. இது, ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான நடைமுறைகளை எளிதாக்கி, மூத்த குடிமக்கள் எந்தவித இடையூறும் இன்றி தங்கள் உரிமைகளைப் பெறுவதை உறுதி செய்கிறது.

மத்திய அரசின் இந்த சிறப்பு முன்னெடுப்புக்கான காரணம்

SCDPM 5.0 திட்டத்தின் கீழ், ஓய்வூதியத் துறை சில தெளிவான இலக்குகளை நிர்ணயித்துள்ளது:

நிலுவை இல்லாத சேவை: ஓய்வூதியம் தொடர்பான அனைத்து நிலுவைத் தொகைகளையும், கோரிக்கைகளையும் விரைவாகத் தீர்ப்பது.

எளிமைப்படுத்தப்பட்ட நடைமுறைகள்: ஓய்வூதியதாரர்கள் எளிதில் புரிந்துகொள்ளும் வகையில், விதிகளை மறுசீரமைப்பது.

வெளிப்படைத்தன்மை: ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் கோரிக்கை நிலை குறித்த தகவல்களை எளிதாக அணுகுவதை உறுதி செய்வது.

வாழ்க்கைத் தர மேம்பாடு: ஓய்வூதியதாரர்களுக்குத் தேவையான ஆதரவையும் சேவைகளையும் வழங்குவதன் மூலம் அவர்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக்குவது.

இந்த முயற்சியின் மூலம், அரசாங்கத்திற்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பு வலுப்படுத்தப்படும். ஓய்வூதியதாரர்களின் கவலைகள் மற்றும் சிக்கல்கள் முறையாகக் கவனிக்கப்பட்டு, விரைவாகத் தீர்க்கப்படும். இந்தத் திட்டம், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மன அமைதியையும், சிறந்த சேவையையும் வழங்குவதன் மூலம், ஒரு பொறுப்புள்ள ஓய்வூதிய அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான வழியை வகுக்கும் என மத்திய அரசு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

இன்னொரு அப்டேட்

மத்திய அரசின்  ‘சிறப்பு செயல்பாடு 5.0’ (Special Campaign 5.0) திட்டத்தில் இன்னொரு அப்டேட்டும் வெளியாகியுள்ளது. இந்தத் திட்டம் அரசு அலுவலகங்களை மேம்படுத்துவதோடு, நிலுவையில் உள்ள கோப்புகள் மற்றும் பொருட்களை விரைந்து அப்புறப்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ள நிலையில், இதற்கான ஆயத்த பணிகள் செப்டம்பர் 30, 2025 வரை நடக்க உள்ளன. அக்டோபர் 2 முதல் அக்டோபர் 31, 2025 வரை இந்த சிறப்புப் பிரச்சாரம் 5.0 தொடங்க உள்ளது.

ஆயத்த நிலையில் பணிகள்:

இந்த ஆயத்த நிலையில், அனைத்து அரசு அலுவலகங்களும், பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் மற்றும் தன்னாட்சி அமைப்புகளும் தங்களை தயார்படுத்தி வருகின்றன. ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலும் ஒரு பொறுப்பு அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டு, அவரது கடமைகள் குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

தேவையில்லாத பொருட்களை அகற்றுதல்: பழைய மற்றும் நிலுவையில் உள்ள கோப்புகள் கண்டறியப்பட்டு, அவற்றை நீக்குவதற்கான நடைமுறைகள் இறுதி செய்யப்படுகின்றன. பயன்படுத்தப்படாத கணினிகள், வாகனங்கள், மின்சாதனங்கள் மற்றும் மற்ற அலுவலகக் கழிவுகளையும் அப்புறப்படுத்தத் திட்டமிடுகின்றனர்.

அலுவலகத்தை மேம்படுத்துதல்: அலுவலக இடங்களைச் சுத்தப்படுத்துதல், டிஜிட்டல்மயமாக்குதல், சுகாதார விதிகள், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய அணுகுமுறைகள், மற்றும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆவணங்களை பாதுகாப்பது குறித்தும் திட்டங்கள் வகுக்கப்படுகின்றன.

இந்தச் செயல்பாட்டின் முன்னேற்றத்தை https://scdpm.nic.in/specialcampaign5/ என்ற பிரத்யேக இணையதளத்தில் தொடர்ந்து கண்காணிக்க முடியும். அனைத்து துறைகளும் தங்களின் இலக்குகளை இந்த இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்கின்றன. 

pensionersSpecial Campaign 5.0India pension schemepension claimsgovernment pension initiatives

