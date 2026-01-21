English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  குஷியில் ஓய்வூதியதாரர்கள்: PPO, குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் முக்கிய மாற்றம் செய்த மத்திய அரசு

குஷியில் ஓய்வூதியதாரர்கள்: PPO, குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் முக்கிய மாற்றம் செய்த மத்திய அரசு

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 21, 2026, 12:28 PM IST
  • மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கியமான மாற்றம்.
  • PPO செயல்பாட்டில் மேம்பாடுகள்.
  • தவறான கொடுப்பனவுகள் மற்றும் மீட்புக்கான விதிகள்.

குஷியில் ஓய்வூதியதாரர்கள்: PPO, குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் முக்கிய மாற்றம் செய்த மத்திய அரசு

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. மத்திய அரசு ஓய்வூதிய விதிகளை எளிமைப்படுத்தியுள்ளது. PPO செயல்முறை மற்றும் தன்னிச்சையான விலக்குகள் தொடர்பான புதிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்படுள்ளன. இது ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிதிப் பாதுகாப்பையும் நிவாரணத்தையும் வழங்கும். ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் செயல்முறைகள் எளிதாகவும், வசதியாகவும் மேம்பட இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய விதி மாற்றங்கள்

ஓய்வு பெற்ற மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு ஓய்வூதிய முறையை மிகவும் வெளிப்படையானதாகவும் பாதுகாப்பாகவும் மாற்ற மத்திய அரசு குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. நிதி அமைச்சகம் மற்றும் ஓய்வூதியத் துறையால் வெளியிடப்பட்ட இந்த புதிய வழிகாட்டுதல்கள், நிர்வாக நடைமுறைகளை எளிதாக்குவது மட்டுமல்லாமல், ஓய்வூதியதாரர்கள் எதிர்கொள்ளும் மன மற்றும் நிதி கஷ்டங்களையும் குறைக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.

PPO செயல்பாட்டில் மேம்பாடுகள் மற்றும் தெளிவு

ஓய்வூதியதாரர் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியதாரர் இறந்த பிறகு ஓய்வூதிய கட்டண ஆணைகளை (PPOs) திருப்பி அனுப்புவதற்கான செயல்முறையை மத்திய ஓய்வூதிய கணக்கியல் அலுவலகம் இறுக்கியுள்ளது. இப்போது, ​​வங்கிகளின் மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய செயலாக்க மையங்கள் (CPPCs) இறப்புச் சான்றிதழுடன் PPO-ஐ நேரடியாக சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு அனுப்புவதற்கு பதிலாக, CPAO மூலம்தான் அனுப்ப  வேண்டும். இது ஆவணங்கள் தொலைந்து போகும் அபாயத்தைக் குறைப்பதோடு குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறும் செயல்முறையையும் விரைவுபடுத்தும்.

Pension: ஓய்வூதியத்தை தன்னிச்சையாக குறைக்க முடியாது

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம் என்னவென்றால், ஓய்வூதியம் இறுதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டவுடன், துறையால் தன்னிச்சையாக அதிலிருந்து எந்த கழிப்புகளையும் செய்ய முடியாது. விதிகளின்படி, இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒரு எழுத்தர் பிழை கண்டறியப்பட்டால், DoPPW-யின் முன் ஒப்புதல் இல்லாமல் துறையால் ஓய்வூதியத் தொகையைக் குறைக்க முடியாது. ஓய்வு பெற்ற பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு திடீர் 'மீட்பு' அல்லது 'கழிவு' அறிவிப்புகளைப் பெற்ற ஆயிரக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த விதி பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

Pension Rules: தவறான கொடுப்பனவுகள் மற்றும் மீட்புக்கான விதிகள்

அரசாங்கப் பிழை காரணமாக ஓய்வூதியதாரருக்கு அதிக பணம் செலுத்தப்பட்டிருந்தால், அதில் ஓய்வூதியதாரரின் எந்த மோசடியும் இல்லை என தெரிந்தால், மீட்டெடுப்பு பரிசீலிக்கப்படும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகம், வசூலைத் தள்ளுபடி செய்யலாமா வேண்டாமா என்பதைத் தீர்மானிக்க செலவினத் துறையுடன் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும். மீட்க முடிவு செய்யப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட ஓய்வூதியதாரருக்கு இரண்டு மாத அறிவிப்பு வழங்கப்பட வேண்டியது கட்டாயமாகும்.

மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய மாற்றம்

ஓய்வூதியதாரர் இறந்த பிறகு நிர்வாக சிக்கல்களை எதிர்கொண்ட குடும்பங்களுக்கு இந்த சீர்திருத்தங்கள் நிவாரணம் அளிக்கும். மேலும், ஓய்வுக்குப் பிறகு நிதி ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் கண்ணியத்தை உறுதி செய்வதற்காக தன்னிச்சையான விலக்குகளைத் தடை செய்யும் முடிவு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த அரசாங்க நடவடிக்கைகள் ஓய்வூதிய முறை முழுவதும் பொறுப்புணர்வையும் வெளிப்படைத்தன்மையையும் அதிகரிக்கும்.

Dearness Relief: அகவிலை நிவாரணம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

நவம்பர் மாத AICPI IW எண்களின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி எண்ணிக்கை 59.93% ஐ எட்டியுள்ளது. இன்னும் டிசம்பர் மாத தரவு வரவேண்டியுள்ளது. டிசம்பர் புள்ளிவிவரங்களும் அதிகரிப்பைக் காட்டினால், ஜனவரி 2026 முதல் மொத்த அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் 60% என்ற வரலாற்று உச்சத்தை எட்டும் என்பது தெளிவாகிறது. இது ஊழியர்களின் வாங்கும் சக்தியை அதிகரிக்க உதவும். 60% அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் மாதாந்திர சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பைக் குறிக்கும். இருப்பினும், இந்த அதிகரிப்பு 2% ஆக இருக்குமா அல்லது 3% ஆக இருக்குமா என்பது டிசம்பர் மாத இறுதி தரவு மற்றும் மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைப் பொறுத்தது.

