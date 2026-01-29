English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்: PFRDA அதிரடி... NPS சுகாதார ஓய்வூதியத் திட்டம் அறிமுகம்

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்: PFRDA அதிரடி... NPS சுகாதார ஓய்வூதியத் திட்டம் அறிமுகம்

NPS Health Pension Scheme: NPS சுகாதார ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன? இதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 29, 2026, 02:10 PM IST
  • என்பிஎஸ் சுகாதார ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?
  • தகுதி மற்றும் நிதி பரிமாற்ற விதிகள் என்ன?
  • எப்போது, ​​எவ்வளவு பணம் எடுக்க முடியும்?

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்: PFRDA அதிரடி... NPS சுகாதார ஓய்வூதியத் திட்டம் அறிமுகம்

NPS Health Pension Scheme: வாழ்வில் அனைத்து கட்டங்களிலும் நமக்கு பணத்திற்கான தேவை ஏற்படுகின்றது. மூத்த குடிமக்களுக்கு இந்த தேவை சற்று அதிகமாகவே உள்ளது. முதுமையில் வருமானம் ஈட்டும் வாய்ப்புகள் குறைகின்றன. மேலும் சில குறிப்பிட்ட செலவுகளும் இந்த காலத்தில் அதிகரிக்கின்றன. ஆகையால் முதுமைக்கான நிதி திட்டமிடலை சிறு வயதிலேயே செய்வது மிக அவசியமாகும்.

பொதுவாக இரண்டு விஷயங்கள் முதுமையின் மிகப்பெரிய கவலைகளாக பார்க்கப்படுகின்றன: 

- வழக்கமான வருமானம் மற்றும்
- திடீரென ஏற்படும் பெரும் மருத்துவச் செலவுகள். 

ஓய்வூதிய ஒழுங்குமுறை ஆணையமான PFRDA இப்போது இந்த இரண்டு கவலைகளுக்கும் ஒரே தீர்வாக, NPS சுகாதார ஓய்வூதியத் திட்டத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது.

National Pension System: என்பிஎஸ் சந்தாதாரர்களுக்கு புதிய வசதி

2026 ஆம் ஆண்டு முதல், தேசிய ஓய்வூதியத் திட்ட முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் ஓய்வூதிய சேமிப்பின் ஒரு பகுதியை மருத்துவச் செலவுகளுக்காக, அதாவது மருத்துவமனையில் அனுமதிப்பதற்கான செலவுகள் அல்லது வெளிநோயாளிகள் பிரிவுக்கான கட்டணங்களுக்காக, பிரத்யேகமாக ஒதுக்கி வைக்க முடியும். இந்தத் திட்டம், நோய்வாய்ப்பட்ட காலங்களில் மற்றவர்களிடம் கையேந்தும் நிலையைத் தவிர்த்து, சிகிச்சைக்காக ஒரு வலுவான பாதுகாப்பு வலையை வழங்கும்.

NPS Health Pension Scheme: என்பிஎஸ் சுகாதார ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?

ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் (PFRDA) தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம், பல திட்டக் கட்டமைப்பின் (Multiple Scheme Framework - MSF) கீழ் செயல்படுகிறது. இது ஒரு பங்களிப்பு மற்றும் தன்னார்வ ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். அதாவது இந்தியக் குடிமக்கள் அனைவரும் தங்கள் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் இதில் சேரலாம்.

தற்போது, ​​இது ஒரு முன்னோடித் திட்டமாகச் சோதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் வெற்றியின் அடிப்படையில், எதிர்காலத்தில் இது மேலும் திறம்படச் செல்படுத்தப்படலாம். ஓய்வுக்குப் பிறகு தாங்கள் உழைத்து சம்பாதித்த பணத்தை மருத்துவமனை பில்களுக்காக வீணாக்க விரும்பாதவர்களுக்கும், கண்ணியமான வாழ்க்கை வாழ விரும்புபவர்களுக்கும் இது ஒரு வரப்பிரசாதமான திட்டமாக அமையும்.

NPS Health Pension Scheme: தகுதி மற்றும் நிதி பரிமாற்ற விதிகள்

- எந்தவொரு இந்தியக் குடிமகனும் இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெறலாம். 

- உங்களிடம் ஏற்கனவே 'பொதுத் திட்டக் கணக்கு' (Common Scheme Account) இல்லையென்றால், சுகாதாரக் கணக்குடன் அதையும் திறப்பது கட்டாயமாகும். 

- இந்தத் திட்டத்தின் மிக முக்கியமான அம்சம் நிதி பரிமாற்ற வசதி ஆகும். 

- PFRDA விதிகளின்படி, 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு உரிமை உண்டு.

- அவர்கள் தங்கள் அல்லது தங்கள் நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில் 30% வரை தங்கள் பிரதான ஓய்வூதியக் கணக்கிலிருந்து 'NPS சுகாதாரக் கணக்கிற்கு' மாற்றிக்கொள்ளலாம். 

- இருப்பினும், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர்கள் தற்போது இந்த நிதி பரிமாற்ற வசதியைப் பயன்படுத்த முடியாது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

எப்போது, ​​எவ்வளவு பணம் எடுக்க முடியும்?

NPS சுகாதாரக் கணக்கு, தேவைப்படும்போது உடனடி நிதி உதவியை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கணக்கிலிருந்து மருத்துவச் செலவுகளுக்காக என்பிஎஸ் உறுப்பினர்கள் பகுதியளவு பணத்தை எடுக்கலாம். சிறிய வெளிநோயாளிகள் பிரிவுச் செலவு, பெரிய மருத்துவமனை கட்டணம் என எதுவாக இருந்தாலும் இந்த கணக்கிலிருந்து அதற்காக பணம் எடுக்க முடியும். 

இந்த திட்டத்தின் விதிகள் மிகவும் நெகிழ்வானவை. அவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்:

- உங்கள் மொத்த முதலீட்டில் 25% வரை எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாம்.
- உங்கள் கணக்கில் குறைந்தபட்சம் ₹50,000 இருப்பு இருக்கும்போது மட்டுமே முதல் முறை பணம் எடுக்க முடியும். 
- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பணம் எடுப்பதற்கு எந்தக் காத்திருப்புக் காலமும் இல்லை, மேலும் பணம் எடுக்கும் எண்ணிக்கைக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை.
- ஆகையால், முதலீட்டாளர்கள் கடினமான காலங்களில் சிரமப்பட வேண்டியதில்லை.

கடுமையான நோய் ஏற்பட்டால் 100% பணத்தை எடுக்கலாம்

ஒரு முதலீட்டாளருக்கு மிகவும் விலையுயர்ந்த சிகிச்சை தேவைப்படும் ஒரு கடுமையான நோய் ஏற்பட்டால், இந்த திட்டத்திலிருந்து முன்கூட்டியே வெளியேறுவதற்காக PFRDA ஒரு சிறப்பு வழியைத் திறந்துள்ளது. உங்கள் ‘NPS சுகாதாரக் கணக்கில்’ டெபாசிட் செய்யப்பட்ட மொத்தத் தொகையில் 70% க்கும் அதிகமாக மருத்துவச் செலவு ஏற்பட்டால், நீங்கள் இந்தத் திட்டத்திலிருந்து முன்கூட்டியே வெளியேறி, உங்கள் முழு நிதியையும் 100% திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுவீர்கள். அவசர காலங்களில் அதிகம் பயன்படக்கூடிய இந்த ஏற்பாடு, நெருக்கடியான காலங்களில் உங்கள் உயிரைப் பாதுகாக்க உங்கள் முழு வைப்புத்தொகையும் பயன்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்கிறது. மேலும் இதன் உதவியால் சந்தாதாரர்கள் நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளாமல் தப்பிக்கலாம்.

கட்டணங்கள் மற்றும் வெளிப்படையான வரிகள்

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் விதிக்கப்படும் கட்டணங்கள், பல திட்டக் கட்டமைப்பு (MSF) விதிமுறைகளுக்கு முழுமையாக இணங்கும். முதலீட்டாளர்களிடம் வசூலிக்கப்படும் அனைத்துக் கட்டணங்களும் வெளிப்படையாக வெளியிடப்படும் என்று PFRDA தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்தக் கட்டணங்களில், உங்கள் கோரிக்கைகள் மற்றும் சிகிச்சை செயல்முறையை நிர்வகிக்கும் சுகாதாரப் பலன் நிர்வாகிக்கு (HBA) செலுத்தப்படும் கட்டணங்களும் அடங்கும். சந்தாதாரர்கள் தங்களின் வசதிக்கேற்ப எந்தத் தொகையையும் இந்தக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யலாம். இது சிறு முதலீட்டாளர்களுக்கும் ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.

