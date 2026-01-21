முதலீட்டுக்கு மாத சம்பளம் கொடுக்கும் போஸ்ட் ஆபீஸ்! ஒய்வூதியதாரர், மூத்த குடிமக்களுக்கு சூப்பர் திட்டம்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Post Office : ஓய்வூதியதாரர்கள், மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள் உள்ளிட்டோருக்கு மூதலீட்டுக்கு மாத சம்பளம் கொடுக்கும் போஸ்ட் ஆபீஸின் முத்தான திட்டம் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 21, 2026, 08:33 PM IST
Post Office : பெண்கள், மூத்த குடிமக்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் உட்பட பலரும், தாங்கள் சேமித்து வைத்த தொகையை பாதுகாப்பாக முதலீடு செய்ய, அரசு அல்லது தனியார் வங்கிகளில் நிலையான வைப்பு நிதித் திட்டங்களை (Fixed Deposits) தேர்வு செய்கின்றனர். அப்படித் தேர்வு செய்யும் பட்சத்தில், நம் முதலீட்டுக்கான வட்டித் தொகையை மாதாமாதம் வழங்கக்கூடிய நடைமுறை இருக்காது. இதனால், மாதச் செலவுகளை சமாளிப்பதில் சிலர் சிரமங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். இத்தகைய சிரமங்களைத் தணிக்கும் விதமாகக் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டமே, "அஞ்சல் அலுவலக மாத வருமான கணக்கு (Post Officer Monthly Income Account)".

திட்டத்தில் இணைவது எப்படி?

இந்தியாவில் உள்ள எந்தவொரு அஞ்சல் அலுவலத்திலும் இக்கணக்கைத் துவங்க முடியும். இந்தியக் குடிமக்கள் எவராயினும் இத்திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம். நம் முதலீட்டுத் தொகைக்கு ஏற்ப, வட்டியானது மாதந்தோறும் வழங்கப்படும். வயது வரம்பு கிடையாது. 10 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், தங்கள் கணக்கை தாங்களே நிர்வகிக்க முடியும். 10 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள், தங்கள் பெற்றோர் அல்லது சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலர் மூலம் கணக்குத் தொடங்கி நிர்வகித்து வரலாம். வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் (NRI) இத்திட்டத்தில் பயன்பெற முடியாது. தனிநபராகவோ அல்லது மூன்று பேர் வரை கூட்டாகவோ, இணைந்து கணக்கு தொடங்கி முதலீடு செய்து வரலாம்.

தேவையான ஆவணங்கள்

சேமிப்புக் கணக்கு தொடங்கியிருத்தல் அவசியம் ஏதேனும் ஒரு அடையாள அட்டை கடவுச்சீட்டு அளவு புகைப்படம் பான் (PAN) அட்டை இத்துடன் விண்ணப்பப் படித்தை பூர்த்தி செய்து, ரொக்கம், காசோலை, கேட்பு காசோவை (DD), இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலமாக முதலீடு செய்யலாம். இணைய வங்கி (e-banking) வசதி மூலமாகவும் பயன்பெறலாம்.

வட்டியும் முதலும்

இந்த 'அஞ்சல் அலுவலக மாதாந்திர வருமான' திட்டத்தின் முதிர்வு காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும். நம் முதலீடானது குறைந்தபட்சம் ஆயிரமாகவோ அல்லது ஆயிரத்தின் மடங்குகளிலோ இருக்க வேண்டும். ஒரு கணக்கில், ஒரு வைப்பு (Deposள்) மட்டுமே இருக்க முடியும். தனிநபர் கணக்கில் ரூ. 9 லட்சம் வரை முதலீடு செய்து கொள்ளலாம். கூட்டுக் கணக்கைப் பொறுத்தவரை, ரூ.15 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம். ஒருமுறை செய்யும் முதலீடானது, அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு திரும்பப் பெற முடியாத வகையில் பூட்டப்பட்டுவிடும் (Lock-in-period). 

இத்திட்டத்துக்கான வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 7.4 சதவிகிதம் ஆகும். முதலீட்டுத் தொகையைப் பொறுத்து, அதற்கான வட்டித்தொகை ஒவ்வொரு மாதமும் கணக்குதாரரின் சேமிப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். உதாரணமாக, ஒருவர் இரண்டு லட்சம் (ஆண்டுக்கு 7.4% வட்டி) முதலீடு செய்கிறார் எனில், அவரது கணக்கில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஆயிரத்து 203 ரூபாய் வட்டித்தொகை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு வரவு வைக்கப்படும். ஒவ்வொரு மாதமும் வரவு வைக்கப்படும் வட்டித் தொகையை கணக்குதாரர் கோரவில்லை எனில், அந்த வட்டிக்கு கூடுதல் வட்டி எதுவும் கிடையாது. 'தானியங்கி வரவு வைக்கும் வசதி் (Auto credit faci} மூலம் வட்டித் தொகையை அஞ்சல் அலுவலக சேமிப்புக் கடையிலோ அல்லது வங்கிக் கணக்கிலோ நேரடியாகப் பெறவாம்.

வரிச்சலுகை கிடையாது

இது வைப்புநிதி திட்டம் என்பதால் வருமான வரிச் ஈட்டப் பிரிவு ROC -இன் கீழ் வழங்கப்படும் வரிச் சலுகைகள் அளிக்கப்படாது. ஆனால், உங்கள் முதலீட்டுக்கு கிடைக்கும் வட்டிக்கு மட்டுமே வருமான வரி உண்டு. முதவீட்டுக்கு இல்லை. இவ்வரிக்கான சதவிகிதம் என்பது அந்தபரின் வருமான வரி வரம்புக்கு (Incorea taxol உட்பட்டது. அதேசமயம், வட்டி வருமானத்துக்கு மூலத்திலிருந்து பிடிக்கப்படும் வரி (FD57) கிடையாது.

நியமனதாரர் பதிவு செய்யலாம்

இத்திட்டத்தில் இணையும் போதே தம் கணக்குக்கான நியமனதாரரைப் (நாமினி) பதிவு செய்து கொள்ள முடியும். கெடுவாய்ப்பாக, முதிர்வு காலத்திற்கு முன்பே கணக்குதாரர் இறக்க நேரிட்டால், இத்திட்டத்தின் அனைத்து பலன்களும் நியமானதாரரைச் சென்று சேரும்.

முன்கூட்டியே கணக்கை முடிக்கலாம்

கணக்கு திறக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து ஒரு வருடம் நிறைவடைவதற்கு முன்பாக, கணக்கை முடிக்க அனுமதிக்கப்படாது. மூன்று ஆண்டுகள் திறைடையும் முன்னரே கணக்கு மூடப்பட்டால் வைப்புத்தொகையிலிருந்து 2 சதவிகிதத்துக்கு சமமான தொகை கழிக்கப்பட்டு மீதமுள்ள தொகை திருப்பி வழங்கப்படும். மூன்று-ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து, கணக்கு மூடப்பட்டால், வைப்புத்தொகையில் 2 சதவிகிதத்துக்கு சமமான தொகை கழிக்கப்படும். மூத்த குடிமக்களுக்கு மட்டும் முன் கூட்டியே காக்கை முடித்துக் கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொதுவான நெறிமுறைகள்

முதிர்வு காலம் - ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த பிறகு, கணக்கை முடித்து வைப்புத் தொகையைத் திரும்பப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

முதிர்வு காலத்திற்கு முன்பே கணக்குதாரர் இறந்துவிட்டால், உரிய சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பித்து கணைக்கை முடித்துக் கொள்ள முடியும்.

மேலும்,பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் மாதத்திற்கு முந்தைய மாதம் வரையிவான வட்டியுடன் சேர்த்து வைப்புத் தொகை திருப்பி அளிக்கப்படும்.
முதிர்வு காவம் நிறைவடைந்தும் கணக்கு மூடப்படாமல் இருந்தால், வைப்புத் தொகைக்கான வட்டி அஞ்சல் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கிற்குப் பொருந்தக்கூடிய விகிதத்தில் அளிக்கப்படும். 

முதிர்வு காலத்திற்குப் பிறகு அதே கணக்கை நீட்டிக்கவோ அல்லது புதுப்பிக்கவோ முடியாது. குழந்தைகள் பெயரில் கணக்கு தொடங்கும் போது, கணக்குதாரர் 18 வயதை எட்டிய பின்னர், தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து வயது வந்தோருக்கான கணக்காக மாற்ற வேண்டும். 

வைப்புத் தொகையை காசோவையாக வழங்கும் போது, அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதியே கணக்கு திறக்கும் தேதியாகக் கருதப்படும். குறிப்பிட்ட அஞ்சல் அலுவலகத்தில் தொடங்கப்பட்ட கணக்கை இந்தியாவிலுள்ள எந்தவொரு அஞ்சல் அலுவவகத்துக்கும் மாற்றிக் கொள்ள முடியும். 

இது ஒன்றிய அரசின் உத்தரவாதத்துடன் கூடிய திட்டம் என்பதால், தம் முதவீட்டுக்கு முழுபாதுகாப்பு உண்டு.முதலீட்டுக்குபாயம் நேராமல், சீரானமாத வட்டி வருமானம் எதிர்பார்க்கும் இவ்வத்தரசிகள், மூத்த குடிமக்கள். ஓய்வூதியதாரர்கள் இத்திட்டத்தில் இணைந்து பயன்பெறலாம்.

