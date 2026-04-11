  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்: அகவிலைப்படி, அகவிலை நிவாரணம்... உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்: அகவிலைப்படி, அகவிலை நிவாரணம்... உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

DA Hike, DR Hike: ஒரு முக்கியத் தீர்ப்பை வழங்கிய உச்ச நீதிமன்றம், பணியில் இருக்கும் ஊழியர்களுக்கு அதிக அகவிலைப்படியும் (DA), ஓய்வூதியதாரர்களுக்குக் குறைந்த அகவிலை நிவாரணமும் (DR) வழங்குவது தன்னிச்சையான செயல் என்றும், இது 'சமத்துவ உரிமை'யை மீறுவதாகும் என்றும் தீர்ப்பளித்துள்ளது. 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 11, 2026, 11:10 AM IST
  • அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஏன் வழங்கப்படுகின்றது?
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தற்போது எவ்வளவு அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது?
  • உச்ச நீதிமன்றம் தற்போது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆதரவாக அளித்த தீர்ப்பின் விவரம் என்ன?

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்: அகவிலைப்படி, அகவிலை நிவாரணம்... உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

Pensioners Latest News: நாட்டில் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும், நிம்மதியும் அளிக்கும் வகையில், ஒரு மிக முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் ஒரு தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் அளித்துள்ளது. பணியில் இருக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் அகவிலைப்படிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அளிக்கப்படும் அகவிலை நிவாரணத்திற்கும் இடையில் சமத்துவம் நிலவ வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு

ஒரு முக்கியத் தீர்ப்பை வழங்கிய உச்ச நீதிமன்றம், பணியில் இருக்கும் ஊழியர்களுக்கு அதிக அகவிலைப்படியும் (DA), ஓய்வூதியதாரர்களுக்குக் குறைந்த அகவிலை நிவாரணமும் (DR) வழங்குவது தன்னிச்சையான செயல் என்றும், இது 'சமத்துவ உரிமை'யை மீறுவதாகும் என்றும் தீர்ப்பளித்துள்ளது. அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் வழங்குவதற்கும் பின்னால் ஒரே நோக்கம்தான் உள்ளது, அது, பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தைக் குறைப்பது என்று நீதிமன்றம் கூறியது. 

அப்படியிருக்கும் பட்சத்தில், இவ்விரண்டிற்கும் பொருந்தும் விகிதங்களில் எந்தவிதப் பாகுபாடும் காட்டப்படக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது. இத்தகைய வேறுபாடு இந்திய அரசியலமைப்பின் 14-வது பிரிவான 'சமத்துவ உரிமை'யை மீறுவதாக அமைகிறது என்று உயர் நீதிமன்றம் எட்டியிருந்த முடிவை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது.

கேரள அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீடு

நீதிபதி மனோஜ் மிஸ்ரா மற்றும் நீதிபதி பிரசன்னா பி. வரலே ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, கேரள அரசும் கேரள மாநிலச் சாலைப் போக்குவரத்துக் கழகமும் (KSRTC) தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுக்களைத் தள்ளுபடி செய்தது. இதன் மூலம், அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) ஆகியவற்றிற்கான மாறுபட்ட விகிதங்கள் அரசியலமைப்புக்கு முரணானவை என்று கேரள உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது.

DA மற்றும் DR ஒரே நோக்கத்தைக் கொண்டவை: உச்ச நீதிமன்றம்

DA மற்றும் DR ஆகிய இரண்டும் பணவீக்கத்துடன் தொடர்புடையதாக இருந்தும், அகவிலை நிவாரணத்தை (DR) அகவிலைப்படியை விடக் குறைந்த விகிதத்தில் நிர்ணயித்தல் தவறான செயல்முறை என உச்ச நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது. ‘அகவிலை நிவாரணம் (DR) என்பது பணவீக்கத்தின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியத்துடன் வழங்கப்படும் கொடுப்பனவு. அகவிலைப்படி (DA) அகவிலை நிவாரணம் ஆகிய இரண்டுமே பணவீக்கத்துடன் தொடர்புடையவை என்பதாலும், ஒரே நோக்கத்தையே கொண்டுள்ளன என்பதாலும், அகவிலை நிவாரணத்தின் விகிதத்தை அகவிலைப்படியின் விகிதத்தை விடக் குறைந்த அளவில் நிர்ணயிப்பது வெளிப்படையான பாகுபாடு மற்றும் தன்னிச்சையான செயல்’ என்று நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. ‘ஆகையால், இது இந்திய அரசியலமைப்பின் 14-வது பிரிவை (சமத்துவ உரிமை) மீறுவதாகும் என்று உயர் நீதிமன்றம் எட்டிய முடிவு சரியானது.’ என உச்ச நீதிமன்றம் மேலும் கூறியது. 

அரசாணையில் தெரிந்த பாகுபாடு

2021-ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு அரசாணையின் அடிப்படையில் இந்தச் சர்ச்சை எழுந்தது. அந்த அரசாணையின்படி, பணியில் இருக்கும் ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 14% உயர்த்தப்பட்டது, ஆனால் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணம் 11% மட்டுமே உயர்த்தப்பட்டது.

உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகிய மாநில அரசு

இந்த இரண்டு உயர்வுகளும் ஒரே பணவீக்கக் குறியீட்டுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும் இவை மார்ச் 2021 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தன. தொடக்கத்தில், உயர் நீதிமன்றத்தின் தனி நீதிபதி அமர்வு இந்த வகைப்பாட்டைச் சரியென ஏற்று உறுதி செய்தது. இருப்பினும், பின்னர் அமைக்கப்பட்ட ஒரு டிவிஷன் பெஞ்ச் (இரு நீதிபதிகள் அமர்வு), இது பாகுபாடு காட்டுவதாகக் கருதி அந்த முடிவை ரத்து செய்தது. இந்தத் தீர்ப்பை எதிர்த்து மாநில அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகியிருந்தது.

ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இடையில் பாகுபாடு தவறானது: நீதிபதி

தீர்ப்பை எழுதிய நீதிபதி மிஸ்ரா, அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (Dearness Relief) ஆகிய இரண்டின் அடிப்படை நோக்கமும், பணவீக்கத்தால் ஏற்படும் நிதி நெருக்கடிகளிலிருந்து ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நிவாரணம் வழங்குவதே ஆகும் என்று குறிப்பிட்டார். பணவீக்கத்தின் தாக்கம் இவ்விரு பிரிவினர் மீதும் சமமாகவே இருப்பதால், இந்த உயர்வு விகிதங்களில் காட்டப்படும் எந்தவிதமான ஏற்றத்தாழ்விற்கும், எட்டப்பட வேண்டிய நோக்கத்துடன் எந்தவிதமான தர்க்கரீதியான தொடர்பும் இல்லை என்று அவர் கருத்து தெரிவித்தார். 

நிதி நெருக்கடிதான் காரணம்: மாநில அரசு வாதம்

நிதி நெருக்கடிகளின் காரணமாகவே மாறுபட்ட விகிதங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டதாக அரசு தரப்பு முன்வைத்த வாதத்தையும் நீதிமன்றம் நிராகரித்தது. சலுகைகளை வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுவதற்கு நிதி நெருக்கடி ஒரு காரணமாக அமையலாம் என்றாலும், அத்தகைய சலுகைகளை வழங்க முடிவெடுத்த பிறகு, அவற்றை விநியோகிப்பதில் எவ்விதப் பாகுபாடும் காட்டப்படக்கூடாது என்று நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்தது.

DA மற்றும் DR என்றால் என்ன?

DA (அகவிலைப்படி) மற்றும் DR (அகவிலை நிவாரணம்) என்பவை, முதன்மையாகப் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தைக் குறைப்பதற்காக வழங்கப்படும் படிகளாகும். தொழில்நுட்ப ரீதியாகப் பார்க்கையில், இவ்விரண்டிற்கும் இடையிலான வேறுபாடு அவற்றின் பயனாளிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பணியில் இருக்கும் ஊழியர்களுக்கு இந்தச் சலுகை வழங்கப்படும்போது அது 'DA' (அகவிலைப்படி) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதேவேளையில், ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்கள் அல்லது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இது வழங்கப்படும்போது 'DR' (அகவிலை நிவாரணம்) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

அடிக்கடி கேட்கபடும் கேள்விகள் (FAQs)

1. அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஏன் வழங்கப்படுகின்றது?

நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் விலைவாசி, பணவீக்கம் ஆகியவற்றை ஈடுசெய்ய உதவும் வகையில் அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலை நிவாரணமும் வழங்கப்படுகின்றது.

2. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தற்போது எவ்வளவு அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது?

மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் முறையே இப்போது 58% அகவிலைப்படியையும், அகவிலை நிவாரணத்தையும் பெற்று வருகிறார்கள். இது கூடிய விரைவில் 60% ஆக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

3. உச்ச நீதிமன்றம் தற்போது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆதரவாக அளித்த தீர்ப்பின் விவரம் என்ன?

கேரளாவில் தற்போது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான டிஏ மற்றும் டிஆர் இடையில் பாகுபாடு உள்ளது. இந்த வழக்கில், ‘அகவிலை நிவாரணத்தின் விகிதத்தை அகவிலைப்படியின் விகிதத்தை விடக் குறைந்த அளவில் நிர்ணயிப்பது வெளிப்படையான பாகுபாடு மற்றும் தன்னிச்சையான செயல்’ என்று நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

