  • Tamil News
  • Business
  • தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: ஏப்ரல் முதல் PF பணம் எடுக்கும் விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்

தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: ஏப்ரல் முதல் PF பணம் எடுக்கும் விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்

EPFO Withdrawal Rules: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஏப்ரல் முதல் ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைக்கவுள்ளது. பிஎஃப் பணம் எடுக்கும் முறைகளில் மாற்றங்கள் வரவுள்ளன. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 17, 2026, 12:30 PM IST
  • பணம் எடுக்கும் விதிகளில் பெரிய மாற்றங்கள்.
  • புதிய UPI அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படும்?
  • இந்த மாற்றம் ஏன் தேவைப்பட்டது?

தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: ஏப்ரல் முதல் PF பணம் எடுக்கும் விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்

EPFO Latest News: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் கோடிக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இந்த ஊழியர்களுக்கு தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த உள்ளது. இவர்கள் தங்கள் PF கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்க இனி வாரக்கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. அதற்கு பதிலாக, ஏப்ரல் 2026 முதல், UPI மூலம் தங்கள் வங்கிக் கணக்கில் உடனடியாக பணத்தை பெற முடியும். இதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு கிடைத்த குட் நியூஸ்

இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுப்பது இன்னும் சில நாட்களில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு எளிதாகவுள்ளது. இதற்கான பணிகளை EPFO மேற்கொண்டு வருகின்றது. ஏப்ரல் முதல் EPF மற்றும் UPI மூலம் பிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறை தொடங்கும் என கூறப்படுகின்றது. இது செயல்முறைகளை மேலும் விரைவாக்கும்.  

இந்தப் புதிய முறை தொடர்பான முக்கிய விஷயங்கள் கீழே காணலாம்:

பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணம் இப்போது ஒரு நொடியில் கிடைக்கும்

இதுவரை, இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்கும் செயல்முறை மிகவும் சிக்கலானதாகவும் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் விதமாகவும் இருந்தது. ஆனால் புதிய புதுப்பிப்பு மூலம், தோராயமாக 8 கோடி பிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் மொபைல் போன்களிலிருந்து தங்கள் UPI PIN ஐ உள்ளிட்டு தங்கள் க்ளெய்ம்களை அங்கீகரிக்க முடியும். இது காகிதப்பணி மற்றும் கைமுறை சரிபார்ப்பின் தொந்தரவை முற்றிலுமாக நீக்கும். முழுமையான பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக அரசாங்கம் தற்போது மென்பொருளில் உள்ள தொழில்நுட்பக் குறைபாடுகளை சரிசெய்து வருகிறது.

Auto Settlement: தானியங்கி தீர்வு வரம்பு அதிகரித்துள்ளது

ஊழியர்களின் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, EPFO ​​தானியங்கி தீர்வு வரம்பை (எந்தவொரு மனித தலையீடும் இல்லாமல் நிதியைப் பெறுதல்) ₹1 லட்சத்திலிருந்து ₹5 லட்சமாக உயர்த்தியுள்ளது. அதாவது, நோய் சிகிச்சை, கல்வி, திருமணம் அல்லது வீடு கட்டுதல் போன்ற நோக்கங்களுக்காக ₹5 லட்சம் வரை பணம் எடுப்பது வெறும் 3 நாட்களுக்குள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.

EPF Withdrawal Rules: பணம் எடுக்கும் விதிகளில் பெரிய மாற்றங்கள்

- அக்டோபர் 2025 இல், விதிகள் எளிமைப்படுத்தப்பட்டன. 13 வெவ்வேறு சிக்கலான வகைகளை நீக்கி, இப்போது அவற்றை 3 எளிய வகைகளாக ஒருங்கிணைத்தன.

- புதிய விதி: சிறப்பு சூழ்நிலைகளில் இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் இப்போது தங்கள் நிதியில் 100% தொகையை எடுக்கலாம். ஆனால் அவர்களது பணி ஓய்வு காலத்திற்கான நிதி பாதுகாப்பிற்காக மொத்த இருப்பில் 25% முடக்கப்படும்.

- இதன் நன்மை என்னவென்றால், உங்கள் சேமிப்பு 8.25% என்ற விகிதத்தில் தொடர்ந்து வட்டியைப் பெறும்.

புதிய UPI அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படும்?

- உள்நுழைவு (Log In): முதலில், உங்கள் UAN போர்டல் அல்லது செயலிக்குச் செல்லவும்.

- இருப்புச் சரிபார்ப்பு (Balance Check): உங்கள் மொத்த இருப்பைக் காணலாம் (25% கட்டாய இருப்பைக் கழித்த பிறகு, மீதமுள்ள இருப்பு திரும்பப் பெறப்படும்).

- UPI தேர்வு (UPI Selection): உங்கள் இணைக்கப்பட்ட ஐடி காட்டப்படும், பணம் எடுப்பதற்கான UPI விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- விவரங்கள் (Details): பணம் எடுப்பதற்கான காரணத்தையும் தேவையான தொகையையும் உள்ளிடவும்.

- பின் மற்றும் பரிமாற்றம் (PIN and Transfer): உங்கள் பாதுகாப்பு பின்னை உள்ளிடவும், பணம் நேரடியாக உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். அதை நீங்கள் ATM அல்லது டிஜிட்டல் கொடுப்பனவுகளுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.

இந்த மாற்றம் ஏன் தேவைப்பட்டது?

EPFO ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 50 மில்லியன் கோரிக்கைகளைக் கையாளுகிறது. பழைய அமைப்பு ஆவண சரிபார்ப்பு காரணமாக குறிப்பிடத்தக்க தாமதங்களை ஏற்படுத்தியது. இது ஊழலுக்கும் இடமளித்தது. புதிய டிஜிட்டல் அமைப்பு வேகமானது மட்டுமல்ல, 100% வெளிப்படையானதாகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் இருக்கும்.

மெலும் படிக்க | இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு EPFO பரிசு: வீட்டு வாசலில், இலவசமாக கிடைக்கும் சேவை

மேலும் படிக்க | EPF Withdraw Rules: பணி ஓய்வுக்கு முன்னரே PF பணத்தை முழுமையாக எடுக்க முடியுமா? விதிகள் என்ன?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

