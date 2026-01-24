Budget 2026: மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட், ரயில் டிக்கெட் கட்டணத்தில் மீண்டும் சலுகை?

Budget 2026 Expectations for Senior Citizens: இன்னும் சில நாட்களில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாரமன் நாட்டின் நிதி நிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யவுள்ளார். மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் வரி செலுத்துவோர் என அனைவருக்கும் பட்ஜெட் குறித்து பலதரப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. குறிப்பாக மூத்த குடிமக்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு பெரிய பரிசு காத்திருப்பதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மூத்த குடிமக்களுக்கு சில சமயங்களில் பயணங்கள் அத்தியாவசியமாகிவிடுகின்றன. மருத்துவ சிகிச்சைக்காக, மகன் / மகளை பர்க்க, உறவினர்களை சந்திக்க, குடும்ப நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ள, ஆன்மீக யாத்திரைகள் செல்ல, இப்படி அவர்கள் பயணிக்க பல காரணங்கள் உள்ளன. ஆனால் ரயில் டிக்கெட் விலைகள் இவர்ளில் சிலருக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக, மூத்த குடிமக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். முன்னர் இருந்த ரயில் டிக்கெட் தள்ளுபடி சலுகையை மீண்டும் கொண்டுவர வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரி வருகின்றனர்.
பட்ஜெட் 2026: மூத்த குடிமக்களுக்கு உள்ள எதிர்பார்ப்புகள்
இப்போது, 2026 பட்ஜெட்டுக்கு முன்னதாக, ரயில் டிக்கெட் சலுகை விலை குறித்த விவாதங்கள் மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளன. மூத்த குடிமக்களுக்கான பழைய சலுகைத் திட்டம் தொடர்பான மாற்று வழிகள் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாக ரயில்வே மற்றும் நிதி அமைச்சகத்தின் வட்டாரங்கள் தெரிக்கின்றன. இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை என்றாலும், பட்ஜெட்டுக்கு முன்னதாக இதுபோன்ற விவாதங்கள் ஒரு முக்கியமான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகின்றன.
Senior Citizens: மூத்த குடிமக்கள் எப்போதிலிருந்து ரயில்வே தள்ளுபடிகளைப் பெறுகிறார்கள்?
இந்திய ரயில்வே பல தசாப்தங்களாக மூத்த குடிமக்களுக்கு நேரடி டிக்கெட் கட்டண தள்ளுபடிகளை வழங்கி வருகிறது. இந்தத் திட்டம் நாட்டின் பழமையான சமூக நலன்களில் ஒன்றாகக் கருதப்பட்டது.
- ஆண் பயணிகள் (60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள்) 40% கட்டண தள்ளுபடியைப் பெற்றனர்.
- பெண் பயணிகள் (58 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள்) 50% வரை தள்ளுபடியைப் பெற்றனர்.
இந்த தள்ளுபடி ஸ்லீப்பர், மூன்றாம் ஏசி, இரண்டாம் ஏசி மற்றும் முதல் ஏசி உட்பட கிட்டத்தட்ட அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் பொருந்தும். டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது வயதைக் குறிப்பிட வேண்டும். இதற்கு தனி அட்டை, சான்றிதழ் அல்லது கூடுதல் செயல்முறை தேவையில்லை. இந்த அம்சம் IRCTC ஆன்லைன் டிக்கெட் மற்றும் ரயில்வே கவுண்டர் என இரு இடங்களிலும் கிடைத்தது.
Budget 2026: இந்த தள்ளுபடி எப்போது, ஏன் நிறுத்தப்பட்டது?
மார்ச் 2020 இல், கோவிட்-19 தொற்றுநோயால் ரயில்வே அமைப்பு முற்றிலுமாக சரிந்தது.
- ரயில் சேவைகள் நிறுத்தப்பட வேண்டியிருந்தது.
- பயணிகளின் எண்ணிக்கை வரலாறு காணாத அளவிற்குக் குறைந்தது.
- ரயில்வே ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பைச் சந்தித்தது.
இந்த காலகட்டத்தில், ரயில்வே மூத்த குடிமக்கள் சலுகையை "தற்காலிகமாக" நிறுத்தி வைத்தது.
அப்போது ரயில்வே ஏற்கனவே பல மானியங்களை வழங்கியதாக கூறப்பட்டது. மூத்த குடிமக்கள் சலுகைகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ₹1,600-₹2,000 கோடி செலவானது. தொற்றுநோய்க்குப் பிறகு நிதி இருப்பு ஒரு முன்னுரிமையாகவே இருந்தது. ஆகையால் அந்த வசதி நிறுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், தொற்றுநோய் முடிவுக்கு வந்தபின்னரும், ரயில்கள் முழு திறனுடன் இயங்கினாலும், கட்டணங்கள் அதிகரித்தாலும், இந்த சலுகை மீட்டெடுக்கப்படவில்லை என்பதுதான் பிரச்சினை.
கோரிக்கை மீண்டும் வலுப்பெற காரணம் என்ன?
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்தப் பிரச்சினை மீண்டும் தலைதூக்கியுள்ளது. காரணங்கள் தெளிவாக உள்ளன:
- பணவீக்கம் வேகமாக உயர்ந்துள்ளது, ஆனால் மூத்த குடிமக்களின் ஓய்வூதியம் குறைவாகவே உள்ளது.
- மருத்துவச் செலவுகள் அதிவேகமாக அதிகரித்துள்ளன.
- ரயில்வே கட்டணங்கள் நேரடியாக அதிகரிக்காவிட்டாலும், மாறும் கட்டணங்கள், கேட்டரிங் கட்டணங்கள், முன்பதிவு கட்டணங்கள் மற்றும் அதிவேக ரயில்களின் கட்டணங்கள் ஆகியவை பயணத்திற்கும் ஆகும் செலவுகளை உயர்த்தியுள்ளன.
இந்த காரணங்களால் மூத்த குடிமக்கள் அமைப்புகள், சமூக அமைப்புகள், எம்.பி.க்கள் மற்றும் பொது பிரதிநிதிகள் இப்போது அரசாங்கம் வயதான பயணிகளுக்கு குறைந்தபட்சம் இந்த நிவாரணத்தை வழங்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கோரி வருகின்றனர்.
Budget 2026: 2026 பட்ஜெட்டில் மூத்த குடிமக்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்குமா?
அரசாங்கம் தற்போது இது குறித்து பல வழிகளில் பரிசீலித்து வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
- பழைய சலுகைத் திட்டத்தை முழுமையாக மீட்டெடுப்பது,
- பகுதியளவு விலக்குகள் (எ.கா., 30-40%),
- ஸ்லீப்பர் மற்றும் பொது வகுப்பில் மட்டும் நிவாரணம் அல்லது
- வருடத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான பயணங்களுக்கு விலக்குகள்.
நாட்டில் மூத்த குடிமக்களின் எண்ணிக்கை வேகமாக அதிகரித்து வருவதால், இந்த முடிவு ரயில்வேக்கு பொருளாதார ரீதியாக மட்டுமல்ல, சமூக ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
ரயில்வே துறைக்கு உள்ள சவால் என்ன?
டிக்கெட் தள்ளுபடிகள் நேரடி வருவாய் இழப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன என்பது ரயில்வேயின் வாதம். ரயில்வே ஏற்கனவே பல சேவைகளுக்கு மானியம் வழங்குகிறது. உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்புக்கான செலவினங்களை அதிகரிப்பது அவசியம். இருப்பினும், மறுபுறம், மூத்த குடிமக்களுக்கான தள்ளுபடிகள் ரயில்வேயின் சமூகப் பொறுப்பின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்பட்டுள்ளன என்பதும் உண்மையே.
முதியோருக்கான முக்கிய ஏற்பாடுகள்
முதியோர் டிக்கெட் தள்ளுபடிகள் என்பது வெறும் ஒரு திட்டம் மட்டுமல்ல. இது மரியாதை மற்றும் ஆதரவின் ஒரு சின்னமாக பார்க்கப்படுகின்றது. 2026 பட்ஜெட்டில் அரசாங்கம் இதில் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையை எடுக்கும் என எதிர்பாக்கப்படுகின்றது. இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் அனைவருக்கும் முன்பு போல தள்ளுபடி கிடைத்தாலும் சரி, அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட நிவாரணம் கிடைத்தாலும் சரி, இதன் மூலம் லட்சக்கணக்கான மூத்த குடிமக்களுக்கு பெரிய நிவாரணம் கிடைக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.
மேலும் படிக்க | பட்ஜெட் 2026: வீட்டுவசதி, சுகாதாரம், உணவுப்பொருட்கள்.. எதன் விலை குறையும்? எது கூடும்?
மேலும் படிக்க | பட்ஜெட் 2026 : மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் ஜாக்பாட் நன்மைகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ