PM SVANidhi திட்டம்: தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு குட் நியூஸ், புதிய விதிகள், அதிக வசதிகள்

PM SVANidhi Scheme: மத்திய அரசு சிறு வணிகர்கள் மற்றும் தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணத்தை அறிவித்துள்ளது. பிரதம மந்திரி தெருவோர வியாபாரிகள் ஆத்மநிர்பர் நிதி, அதாவது, பிரதமர் ஸ்வநிதி யோஜனா திட்டத்தின் கால அளவு இப்போது மார்ச் 31, 2030 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. கொரோனா தொற்றுநோய் காலத்தில் தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம், இப்போது லட்சக்கணக்கான சிறு வணிகர்களுக்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாமல் குறைந்த வட்டியில் கடன்களை வழங்கி, அதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் சொந்தக்காலில் நிற்க வாய்ப்பளிக்கும்.
மத்திய அரசு பிஎம் ஸ்வநிதி திட்டத்தில் சில புதிய விதிகளை அறிவித்துள்ளது. இந்த புதிய விதிகளின் மூலம் பயனாளிகளுக்கான நன்மைகள் இன்னும் அதிகரித்துள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
PM SVANidhi yojana: பிரதமர் ஸ்வநிதி யோஜனா என்றால் என்ன?
COVID-19 தொற்றுநோயால் சிறு வணிகர்கள் மற்றும் தெருவோர வியாபாரிகளின் வணிகம் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டது. இவர்களுக்கு உதவு ஜூன் 2020 இல் இந்தத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இதன் முக்கிய நோக்கம் அவர்கள் மீண்டும் தன்னம்பிக்கை அடைய உதவுவதாகும். பெரும்பாலும், இந்த சிறு வணிகர்களுக்கு வணிகத்திற்கு உடனடியாக பணம் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் வங்கியில் இருந்து கடன் பெறுவது அவர்களுக்கு எளிதான விஷயமாக இருப்பதில்லை. இந்தத் திட்டம் எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாமல் கடன் வழங்கி அதன் மூலம் அவர்களின் இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்க்கிறது.
PM SVANidhi yojana: திட்டத்தின் கால அளவும் கடன் வரம்பும் அதிகரித்தது
ஆகஸ்ட் 27, 2025 அன்று, மத்திய அமைச்சரவை இந்தத் திட்டத்தின் கால அளவை நீட்டித்து, அதில் சில முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்தது:
திட்டக் காலம்:
- இப்போது இந்தத் திட்டம் மார்ச் 31, 2030 வரை தொடரும்.
- இதற்காக அரசாங்கம் ₹ 7,332 கோடி செலவிட முடிவு செய்துள்ளது.
கடன் வரம்பு அதிகரிப்பு:
முதல் தவணை: முதல் தவணையில் இப்போது ₹ 10,000 க்கு பதிலாக ₹ 15,000 கடன் கிடைக்கும்.
இரண்டாவது தவணை: இரண்டாவது தவணையில் ₹ 20,000 க்கு பதிலாக ₹ 25,000 கடன் வழங்கப்படும்.
மூன்றாவது தவணை: மூன்றாவது தவணையில் இது முன்பு போலவே ₹ 50,000 ஆக இருக்கும்.
இந்தக் கடன்கள் அனைத்தும் எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாமல் கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால் சிறு விற்பனையாளர்கள் வங்கியிலிருந்து பணம் திரட்டுவதில் எந்தப் பிரச்சினையும் இருக்காது.
PM SVANidhi yojana: டிஜிட்டல் பேமண்ட் மற்றும் ரூபே அட்டையின் நன்மைகள்
- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தவணைகளை சரியான நேரத்தில் செலுத்தும் விற்பனையாளர்களுக்கு ரூபே கிரெடிட் கார்டு வழங்கப்படும்.
- இது அவர்களின் வணிகம் மற்றும் பிற தேவைகளுக்கு பணத்தை எளிதாகப் பயன்படுத்த உதவும்.
- இது தவிர, டிஜிட்டல் முறையில் செலுத்துபவர்களுக்கு ₹ 1,600 வரை கேஷ்பேக் கிடைக்கும்.
- டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிக்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
PM SVANidhi Scheme: திட்டத்தின் செயல்பாடு
பிரதமர் ஸ்வாநிதி திட்டம் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அமைச்சகத்தால் செயல்படுத்தப்படுகிறது. கடன் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு வசதியை வங்கிகள் மூலம் நிதிச் சேவைகள் துறை வழங்குகிறது. ஜூலை 30, 2025 நிலவரப்படி, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 68 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு 96 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்தத் திட்டம் சிறு வணிகர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு நிதி ரீதியாக அதிகாரம் அளிக்கிறது.
