பிஎம் கிசான், தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு ரூ.15000 - மத்திய அரசு வெளியிட்ட குட் நியூஸ்

PM Kisan Scheme : பிஎம் கிசான் தொகை பெறும் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட்டை மத்திய அரசு கொடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, பிஎம் கிசான் தொகை பெற கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள விவசாய அடையாள எண் குறித்து மத்திய அரசு விளக்கமளித்துள்ளது. மத்திய இணையமைச்சர் c கொடுத்துள்ள விளக்கத்தில், டிஜிட்டல் வேளாண் இயக்கத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 32 லட்சத்துக்கும் அதிகமான விவசாயிகளுக்கு அடையாள எண் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என கூறினார். தமிழ்நாடு உட்பட நாடு முழுவதும் விவசாயிகள் பயனடையும் வகையில் விரிவான டிஜிட்டல் வேளாண் சூழல் அமைப்பை மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
மத்திய அரசு ஒப்புதல்
மாநிலங்களவையில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தர்மர் எழுப்பியுள்ள கேள்விக்கு பதில் அளித்துள்ள அமைச்சர் மத்திய இணையமைச்சர் திரு ராம்நாத் தாக்கூர், மண்வளம் குறித்த பல்வேறு வேளாண் சார்ந்த நடவடிக்கைகளை டிஜிட்டல் பொது கட்டமைப்பின் கீழ் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில், டிஜிட்டல் வேளாண் இயக்கத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
விவசாயிகளை மையமாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்படும் இந்த புதுமையான டிஜிட்டல் இயக்கத்தின் கீழ், வேளாண் சார்ந்த பல்வேறு சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காண்பதுடன் அவர்களது நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்க இந்த டிஜிட்டல் இயக்கம் உதவிடும் என்று அவர் கூறினார். மேலும் டிஜிட்டல் நடவடிக்கைகள் பயிர் தொடர்பான தகவல்களை அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் உரிய நேரத்தில் வழங்க உதவிடும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
வேளாண் துறையுடன் 3 அடிப்படை பதிவுகள் அல்லது தரவுகளை ஒருங்கிணைத்து இந்த டிஜிட்டல் வேளாண் இயக்கம் செயல்படுத்தப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார். டிஜிட்டல் வேளாண் இயக்கத்தின் கீழ், மாநில வேளாண் பதிவுகள் மூலம் டிசம்பர் 4-ம் தேதி வரை மொத்தம் 7.67 கோடி விவசாயிகளுக்கு அடையாள எண் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 32,73,861 விவசாயிகளுக்கு அடையாள எண் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் கூறினார்.
மாம்பழ விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு
மாம்பழ விவசாயிகளின் இழப்பை ஈடுகட்டும் வகையில் பிரதமரின் விவசாயிகள் வருவாய் பாதுகாப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. 2025-26-ம் ஆண்டு தோத்தாபுரி எனப்படும் கிளிமூக்கு மாம்பழ வகையை உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு மாம்பழ விலையால் ஏற்படும் இழப்புகளை ஈடுகட்டும் வகையில் பிரதமரின் விவசாயிகள் வருவாய் பாதுகாப்புத் திட்டம் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாக மத்திய வேளாண் துறை இணையமைச்சர் ராம்நாத் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு கோரிக்கை பரிசீலிக்கவில்லை
மாநிலங்களவையில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வில்சன் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், இது தொடர்பான தமிழக அரசின் கோரிக்கை மத்திய உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறையின் மூலம் பெறப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார். தமிழ்நாட்டில் பெய்த கனமழை காரணமாக நெல்லின் ஈரப்பதம், அதிகரித்துள்ளதையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படும் நெல்லின் ஈரப்பதத்தை 22 சதவீதமாக அதிகரிக்க வேண்டும் என்று மாநில அரசின் கோரிக்கைகளுக்கு அனுமதி அளிப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படவில்லை என்று அவர் தெரிவித்தார். நெல்லின் அரவைக்கு ஏற்ற வகையில், அதனை உலர்த்துவது மற்றும் அரவையால் ஏற்படும் இழப்பீடுகள், நெல்லை பாதுகாத்து வைப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகளால் மாநில அரசின் கோரிக்கை பரிசீலிக்கப்படவில்லை என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
இயற்கை விவசாயம் ஊக்குவிப்பு
தமிழ்நாடு உட்பட தென்மாநிலங்களில் இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிப்பதற்கான மத்திய அரசின் நிதியுதவித் திட்டம் குறித்த அப்டேட்டை மத்திய அரசு கொடுத்துள்ளது. வேளாண் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கேரளா மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்களில் கடந்த 2015-16-ம் ஆண்டு முதல் இயற்கை விவசாயம் ஊக்குவிக்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய இணையமைச்சர் ராம்நாத் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார. மாநிலங்களவையில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இன்பதுரை எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், இத்திட்டத்தின் கீழ் இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில், 3 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஹெக்டேர் ஒன்றுக்கு 31,500 ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
இதில், ஹெக்டேர் ஒன்றுக்கு 15,000 ரூபாய் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடி பணப்பரிமாற்றத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார். இந்த நிதியுதவி இயற்கை வேளாண் விளைபொருள்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கும் உதவிடும் என்று அவர் தெரிவித்தார். இத்திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டுக்கு இதுவரை (31.10.2025) 6,236.35 லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இதன் மூலம் 32,940 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் இயற்கை விவசாயம் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
