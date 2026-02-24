ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்: பணிக்கொடை வரம்பில் ஏற்றம், மாநில அரசு அதிரடி

Gratuity Hike: அரசு ஊழியர்கள், தனியார் துறை ஊழியர்கள் என அனைவருக்கும் கிராஜுவிட்டி என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயமாக உள்ளது. பணி ஓய்வுக்கு பிறகு அல்லது வேலையை விடும்போது கிடைக்கும் இந்த மொத்த தொகை ஒரு மிகப்பெரிய நிதி ஆதாரமாக விளங்குகிறது.
பணிக்கொடை வரம்பை அதிகரிக்க மாநில அரசு முடிவு
உத்தரபிரதேசத்தில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு, மாநில அரசு ஒரு நல்ல செய்தியை வழங்கியுள்ளது. இனி மேல்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்களும், ஊழியர்களும் அதிக பணிக்கொடையை பெறுவார்கள். அரசு ஊழியர்களைப் போலவே, உதவி பெறும் மற்றும் கவுன்சில் மேல்நிலைப் பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான பணிக்கொடை வரம்பை அதிகரிக்க அரசாங்கம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
Gratuity Limit: தற்போதுள்ள கிராஜுவிட்டி வரம்பு என்ன?
தற்போது, இந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான அதிகபட்ச பணிக்கொடை வரம்பு 20 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஜூலை 2, 2024 அன்று, அரசு ஊழியர்களுக்கான அதிகபட்ச பணிக்கொடை வரம்பு 25 லட்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டது. ஒரு வருடத்திற்கு, ஆசிரியர்களின் பணிக்கொடையை அரசு ஊழியர்களுக்கு சமமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது. இப்போது, இடைநிலைக் கல்வித் துறை கடந்த வாரம் இது தொடர்பாக நிதித்துறைக்கு ஒரு திட்டத்தை அனுப்பியுள்ளது.
மாநிலத்தின் உதவி பெறும் மற்றும் கவுன்சில் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 2.5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் பணிபுரிகின்றனர். இடைநிலைக் கல்வித் துறை, அரசு உதவி பெறும் அரசு சாரா மேல்நிலைப் பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத ஊழியர்களின் அதிகபட்ச பணிக்கொடையை, மாநில அரசு ஊழியர்களைப் போலவே, 25 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்துவதற்கான திட்டத்தைத் தயாரித்துள்ளது. இந்தத் திட்டம், துறைக்குள் மிக உயர்ந்த மட்டத்தில் இறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு நிதித் துறைக்கு அனுப்பப்படும்.
இது இடைநிலைக் கல்வி ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத ஊழியர்களுக்கு ஓய்வு பெறும்போது நிதிப் பலன்களை வழங்கும். இதுவரை, அவர்களின் அதிகபட்ச பணிக்கொடைத் தொகை 20 லட்சம் ரூபாயாகவே உள்ளது.
இந்த திட்டம் எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?
துறை ரீதியாக இந்த திட்டத்தை இறுதி செய்த பிறகு, அது நிதித்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நிதித்துறையிடமிருந்து முறையான ஒப்புதல் கிடைத்ததும், மாநிலம் முழுவதும் அதை செயல்படுத்தும் வகையில் அரசு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும். இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, உதவி பெறும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும்போது 25 லட்சம் ரூபாய் வரை பணிக்கொடையைப் பெற தகுதி பெறுவார்கள்.
கல்வி நிறுவனங்கள் இந்த முடிவை வரவேற்கின்றன
கல்வித் துறையுடன் தொடர்புடைய பல ஆசிரியர் அமைப்புகள் அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவை வரவேற்றுள்ளன. இந்த முடிவு ஆசிரியர்களின் மரியாதை மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். நீண்டகால கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவது ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு நேர்மறையான செய்தியை அனுப்பும். மேலும் கல்வி முறையில் மன உறுதியை அதிகரிக்கும். ஆசிரியர்களின் நிதிப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவது கல்வியின் தரத்தில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர்கள் கூறினர். இதற்கிடையில், அரசின் இந்த முடிவு மாநிலம் முழுவதும் உள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பணிக்கொடை விதிகளில் மாற்றம்
சமீபத்தில் மத்திய தொழிலாளர் விதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களும் சில வகை தொழிலாளர்களுக்கு பணிக்கொடையை விரைவாக அணுக உதவுகின்றன. முன்னர், பணிக்கொடைக்கு தகுதி பெற, ஒரு ஊழியர் பொதுவாக குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவையை முடிக்க வேண்டியிருந்தது.
புதிய விதிகளின் கீழ், நிலையான கால ஊழியர்கள் (ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்கள்) ஒரு வருட சேவைக்குப் பிறகும் இனி பணிக்கொடையைப் பெற முடியும். ஒரு குறிப்பிட்ட முடிவு தேதியுடன் கூடிய ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பணியமர்த்தப்பட்டவர்கள் ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள். அத்தகைய ஊழியர்கள் குறைந்தது 240 நாட்கள் பணிபுரிந்தால், அவர்களது காண்டிராக்ட் முடிவடையும் போது, ஐந்து வருட சேவை முடிக்கப்படாவிட்டாலும், விகிதாச்சார அடிப்படையில் பணிக்கொடையை பெறுவார்கள். இந்த மாற்றம் முதன்மையாக, முன்னர் ஓய்வூதிய சலுகைகளை இழந்த ஒப்பந்த அடிப்படையிலான தொழிலாளர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பு காப்பீட்டை விரிவுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
