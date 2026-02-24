English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்: பணிக்கொடை வரம்பில் ஏற்றம், மாநில அரசு அதிரடி

ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்: பணிக்கொடை வரம்பில் ஏற்றம், மாநில அரசு அதிரடி

Good News for Teachers: இனி மேல்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்களும், ஊழியர்களும் அதிக பணிக்கொடையை பெறுவார்கள். மாநில அரசு கொடுத்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 24, 2026, 03:21 PM IST
  • பணிக்கொடை வரம்பை அதிகரிக்க மாநில அரசு முடிவு.
  • தற்போதுள்ள கிராஜுவிட்டி வரம்பு என்ன?
  • இந்த திட்டம் எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?

Trending Photos

சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. மார்ச்சில் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்! புது சொத்து வாங்கலாம்
camera icon6
Zodiac Signs
சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. மார்ச்சில் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்! புது சொத்து வாங்கலாம்
8வது ஊதியக்குழுவில் அதிரடி சம்பள உயர்வு, ஆனால்..... இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடைக்காது
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழுவில் அதிரடி சம்பள உயர்வு, ஆனால்..... இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடைக்காது
சனி பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் குவியும்
camera icon7
Shani peyarchi
சனி பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் குவியும்
IRCTC மெகா ஐரோப்பிய டூர்: 8 நாடுகள், 1 பயணம் - டிக்கெட் விலை மற்றும் திட்டங்கள் இதோ!
camera icon5
Italy tour
IRCTC மெகா ஐரோப்பிய டூர்: 8 நாடுகள், 1 பயணம் - டிக்கெட் விலை மற்றும் திட்டங்கள் இதோ!
ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்: பணிக்கொடை வரம்பில் ஏற்றம், மாநில அரசு அதிரடி

Gratuity Hike: அரசு ஊழியர்கள், தனியார் துறை ஊழியர்கள் என அனைவருக்கும் கிராஜுவிட்டி என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயமாக உள்ளது. பணி ஓய்வுக்கு பிறகு அல்லது வேலையை விடும்போது கிடைக்கும் இந்த மொத்த தொகை ஒரு மிகப்பெரிய நிதி ஆதாரமாக விளங்குகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

பணிக்கொடை வரம்பை அதிகரிக்க மாநில அரசு முடிவு

உத்தரபிரதேசத்தில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு, மாநில அரசு ஒரு நல்ல செய்தியை வழங்கியுள்ளது. இனி மேல்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்களும், ஊழியர்களும் அதிக பணிக்கொடையை பெறுவார்கள். அரசு ஊழியர்களைப் போலவே, உதவி பெறும் மற்றும் கவுன்சில் மேல்நிலைப் பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான பணிக்கொடை வரம்பை அதிகரிக்க அரசாங்கம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.

Gratuity Limit: தற்போதுள்ள கிராஜுவிட்டி வரம்பு என்ன?

தற்போது, ​​இந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான அதிகபட்ச பணிக்கொடை வரம்பு 20 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஜூலை 2, 2024 அன்று, அரசு ஊழியர்களுக்கான அதிகபட்ச பணிக்கொடை வரம்பு 25 லட்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டது. ஒரு வருடத்திற்கு, ஆசிரியர்களின் பணிக்கொடையை அரசு ஊழியர்களுக்கு சமமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது. இப்போது, ​​இடைநிலைக் கல்வித் துறை கடந்த வாரம் இது தொடர்பாக நிதித்துறைக்கு ஒரு திட்டத்தை அனுப்பியுள்ளது. 

மாநிலத்தின் உதவி பெறும் மற்றும் கவுன்சில் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 2.5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் பணிபுரிகின்றனர். இடைநிலைக் கல்வித் துறை, அரசு உதவி பெறும் அரசு சாரா மேல்நிலைப் பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத ஊழியர்களின் அதிகபட்ச பணிக்கொடையை, மாநில அரசு ஊழியர்களைப் போலவே, 25 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்துவதற்கான திட்டத்தைத் தயாரித்துள்ளது. இந்தத் திட்டம், துறைக்குள் மிக உயர்ந்த மட்டத்தில் இறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு நிதித் துறைக்கு அனுப்பப்படும். 

இது இடைநிலைக் கல்வி ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத ஊழியர்களுக்கு ஓய்வு பெறும்போது நிதிப் பலன்களை வழங்கும். இதுவரை, அவர்களின் அதிகபட்ச பணிக்கொடைத் தொகை 20 லட்சம் ரூபாயாகவே உள்ளது.

இந்த திட்டம் எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?

துறை ரீதியாக இந்த திட்டத்தை இறுதி செய்த பிறகு, அது நிதித்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நிதித்துறையிடமிருந்து முறையான ஒப்புதல் கிடைத்ததும், மாநிலம் முழுவதும் அதை செயல்படுத்தும் வகையில் அரசு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும். இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, உதவி பெறும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும்போது 25 லட்சம் ரூபாய் வரை பணிக்கொடையைப் பெற தகுதி பெறுவார்கள்.

கல்வி நிறுவனங்கள் இந்த முடிவை வரவேற்கின்றன

கல்வித் துறையுடன் தொடர்புடைய பல ஆசிரியர் அமைப்புகள் அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவை வரவேற்றுள்ளன. இந்த முடிவு ஆசிரியர்களின் மரியாதை மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். நீண்டகால கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவது ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு நேர்மறையான செய்தியை அனுப்பும். மேலும் கல்வி முறையில் மன உறுதியை அதிகரிக்கும். ஆசிரியர்களின் நிதிப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவது கல்வியின் தரத்தில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர்கள் கூறினர். இதற்கிடையில், அரசின் இந்த முடிவு மாநிலம் முழுவதும் உள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பணிக்கொடை விதிகளில் மாற்றம்

சமீபத்தில் மத்திய தொழிலாளர் விதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களும் சில வகை தொழிலாளர்களுக்கு பணிக்கொடையை விரைவாக அணுக உதவுகின்றன. முன்னர், பணிக்கொடைக்கு தகுதி பெற, ஒரு ஊழியர் பொதுவாக குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவையை முடிக்க வேண்டியிருந்தது.

புதிய விதிகளின் கீழ், நிலையான கால ஊழியர்கள் (ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்கள்) ஒரு வருட சேவைக்குப் பிறகும் இனி பணிக்கொடையைப் பெற முடியும். ஒரு குறிப்பிட்ட முடிவு தேதியுடன் கூடிய ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பணியமர்த்தப்பட்டவர்கள் ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள். அத்தகைய ஊழியர்கள் குறைந்தது 240 நாட்கள் பணிபுரிந்தால், அவர்களது காண்டிராக்ட் முடிவடையும் போது, ​​ஐந்து வருட சேவை முடிக்கப்படாவிட்டாலும், விகிதாச்சார அடிப்படையில் பணிக்கொடையை பெறுவார்கள். இந்த மாற்றம் முதன்மையாக, முன்னர் ஓய்வூதிய சலுகைகளை இழந்த ஒப்பந்த அடிப்படையிலான தொழிலாளர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பு காப்பீட்டை விரிவுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: DSP லெவல் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதோ கணக்கீடு

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை: பயனாளி பட்டியலில் மாயமான பெயர்கள், உங்க பெயர் இருக்கா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

GratuityteachersGratuity rulesUPUttar Pradesh

Trending News