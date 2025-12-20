English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ரயில் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ‘கோழிக் குழம்பு முதல் கடலைக்கறி பரோட்டா வரை - புதிய மெனு

Indian Railways : ரயில் பயணிகளுக்கு மிகப்பெரிய குட் நியூஸ் வெளியாகியுள்ளது. உணவுப் பட்டியலை மாற்றி புதிய மெனுவை இந்திய ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 20, 2025, 04:58 PM IST
  • இந்திய ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு
  • ரயில்களில் மாறிய உணவுப் பட்டியல்
  • ஆந்திரா கோழிக் கறி குழம்பு இனி கிடைக்கும்

Indian Railways : ரயில் பயணிகளுக்கு மிகப்பெரிய குட் நியூஸ் வெளியாகியுள்ளது. இனி ரயிலில் பயணிக்கும்போது கடலைக்கறி, பரோட்டா முதல் ஆந்திரா கோழிக் குழம்பு வரை சுவையான உணவுகளை ருசிக்கலாம். பயணிகளின் சுவைக்கு ஏற்ப உணவு மெனு மாறியுள்ளது. இது குறித்து இந்திய ரயில்வே அதிகாரப்பூர்மாக என்ன தெரிவித்திருக்கிறது என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். 

ரயில்களில் புதிய உணவுப் பட்டியல்

இது குறித்து ரயில்வே வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், "பயணிகளின் அனுபவத்தை மேலும் மேம்படுத்தும் வகையில், கலாச்சார ரீதியாகப் பொருத்தமான சுவைமிக்க உள்ளூர் உணவுகளை வழங்கும் நோக்கில், இந்திய ரயில்வே வந்தே பாரத் ரயில்களில் பிராந்திய உணவு வகைகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த முயற்சி, இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மை கொண்ட சமையல் பாரம்பரியத்தின் சுவையை நேரடியாகப் பயணிகளிடம் கொண்டு சேர்க்கிறது. இதன் மூலம் பயணிகள் தங்கள் ரயில் இருக்கைகளில் அந்தந்த பகுதிகளின் சுவைமிக்க உணவுகளை அருந்தி சுகமான அனுபவத்தைப் பெறுவர்.

நாக்பூர்–செகந்திராபாத் வந்தே பாரத் ரயிலில் பயணம் செய்யும் பயணிகள் மகாராஷ்டிராவின் காந்தா போஹா, தென்னிந்தியாவின் கோவைக்காய் காரப்பொடி வறுவல், ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் ஆந்திர கோழிக்குழம்பு ஆகியவற்றைச் சுவைக்கலாம்.

பரோட்ட முதல் கோழிக்கறி குழம்பு வரை

கேரளாவின் பாரம்பரிய உணவுத் தொகுப்பில், வெள்ளை சாதம், பச்சப்பயறு  பெரட்டி, கடலைக் கறி, கேரளா பரோட்டா, தயிர் மற்றும் பாலடை பாயசம் ஆகியவற்றுடன் அப்பமும், காசர்கோடு–திருவனந்தபுரம் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும்  மங்களூர்–திருவனந்தபுரம் வந்தே பாரத் ரயில்களில் கிடைக்கிறது. அதே சமயம், மேற்கு வங்கத்தின் கோஷா பனீர், ஆலு படோல் பஜா, பீகாரின் சிறப்பு உணவுகளான சம்பாரண் பனீர், சம்பாரண் சிக்கன் ஆகியவையும் அந்தந்த பகுதி வந்தே பாரத் ரயில்களில்  வழங்கப்படுகின்றன. மகாராஷ்டிராவின் மசாலா உப்புமா, மேற்கு வங்கத்தின் முர்கிர் ஜோல் ஆகியவை அந்தந்த பகுதி வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில்  வழங்கப்படுகின்றன.

ஜம்மு காஷ்மீர் வந்தேபாரத் ரயில்களில், அம்பல் கடு மற்றும் ஜம்மு சன்னா மசாலா உள்ளிட்ட டோக்ரி உணவு வகைகள், தக்காளி சமன் மற்றும் கேசர் ஃபிரினி போன்ற காஷ்மீர் சிறப்பு உணவுகள் பரிமாறப்படுகின்றன.

இந்த முயற்சியின் மூலம், இந்திய ரயில்வே இந்தியாவின் செழுமையான சமையல் பன்முகத்தன்மையைக் கொண்டாடி, ரயில் பயணங்களை மேலும் மறக்க முடியாததாகவும் மாற்றுகிறது." என தெரிவித்துள்ளது. 

புத்தாண்டு சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு

இதேபோல், புத்தாண்டு சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பும் வெளியாகியுள்ளது. புத்தாண்டு பண்டிகைக் கால கூட்ட நெரிசலைக் கையாள இந்திய ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களை இயக்கத் தொடங்கியுள்ளது. 2025-26 ஆம் ஆண்டின் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு காலகட்டத்தில், எதிர்பார்க்கப்படும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலைக் கையாள, இந்திய ரயில்வே எட்டு மண்டலங்களில் சிறப்பு ரயில்களை விரிவாக இயக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. இதுவரை மொத்தம் 244 சிறப்பு நடைகள்  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. வரும் நாட்களில் மேலும் பல ரயில்களும், நடைகளும்  அறிவிக்கப்படும்.

புத்தாண்டு சிறப்பு ரயில்கள் விவரம்

மும்பை–கோவா (கொங்கன்) வழித்தடத்தில், தினசரி மற்றும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இவை வழியில் உள்ள முக்கிய நிறுத்தங்களை உள்ளடக்கி, கூடுதல் இருக்கை மற்றும் படுக்கை வசதிகளை வழங்குகின்றன. இதேபோல், மும்பை–நாக்பூர், புனே–சங்கானேர் மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் பிற வழித்தடங்களில் இயக்கப்படும் சிறப்பு சேவைகள், பண்டிகைக் காலத்தில் வழக்கமான ரயில்களில் ஏற்படும் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்க பயணிகளுக்கு உதவுகின்றன. மேலும், வசதியான பயண விருப்பங்களையும் வழங்குகின்றன. 

வட இந்தியா மற்றும் கிழக்கு இந்தியாவில், தில்லி, ஹவுரா, லக்னோ மற்றும் அருகிலுள்ள நகரங்களை இணைக்கும் பரபரப்பான வழித்தடங்களில், சொந்த ஊர்களுக்கோ அல்லது சுற்றுலாத் தலங்களுக்கோ செல்லும் நீண்ட தூரப் பயணிகளுக்கு இடமளிக்கும் வகையில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. தெற்கு மற்றும் மத்திய பிராந்தியங்களில், ஹைதராபாத், பெங்களூரு, மங்களூரு மற்றும் பிற நகரங்களை இணைக்கும் கூடுதல் சேவைகள், இந்த விழாக் காலத்தில் பயணிகளுக்குச் சீரான பயணத்தை உறுதி செய்கின்றன.  

இவை பண்டிகைக் கால கூட்ட நெரிசலைக் கையாள பல பயணங்களை வழங்குகின்றன. இந்த சிறப்பு ரயில்களை இயக்குவதன் மூலம், இந்திய ரயில்வே கூடுதல் பயணிகளை கையாண்டு, வசதி மற்றும் சௌகரியத்தை வழங்குகிறது. இது பயணிகள் எவ்வித சிரமமுமின்றி கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு 2026-ஐக் கொண்டாட உதவுகிறது. மேலும் அவர்களை இந்தியா முழுவதும் உள்ள கடற்கரைகள், நகரங்கள் மற்றும் சுற்றுலாத் தலங்களுடன் சிறப்பாக இணைக்கிறது.

