  • இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர்: மத்திய அரசின் நவராத்திரிப் பரிசு, இனி ரூ.300 கொடுத்தால் சிலிண்டர்

LPG subsidy : இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர் இணைப்பு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பையும், 300 ரூபாய்க்கு புக்கிங் சிலிண்டரும் கிடைக்கும் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 9, 2025, 12:40 PM IST
  • இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர் திட்டம்
  • மத்திய அரசு வெளியிட்ட குட் நியூஸ்
  • மாதம் ரூ.300 கொடுத்தாலே சிலிண்டர்

LPG subsidy : இந்த நவராத்திரியில் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் 2.5 மில்லியன் இலவச எல்பிஜி இணைப்புகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு வழங்க உள்ளது. இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ள மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி, பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா திட்டத்தின் (PMUY) கீழ் 25 லட்சம் இலவச எல்பிஜி இணைப்புகளை மத்திய அரசு விநியோகிக்கும் என்று திங்களன்று அறிவித்தார். இந்த விரிவாக்கத்தின் மூலம், நாடு முழுவதும் உஜ்வாலா பயனாளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 10.6 கோடி குடும்பங்களாக உயரும்.

மத்திய அரசின் நவராத்திரி எல்பிஜி பரிசு

“நவராத்திரியின் புனிதமான தொடக்கத்துடன், 2.5 மில்லியன் புதிய இலவச பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா இணைப்புகளின் பரிசு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி துர்கா தேவியை போலவே பெண்களை மதிக்கிறார் என்பதற்கு மற்றொரு சான்றாகும். இந்த முடிவு தாய்மார்கள் மற்றும் சகோதரிகளின் மரியாதை மற்றும் அதிகாரமளிப்புக்கான எங்கள் உறுதியை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது,” என்று ஹர்தீப் சிங் பூரி எக்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பதிவில் எழுதினார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரிப்ளை

உஜ்வாலா குடும்பத்தில் சேரும் அனைத்து பெண்களுக்கும் பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்தார். பூரியின் பதிவிற்கு பதிலளித்த அவர், “எங்கள் இந்த நடவடிக்கையின் மூலம், இந்த புனிதமான பண்டிகையில் பெண்கள் புதிய மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பது மட்டுமல்லாமல், பெண்கள் அதிகாரமளிப்பதற்கான எங்கள் உறுதிப்பாடுகளும் மேலும் பலம் பெறும்” என்றார்.

இதை நவராத்திரி பரிசு என்று அழைத்த பூரி, உஜ்வாலா திட்டத்தின் விரிவாக்கம், பெண்களின் சக்தியை மதிக்கும் பிரதமர் மோடியின் உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கிறது என்றார். இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர், அடுப்பு, ரெகுலேட்டர் மற்றும் தொடர்புடைய உபகரணங்களை உள்ளடக்கிய ஒவ்வொரு இணைப்புக்கும் அரசாங்கம் ரூ.2,050 செலவிடும் என்றார்.

எல்பிஜி இணைப்பு இலவசம்

மே 2016-ல் தொடங்கப்பட்ட PMUY, ஏழைக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு வைப்புத்தொகை இல்லாத LPG இணைப்புகளை வழங்குகிறது. உஜ்வாலா 2.0 இன் கீழ், பயனாளிகளுக்கு முதல் எரிபொருள் நிரப்பும் அடுப்பும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

ரூ.300க்கு கேஸ் சிலிண்டர்கள் கிடைக்கும்

அசாம் மாநிலத்தில் உள்ள குடும்பங்களுக்கு ரூ.300க்கு சமையல் எரிவாயு கிடைக்க உள்ளது. இதனை அம்மாநில முதலமைச்சர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார். பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனாவின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு எல்பிஜி சிலிண்டர்களுக்கு ரூ.250 மானியம் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். எக்ஸ் பக்கத்தில் அசாம் முதலமைச்சர் எழுதியிருக்கும்  பதிவில், "ரூ.300க்கு சமையல் எரிவாயு என்பது அசாமில் உள்ள மில்லியன் கணக்கான குடும்பங்களுக்கு இனி ஒரு கனவு மட்டுமல்ல, விரைவில் அது நனவாகும். அசாமில் உள்ள பிரதமர் உஜ்வாலா பயனாளிகள் விரைவில் மாநில அரசிடமிருந்து தங்கள் எல்பிஜி சிலிண்டர்களுக்கு ரூ.250 மானியத்தைப் பெறுவார்கள்" என தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களை எவ்வாறு கிடைக்கும்?

PMUY திட்டத்தின் கீழ் தற்போதுள்ள மத்திய அரசின் உதவியை மேலும் மேம்படுத்தும் வகையில், மானியம் நேரடியாக பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. இந்த நடவடிக்கை PMUY பயனாளிகள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள பொருளாதார ரீதியாக பலவீனமான குடும்பங்களின் பெரும் பகுதியினருக்கு, குறிப்பாக பெண்களுக்கு பயனளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன?

அசாமில் தற்போது தகுதியான குடும்பங்களுக்கு அத்தியாவசிய செலவுகளைச் சந்திக்க மாதாந்திர நிதி உதவியை வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் எல்பிஜி மானியத்தைச் சேர்ப்பதன் மூலம், பொதுமக்களின் அதிகரித்து வரும் வீட்டுச் செலவுகள் மேலும் குறையும் என மாநில அரசு நம்புகிறது. 

இந்தத் திட்டம் எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?

இந்த அறிவிப்பு கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள குறைந்த வருமானம் கொண்ட மக்களுக்கு தினசரி சமையல் தேவைகளுக்கு மானிய விலையில் சிலிண்டர்களை நம்பியிருப்பவர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அம்மாநில அரசு திட்டம் எப்போது முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்ற தேதியை அறிவிக்கவில்லை. விரைவில் அம்மாநிலத்தில் தேர்தல் நடக்க இருப்பதால், தேர்தல் பரிசாக இந்த திட்டம் இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | 25 லட்சம் இலவச கேஸ் இணைப்புகள் வழங்க உத்தரவு! மத்திய அரசு குட்நியூஸ்

மேலும் படிக்க | இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர் இணைப்பு முதல் பிஎம் கிசான் வரை - மத்திய அரசின் 6 முக்கிய அறிவிப்புகள்

