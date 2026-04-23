அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: இனி மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம்? டபுள் ஆகிறதா பென்ஷன் தொகை

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 23, 2026, 01:35 PM IST
Atal Pension Yojana: அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் நபர்களுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அவற்றில் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் முதுமைக் காலத்தைப் பாதுகாக்கும் ஒரு பிரபலமான மற்றும் பயனுள்ள ஓய்வூதியத் திட்டமாகத் திகழ்கிறது.

அடல் பென்ஷன் யோஜவானின் வரம்பு அதிகரிக்கிறதா?

முறைசாராத் தொழிலாளர்களுக்கான சமூகப் பாதுகாப்பு வரம்பை விரிவுபடுத்த இந்திய அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது. அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் பெருகிவரும் செலவினங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, 'அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்' (APY) கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தின் உச்ச வரம்பை மாதம் ₹10,000 ஆக உயர்த்த அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் இன்னும் வரவில்லை என்றாலும், பல ஊடக அறிக்கைகள் இது பற்றிய செய்திகளை வெளியிட்டுள்ளன. 

அமைப்புசாரா ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

இந்தியாவில் யாரெல்லாம் முறைசாராத் தொழிலாளர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள்? அமைப்புசாராத் துறையில் பணிபுரியும் உழைப்பாளிகள் பெரும்பாலும் முறைசாராத் தொழிலாளர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். இத்துறையில் பணிப் பாதுகாப்பு, நிலையான ஊதியம் அல்லது சமூகப் பாதுகாப்புச் சலுகைகள் (வருங்கால வைப்பு நிதி, ஓய்வூதியம் அல்லது விடுப்பு உரிமைகள் போன்றவை) ஆகியவை இருப்பதில்லை. நாட்டின் மொத்தப் பணியாளர்களில் சுமார் 90 சதவீதத்தினர் இப்படிப்பட்ட தொழிலாளர்களாகவே இருக்கிறார்கள். இக்குழுவில் தெருவோர வியாபாரிகள், வீட்டுப் பணியாளர்கள், உடல் உழைப்புத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் சுயதொழில் செய்வோர் ஆகியோர் அடங்குவர்.

APY திட்டத்தில் இந்த மாற்றம் ஏன் அவசியம்?

'அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்' மே 2015-இல் தொடங்கப்பட்டது. அமைப்புசாராத் துறையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள், கடைக்காரர்கள் மற்றும் சிறு தொழில் உரிமையாளர்களுக்கு முதுமைக் காலத்தில் நிதிசார் ஆதரவை வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும். தற்போது, ​​இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 60 வயதை எட்டியவுடன் மாதம் ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரையிலான உத்தரவாத ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. இருப்பினும், விலைவாசி உயர்வு காரணமாக, இந்தத் தொகை போதுமானதாக இல்லை என்பது பலரது கருத்தாக உள்ளது.

தற்போதைய நிலை என்ன?

இதுவரை, 9 கோடிக்கும் அதிகமான உறுப்பினர்கள் 'அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில்' இணைந்துள்ளனர். எனினும், இவர்களில் ஏறக்குறைய பாதிப் பேர் தங்கள் வழக்கமான சந்தாத் தொகையைச் செலுத்துவதை நிறுத்திவிட்டனர். 2025-26 நிதியாண்டில், இத்திட்டத்தில் புதிதாக இணைந்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் உச்சத்தை எட்டியது. மொத்தம் 1.35 கோடிப் பேர் இக்காலகட்டத்தில் இத்திட்டத்தில் இணைந்தனர். ஓய்வூதிய உச்ச வரம்பை உயர்த்துவதன் மூலம் புதிய உறுப்பினர்களை ஈர்க்க முடியும் என்றும், அதே வேளையில் தற்போது உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் இத்திட்டத்தில் தொடர்ந்து நீடிக்கவும் இது ஊக்கமளிக்கும் என்றும் அரசு கருதுகிறது.

APY திட்டத்திற்கான புதிய முன்மொழிவு என்ன?

- நிதி அமைச்சகமும், ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையமும் (PFRDA) இணைந்து இந்த முன்மொழிவை நோக்கி பணியாற்றி வருகின்றன. 

- ஓய்வூதியத்திற்கான உச்ச வரம்பு மாதம் ₹8,000-லிருந்து ₹10,000 ஆக உயர்த்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. 

- இந்த மாற்றம் இத்திட்டத்தை மேலும் ஈர்ப்புடையதாக மாற்றுவதுடன், அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவினங்களுக்கு ஏற்ற வகையிலும் இது மேம்படும்.

அரசின் பங்களிப்பு என்ன?

மார்ச் 31, 2016-க்கு முன் இத்திட்டத்தில் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள், தங்கள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் அரசிடமிருந்து ஒரு இணைப் பங்களிப்பைப் பெற்றனர். இந்தத் தொகை, உறுப்பினரின் பங்களிப்பில் 50%-க்குச் சமமாக இருந்தது (ஆண்டுக்கு அதிகபட்சம் ₹1,000 என்ற வரம்பிற்கு உட்பட்டு). வருமான வரி செலுத்தாதவர்களுக்கும், வேறு எந்தவொரு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்திலும் சேராதவர்களுக்கும் மட்டுமே இந்தச் சலுகை பிரத்யேகமாகக் கிடைத்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இத்திட்டம் எவ்வாறு விரிவுபடுத்தப்படவுள்ளது?

- ‘ஓய்வூதியத் தோழிகள்’ (Pension Sakhis) மற்றும் வணிக முகவர்கள் (BCs) வாயிலாக, இத்திட்டத்தை ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் விரிவுபடுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

- மேலும், உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து பங்களிப்புச் செலுத்துவதை உறுதி செய்வதில் உள்ள சவால்களைக் களைவதற்கான முயற்சிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. 

- ஜனவரி 26, 2026 அன்று, 2031-ஆம் நிதியாண்டு வரை இத்திட்டத்தைத் தொடர்ந்து செயல்படுத்துவதற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. 

- இத்திட்டத்திற்கான விளம்பரம், மேம்பாடு மற்றும் நிதிப் பற்றாக்குறையை ஈடுசெய்யும் நடவடிக்கைகளுக்கான ஆதரவும் தொடர்ந்து வழங்கப்படும்.

இது அரசு கருவூலத்திற்குச் சுமையை ஏற்படுத்துமா?

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (Atal Pension Yojana) முதன்மையாக உறுப்பினர்கள் செலுத்தும் பங்களிப்புகளைக் கொண்டே செயல்படுவதால், இம்மாற்றம் அரசு கருவூலத்தின் மீது குறிப்பிடத்தக்க அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தாது என்று நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். APY என்பது ‘வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு’ வகையைச் சார்ந்த ஒரு திட்டமாகும். இதன் முதன்மையான நோக்கம் சமூகப் பாதுகாப்பை வழங்குவதே ஆகும். எனவே, இம்மாற்றம் அரசின் மீது எவ்விதப் பெரிய நிதிச் சுமையையும் ஏற்படுத்தாது என கூறப்படுகின்றது.

அடல் பென்ஷன் யோஜனாவை பற்றி அவ்வப்போது கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

1. அடல் பென்ஷன் யோஜனாவிற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க சில தகுதி அளவுகோல்கள் உள்ளன. இதற்கு முதலீட்டாளர் இந்திய குடிமகனாக, 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவராக, வரி செலுத்தும் பிரிவின் கீழ் இல்லாதவராக, வங்கிக் கணக்கு இருப்பவராக இருக்க வேண்டும்.

2. மாதத்திற்கு ரூ.5,000 கொடுக்க எவ்வளவு முதலீடு தேவை?

18 வயதுடைய ஒருவர் இதில் முதலீடு செய்தால், மாதத்திற்கு ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்க, மாதத்திற்கு ரூ.210 முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

3. யாரெல்லாம் முறைசாராத் தொழிலாளர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள்? 

அமைப்புசாராத் துறையில் பணிபுரியும் உழைப்பாளிகள் பெரும்பாலும் முறைசாராத் தொழிலாளர்களாக கருதப்படுகிறார்கள்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

