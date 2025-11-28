பெண்களுக்கு மாநில அரசின் குட் நியூஸ்: மாதம் ரூ.1,500 + ரூ.5,000 ஊக்கத்தொகை!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ladli Behna Yojana: லாட்லி பஹ்னா யோஜனா மூலம் பெண்களுக்கு மாத மாதம் எவ்வளவு பணம் கிடைக்கிறது? பயனாளிகளுக்கு கூடுதல் தொகை கிடைக்கவுள்ளதா? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 28, 2025, 10:16 AM IST
  • லாட்லி பஹ்னா யோஜனா மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?
  • லாட்லி பஹ்னா யோஜனா மூலம் இனி மாதாந்திர ஊக்கத்தொகை ₹5,000 வழங்கப்படுமா?
  • திட்டத்தின் கடைசி தவணை எப்போது வந்தது?

State Government Welfare Schemes for Women: மத்திய அரசும், பல மாநில அரசுகளும் பெண்களுக்காக பல வித நலத்திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. இவை பெண்களுக்கான நிதி சுதந்திரத்தை வழங்குவதோடு அவர்களது துணிச்சல், திறன் மற்றும் சுய கவுரவத்தையும் அதிகரிக்கின்றது. அந்த வகையில் மத்திய பிரதேச அரசின் லாட்லி பஹ்னா யோஜனா அம்மாநில பெண்களுக்கு ஒரு விடியலாக வந்துள்ளது. 

Ladli Behna Yojana

லாட்லி பஹ்னா யோஜனா என்றால் என்ன? லாட்லி பஹ்னா யோஜனா மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன? இதற்கு பெண்கள் எவ்வாறு விண்ணபிப்பது? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

லாட்லி பஹ்னா யோஜனா என்றால் என்ன?

மத்தியப் பிரதேச அரசின் ஒரு முயற்சியான லாட்லி பெஹ்னா யோஜனா, பெண்களைப் பொருளாதார ரீதியாக மேம்படுத்துவதையும் அவர்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஊட்டச்சத்தை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள பெண்கள் மாதந்தோறும் ₹1,500 நிதியுதவியை நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் பெறுகிறார்கள்.

லாட்லி பஹ்னா யோஜனா மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?

மத்தியப் பிரதேச அரசின் லாட்லி பஹ்னா யோஜனாவில் சேர்ந்த பெண்கள் இப்போது மாதாந்திர உதவி ₹1,500 பெறுகிறார்கள். இந்த மாதாந்திர தொகையை வரும் நாட்களில் படிப்படியாக அதிகரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் 31வது தவணைக்கு முன்னதாக லாட்லி பஹ்னா திட்ட பயனாளிகளுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியும் கிடைத்துள்ளது. 

முதல்வர் டாக்டர் மோகன் யாதவ் தலைமையிலான மத்தியப் பிரதேச அரசு டிசம்பர் தவணையுடன் கூடுதலாக ₹5,000 வழங்கும் என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. இந்த கூடுதல் நிதி உதவி ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது. லாட்லி பஹ்னா யோஜனாவில் சேர்ந்த அனைத்து பெண்களுக்கும் இந்த ஊக்கத்தொகை கிடைக்குமா? இதை பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்வோம்.

லாட்லி பஹ்னா யோஜனா மூலம் இனி மாதாந்திர ஊக்கத்தொகை ₹5,000 வழங்கப்படுமா?

- மத்தியப் பிரதேசத்தில், லாட்லி பஹ்னா யோஜனா பெண்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக அதிகாரம் அளிக்கிறது. 

- கூடுதலாக, வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த தொழில்களில் பணிபுரியும் பெண்களுக்கு அவர்களின் மன உறுதியையும் நம்பிக்கையையும் அதிகரிக்க அரசாங்கம் தனி சலுகைகளை வழங்கும். 

- திட்டத்தின் கடைசி தவணையை வெளியிடும் போது, ​​முதல்வர் டாக்டர் மோகன் யாதவ், லாட்லி சகோதரிகளுக்கு இதுவரை ₹45,000 கோடிக்கு மேல் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகக் கூறினார். 

- தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு ₹5,000 ஊக்கத்தொகை வழங்கவும் மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

- ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் தேதி குறித்து இன்னும் எந்த தகவலும் வெளியிடப்படவில்லை. 

- டிசம்பர் தவணையுடன் லாட்லி பஹ்னா திட்ட பயனாணிகளுக்கு ₹5,000 ஊக்கத்தொகை கிடைக்குமா என்பது பற்றிய தகவலை அறிய அடுத்த புதுப்பிப்பு வரை காத்திருக்க வேண்டும்.

Ladli Behna Yojana: திட்டத்தின் கடைசி தவணை எப்போது வந்தது?

முதலமைச்சர் டாக்டர் மோகன் யாதவ், நவம்பர் 12, 2025 அன்று சியோனி மாவட்டத்திலிருந்து 12.6 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பயனாளி பெண்களின் கணக்குகளுக்கு 30வது தவணையை அனுப்பியதாக மத்தியப் பிரதேச அரசின் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சரும் பெட்லாவாட்டின் எம்.எல்.ஏவுமான நிர்மலா பூரியா ஒரு பதிவில் தெரிவித்தார். அப்போது ஒரே கிளிக்கில் பயனாளி பெண்களின் கணக்குகளில் ₹1,857 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை டெபாசிட் செய்யப்பட்டது. முன்னதாக, ஷியோபூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 1 கோடியே 26 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட லாட்லி சகோதரிகளின் கணக்குகளில் திட்டத்தின் 29வது தவணைக்காக அரசாங்கம் ரூ.1541 கோடியை விடுவித்தது.

தமிழகத்தில் களைகட்டும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை

மற்ற மாநிலங்களைப் போல, தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கான ஒரு பிரபல, வெற்றிகரமான திட்டமாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், சுமார் 1.15 கோடி பெண்கள் மாதம் மாதம் ரூ.1000 தொகையை பெறுகிறார்கள். இந்த தொகை பெண்களின் வங்கிக்கணக்குகளில் நேரடியாக டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது. பெண்களுக்கான அரசின் இந்த நிதி உதவி, அவர்களின் அன்றாட செலவுகளை நிர்வகிப்பதில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றது.

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு Good News.. இன்னும் 3 மாதங்களில் ரூ.2500 உதவித்தொகை திட்டம் தொடங்கும் -முதல்வர் உறுதி

மேலும் படிக்க | 17 லட்சம் புதிய ரேஷன் கார்டு, மகளிர் உரிமைத்தொகை, பொங்கல் பரிசு ரூ.5000 - முக்கிய அப்டேட்

