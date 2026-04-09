English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  கூகுள் பே பாக்கெட் மணி! கிளிக் செய்தாலே பணம் திருடப்படுமா? Fact Check

கூகுள் பே பாக்கெட் மணி! கிளிக் செய்தாலே பணம் திருடப்படுமா? Fact Check

Google Pay, Pocket Money  : கூகுள் பே பாக்கெட் மணி ஆப்சனை கிளிக் செய்தால் உங்கள் அக்கவுண்டில் உள்ள பணம் திருடப்படுமா? என்பது குறித்த உண்மை தகவலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 9, 2026, 07:55 AM IST
  • கூகுள் பே குறித்து பரவும் வதந்தி
  • அக்கவுண்டில் இருந்து பணம் காலியாகுமா?
  • பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது

Trending Photos

ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய விதி: மாத சம்பளம் குறையும்.... EPF, பணிக்கொடை அதிகரிக்கும்
camera icon10
New Wage Rule
ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய விதி: மாத சம்பளம் குறையும்.... EPF, பணிக்கொடை அதிகரிக்கும்
மீனத்தில் சனி பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. சனியின் பிடியில் இருந்து விடுதலை
camera icon6
Shani uday 2026
மீனத்தில் சனி பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. சனியின் பிடியில் இருந்து விடுதலை
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம்! புது சொத்து வாங்கலாம்
camera icon7
Guru Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம்! புது சொத்து வாங்கலாம்
மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான நேரம், வெற்றிகள் குவியும்
camera icon10
Sun Transit
மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான நேரம், வெற்றிகள் குவியும்
கூகுள் பே பாக்கெட் மணி! கிளிக் செய்தாலே பணம் திருடப்படுமா? Fact Check

Google Pay, Pocket Money  : முன்னணி டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை செயலியான கூகுள் பே, கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு UPI Circle என்ற தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் Pocket Money எனும் புதிய வசதியை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த அம்சம் குறித்து இப்போது வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட சமூகவலைதளங்களில் ஒரு தவறான தகவல் வேகமாக பரவிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆப்சனை பயன்படுத்தினால் அக்கவுண்டில் இருக்கும் பணம் காலியாகிவிடும், மக்களே உஷார் என ஆடியோ, சாட் மெசேஜ்கள் பறக்கின்றன. உண்மையில், இந்த ஆப்சனை பயன்படுத்தினால் அக்கவுண்டில் இருக்கும் பணம் காலியாகுமா? இந்த ஆப்சனை எதற்கு பயன்படுத்தலாம்? என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Add Zee News as a Preferred Source

கூகுள் பே பாக்கெட் மணி - பரவும் வதந்தி என்ன?

வாட்ஸ்அப் மற்றும் பேஸ்புக் போன்ற தளங்களில், "உங்கள் கூகுள் பே செயலியில் உள்ள Pocket Money அல்லது UPI Circle என்ற ஆப்ஷனைத் தப்பித்தவறி கூட கிளிக் செய்துவிடாதீர்கள், அதைத் தொட்டாலே உங்கள் வங்கி கணக்கில் இருந்து பணம் தானாகவே எடுக்கப்பட்டுவிடும்" என்ற செய்தி வேகமாகப் பரவி வருகிறது. ஆனால், இது முற்றிலும் தவறான தகவல் என்று கூகுள் நிறுவனம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

பாக்கெட் மணி என்றால் என்ன?

இந்த வசதி பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்காக பணம் அனுப்புவதற்கு வடிவமைக்கப்பட்டது. ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு அல்லது வங்கி கணக்கு இல்லாதவர்களுக்கு டிஜிட்டல் முறையில் பணம் செலவழிக்க பெற்றோர் அனுமதிக்கலாம். குழந்தைகள் பெற்றோரின் ஜிபே கணக்கு மூலம் தங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பணத்தை எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் செலவழித்துக் கொள்ளலாம். அதாவது, வங்கி கணக்கு பெற்றோருடையது. இதை பெற்றோர் தங்களின் முழு ஒப்புதலுடன் குழந்தைகள் பயன்படுத்த அனுமதிக்கலாம். அந்த பாக்கெட் மணியில் குறிப்பிட்ட தொகையை போட்டால் போதும். அதை மட்டும் குழந்தைகள் செலவழித்துக் கொள்ள முடியும். அதுவரை பெற்றோரின் ஜிபே கணக்கை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆனால், பெற்றோரின் கண்காணிப்பிலேயே இந்த செலவுகள் இருக்கும்.

இது எப்படி வேலை செய்கிறது?

பணம் தானாகவே போய்விடாது. இதற்கு இரண்டு நிபந்தனைகள் உள்ளன. முதல் லிமிட் என்னவென்றால், பிரைமரி யூசர், அதாவது பெற்றோர் தனது செகண்டரி யூசரான குழந்தைகள் செலவழிக்க ஒரு மாதத்திற்கு அதிகபட்சமாக ரூ. 15,000 வரை மட்டுமே வரம்பு நிர்ணயிக்க முடியும். அந்த எல்லைக்கு மேல் அவர்களால் செலவு செய்ய முடியாது. அடுத்தது, குழந்தைகள் ஒரு கடையிலோ அல்லது ஆன்லைனிலோ பணம் செலுத்த முற்படும்போது, அதற்கான கோரிக்கைஉடனடியாக பெற்றோரின் மொபைலுக்கு வரும். 

பிரைமரி யூசர் தனது UPI PIN எண்ணைப் பதிவிட்டு அனுமதி அளித்தால் மட்டுமே பணம் அனுப்பப்படும். எந்த நேரத்திலும் இந்தச் சேவையை நிறுத்தும் அதிகாரம் பெற்றோர் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு உண்டு. ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனை குறித்த தகவலும் உடனுக்குடன் அறிவிப்புகளாக பிரைமரி யூசரான பெற்றோர் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும். அதாவது, கணவன் மனைவி, அண்ணன் தம்பி, அக்கா தம்பி என யார் வேண்டுமானாலும் இந்த ஆப்சனை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். 

ஏன் இந்த வதந்தி பரவுகிறது?

ஜிபே ransaction Historyல் இந்த Pocket Money அம்சம் புதிதாகத் தோன்றுவதால், தொழில்நுட்பத்தைப் பற்றி முழுமையாகத் தெரியாதவர்கள் இதைக் கண்டு அச்சப்படுகிறார்கள். இது National Payments Corporation of India அமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பான புதிய தொழில்நுட்ப அம்சமே. உங்கள் ரகசிய UPI PIN எண்ணைப் பகிராமல் பணம் எடுக்கப்பட வாய்ப்பே இல்லை.

பயனர்களுக்கான எச்சரிக்கை

கூகுள் பே போன்ற செயலிகள் பாதுகாப்பானவை என்றாலும், பயனர்கள் பின்வரும் விஷயங்களில் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். தெரியாத நபர்களிடம் இருந்து வரும் Payment Request-களை ஏற்கக் கூடாது. யாராவது போன் செய்து சொன்னார்கள் என்பதற்காக முன்பின் தெரியாத இணைப்புகளை கிளிக் செய்யக் கூடாது. உங்கள் UPI PIN அல்லது OTP எண்ணை யாரிடமும் பகிரக் கூடாது. கூகுள் பே பாக்கெட் மணி அம்சம் என்பது டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனையை அடுத்த கட்டத்திற்குக் கொண்டு செல்லும் ஒரு பயனுள்ள வசதி. வதந்திகளை நம்பி அச்சப்படத் தேவையில்லை. தொழில்நுட்பத்தைப் சரியாகப் புரிந்துகொண்டு பயன்படுத்தினால், நமது பணம் எப்போதும் பாதுகாப்பாகவே இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | சொந்த வீட்டை வைத்து மாத வருமானம்: மூத்த குடிமக்களுக்கான ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ் கடன்

மேலும் படிக்க | PM Kisan திட்டம்: இந்த அட்டை இல்லாத விவசாயிகளுக்கு ரூ.2,000 கிடைக்காது.. முக்கிய அப்டேட் இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Trending News