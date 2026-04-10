அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: FY 2026-27 முதல் காலாண்டுக்கான GPF வட்டி விகிதம் அறிவிப்பு

Government Employees Latest News: அரசு ஊழியரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் அரசு ஊழியர்கள் இருகிறார்களா? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான காலாண்டிற்கான, பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (GPF) மற்றும் அதுபோன்ற பிற நிதிகளுக்கான வட்டி விகிதத்தை அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.
GPF Interest Rate: பொது வருங்கால வைப்பு நிதி
2025-26 நிதியாண்டின் நான்காவது காலாண்டில் இருந்ததைப் போலவே, 2026-27 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டிலும் வட்டி விகிதம் மாற்றமின்றித் தொடரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் பொருளாதார விவகாரத் துறையின் பட்ஜெட் பிரிவு, சமீபத்தில் இது குறித்த ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதன்படி, பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (GPF) மற்றும் அதுபோன்ற பிற நிதிகளில் சந்தாதாரர்கள் சேமித்து வைத்துள்ள தொகைக்கு, ஏப்ரல் முதல் ஜூன் 2026 வரையிலான காலகட்டத்திற்கு 7.1 சதவீத வட்டி விகிதம் வழங்கப்படும்.
ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் செய்யப்படும் திருத்தம்
நிதியாண்டின் ஒவ்வொரு காலாண்டின் தொடக்கத்திலும், சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்களை அரசாங்கம் மறுஆய்வு செய்கிறது. அதன் பிறகும், GPF மற்றும் பிற திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்களை அரசு அறிவிக்கிறது. சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் சில நாட்களுக்கு முன்னர் அறிவிக்கப்பட்டன. அதைத் தொடர்ந்து தற்போது GPF மற்றும் பிற திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
முன்னதாக, பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF), NSC போன்ற அஞ்சல் அலுவலகச் சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள், 2026 ஏப்ரல் 1 முதல் தொடங்கி 2026 ஜூன் 30 வரை நீடிக்கும் 2026-27 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டிற்கு மாற்றமின்றித் தொடரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது, PPF-க்கான வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 7.1 சதவீதமாகும். இது ஆண்டுதோறும் கூட்டு வட்டி முறையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
தற்போது, GPF-க்கான வட்டி விகிதமும் மாற்றமின்றி ஆண்டுக்கு 7.1 சதவீதமாகவே தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டுளது.
GPF: பொது வருங்கால வைப்பு நிதி என்றால் என்ன?
GPF என்பது மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான ஒரு கட்டாயச் சேமிப்புத் திட்டமாகும். இது ஊழியர்களின் ஓய்வுக்காலத்திற்குப் பிந்தைய நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது. மத்திய அல்லது மாநில அரசாங்கத்தின் கீழ் நிரந்தரப் பணியில் இருக்கும் அரசு ஊழியர்கள் மட்டுமே இத்திட்டத்தில் சேர முடியும்.
ஒவ்வொரு மாதமும், அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் ஊதியத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை (பொதுவாக 6%) தங்கள் GPF கணக்கில் வரவு வைக்கின்றனர். GPF கணக்கில் உள்ள தொகைக்கு அரசாங்கமும் வட்டி வழங்குகிறது. இந்த வட்டி விகிதம் ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
2026 ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில், ஏப்ரல் முதல் ஜூன் 2026 வரையிலான காலகட்டத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள 7.1 சதவீத வட்டி விகிதமானது, பின்வரும் அனைத்து நிதிகளுக்கும் பொருந்தும்:
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (மத்திய சேவைகள்) (The General Provident Fund (Central Services))
பங்களிப்பு வருங்கால வைப்பு நிதி (இந்தியா) The Contributory Provident Fund (India)
அகில இந்தியப் பணிகள் வருங்கால வைப்பு நிதி மாநில ரயில்வே வருங்கால வைப்பு நிதி (The All India Services Provident Fund)
மாநில இரயில்வே வருங்கால வைப்பு நிதி (The State Railway Provident Fund)
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (பாதுகாப்பு சேவைகள்) (The General Provident Fund (Defence Services))
இந்திய ஆயுதத் துறை வருங்கால வைப்பு நிதி (The Indian Ordnance Department Provident Fund)
இந்திய ஆயுதத் தொழிற்சாலை தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி (The Indian Ordnance Factories Workmen’s Provident Fund)
இந்திய கடற்படை கப்பல் கட்டும் தள தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி (The Indian Naval Dockyard Workmen’s Provident Fund)
பாதுகாப்பு சேவைகள் அதிகாரிகள் வருங்கால வைப்பு நிதி (The Defence Services Officers Provident Fund)
முப்படைகள் பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி (The Armed Forces Personnel Provident Fund).
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இது அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட, பொதுவில் கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட, அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. பொது வருங்கால வைப்பு நிதி என்றால் என்ன?
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (GPF) என்பது இந்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஒரு கட்டாய ஓய்வுக்கால சேமிப்புத் திட்டமாகும். ஊழியர்கள் தங்கள் ஊதியத்தின் ஒரு பகுதியை (குறைந்தபட்சம் 6%) அரசால் நிர்வகிக்கப்படும் இந்த நிதியில் பங்களிப்பு செய்கின்றனர்.
2. பொது வருங்கால வைப்பு நிதியின் தற்போதைய வட்டி விகிதம் என்ன?
2026-27 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டிற்கான (ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் ஜூன் 30, 2026 வரை) பொது வருங்கால வைப்பு நிதிக்கான (GPF) வட்டி விகிதம் 7.1% என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. முந்தைய காலாண்டுகளின் விகிதங்களுடன் சீர்மையைப் பேணும் வகையில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள், அகில இந்தியப் பணி அதிகாரிகள் மற்றும் பிற தகுதிவாய்ந்த பணியாளர்களுக்கு இந்த விகிதம் பொருந்தும்.
3. GPF நிதியால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?
GPF நிதியை ஓய்வுக்காலத் திட்டமிடலுக்காகவும், அல்லது கல்வி, மருத்துவ சிகிச்சை, வீடு கட்டுதல் அல்லது திருமணம் போன்ற குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்காக முன்பணங்கள் பெறவோ, அல்லது பகுதியளவு தொகையை எடுக்கவும் பயன்படுத்தலம்.
