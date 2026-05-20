/அரசு ஊழியர்களுக்குப் பதவி உயர்வு கோரும் உரிமை இல்லை: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

Supreme Court Judgement on Promotions: பதவி உயர்வு விதிகள், தேர்வு முறைகள் மற்றும் தகுதி நிபந்தனைகளை மாற்றுவதற்கு அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளது. ஆனால் அந்த மாற்றங்கள் தன்னிச்சையானதாக இருக்கக்கூடாது என்று நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.
Central Government Employees News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. புதிய விதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு காலிப்பணியிடங்கள் இருந்தன என்ற ஒரே காரணத்திற்காக, அரசு ஊழியர்கள் பழைய சேவை விதிகளின் கீழ் பதவி உயர்வு கோர முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இதன் பொருள் என்ன? இதன் முக்கியத்துவம் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
பதவி உயர்வு விதிகள், தேர்வு முறைகள் மற்றும் தகுதி நிபந்தனைகளை மாற்றுவதற்கு அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளது, ஆனால் அந்த மாற்றங்கள் தன்னிச்சையானதாக இருக்கக்கூடாது என்று நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. ஊழியர்களுக்குப் பொருந்தக்கூடிய விதிகளின் கீழ் பதவி உயர்விற்குப் பரிசீலிக்கப்படுவதற்கான உரிமை மட்டுமே உள்ளது. முந்தைய காலிப்பணியிடங்கள் இருக்கும் ஒரே காரணத்திற்காக, அவர்களுக்குப் பதவி உயர்விற்கான தானியங்கி அல்லது உறுதியான உரிமை கிடைத்துவிடுவதில்லை என உச்ச நீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பில் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
காலியிடம் ஏற்பட்ட தேதியில் நடைமுறையில் இருந்த விதிகளின்படியே காலியிடங்கள் எப்போதும் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்ற வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது. எனினும், இந்த வாதத்தை நீதிமன்றம் நிராகரித்தது.
இந்த விவகாரம் குறித்து ஒடிசா மாநிலப் போக்குவரத்துத் துறையின் ஊழியர்களிடமிருந்து ஒரு சர்ச்சை எழுந்தது. அங்கு, ஊழியர்கள், உதவி மண்டலப் போக்குவரத்து அதிகாரி (மூத்த உதவியாளர்) பதவிக்கான பதவி உயர்வு கோரினர். பழைய சேவை விதிகள் அமலில் இருந்த காலகட்டத்தில் காலியிடங்கள் ஏற்பட்டதாக அவர்கள் வாதிட்டனர். பழைய விதிகளின்படி, ஐந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த ஊழியர்கள் பதவி உயர்வு பெறத் தகுதியுடையவர்களாக இருந்தனர். எனினும், பின்னர், மாநில அரசு ஆட்சேர்ப்பு கட்டமைப்பை மாற்றி, தேர்வு செயல்முறையையும் வேறுபடுத்தியது.
முந்தைய விதிகளின்படியே தங்களுக்குப் பதவி உயர்வுப் பலன்கள் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஊழியர்கள் கோரினர். இருப்பினும், புதிய விதிகள் அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பு காலியிடங்கள் இருந்தன என்பதற்காக மட்டுமே எந்தவொரு உறுதியான உரிமையும் உருவாக்கப்படவில்லை என்று அரசு வாதிட்டது.
இந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் பின்வரும் புள்ளிகளை தெளிவாக எடுத்துக்கூறியது:
விதிகள் குறிப்பாக அனுமதித்தால் தவிர, முன்தேதியிட்ட பதவி உயர்வுகளைத் தானாகவே கோர முடியாது என்று கூறிய முந்தைய உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளையும் இந்தத் தீர்ப்பு சுட்டிக்காட்டியது.
இந்தத் தீர்ப்பு இந்தியா முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் இது பின்வரும் முக்கிய அம்சங்களை உணர்த்தும் வகையில் உள்ளது:
இந்தத் தீர்ப்பு பின்வருவனவற்றின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்:
|அம்சம்
|தாக்கம்
|நிலுவையில் உள்ள பதவி உயர்வுகள்
|அரசுத் துறைகளில் நிலுவையில் உள்ள பதவி உயர்வு தொடர்பான சர்ச்சைகளை இது பாதிக்கும்.
|சீனியாரிட்டி கோரிக்கைகள்
|பின்னோக்கிய சீனியாரிட்டி கோரிக்கைகள் தொடர்பான வழக்குகளில் தாக்கம் இருக்கும்.
|ஆள்சேர்ப்பு
|முந்தைய ஆள்சேர்ப்பு விதிகளின் கீழ் பதவி உயர்வுக்காகக் காத்திருக்கும் ஊழியர்கள் மீது தாக்கம் இருக்கும்.
|எதிர்கால சேவைச் சட்ட வழக்குகள்
|இந்தியாவில் எதிர்கால சேவைச் சட்ட வழக்குகள் மீது இந்த தீர்ப்பின் தாக்கம் இருக்கும்.
பழைய காலிப் பணியிடங்கள் மூலம் பதவி உயர்வு கோரும் உரிமை அரசு ஊழியர்களுக்கு இல்லை என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
ஒடிசா மாநிலப் போக்குவரத்துத் துறையின் ஊழியர்கள் தொடர்பான வழக்கில் இந்த தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது.
புதிய விதிகள் அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பு காலியிடங்கள் இருந்தன என்பதற்காக மட்டுமே எந்தவொரு உறுதியான உரிமையும் உருவாக்கப்படவில்லை என்று அரசு வாதிட்டது.