English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 2026 மத்திய அரசு விடுமுறை பட்டியல் வெளியானது

அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 2026 மத்திய அரசு விடுமுறை பட்டியல் வெளியானது

Central Government Holidays 2026 : மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ், 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய அரசு விடுமுறைப் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 27, 2025, 12:27 PM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • 2026 மத்திய அரசு விடுமுறைப் பட்டியல்
  • முழு விடுமுறை நாள் பட்டியலை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Trending Photos

IND vs SA: இந்திய அணியின் அடுத்த டெஸ்ட் போட்டி எப்போது தெரியுமா?
camera icon6
Team India
IND vs SA: இந்திய அணியின் அடுத்த டெஸ்ட் போட்டி எப்போது தெரியுமா?
புதன் சுக்கிரம் சேர்க்கை பெயர்ச்சி: திடீர் கோடீஸ்வர யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம்
camera icon8
Venus Mercury Transit
புதன் சுக்கிரம் சேர்க்கை பெயர்ச்சி: திடீர் கோடீஸ்வர யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
புதன் வக்ர நிவர்த்தி: நவம்பர் 29 முதல் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்... மேஷம் - மீனம் முழு ராசிபலன்
camera icon13
Mercury transit
புதன் வக்ர நிவர்த்தி: நவம்பர் 29 முதல் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்... மேஷம் - மீனம் முழு ராசிபலன்
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 2026 மத்திய அரசு விடுமுறை பட்டியல் வெளியானது

புத்தாண்டுக்கு இன்னும் ஒரு மாதம் மட்டுமே இருக்கும் நிலையில், 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய அரசின் பொது விடுமுறைப் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள தேதிகளில் மத்திய அரசு அலுவலகங்கள் செயல்படாது. மேலும், அரசு ஊழியர்களுக்கு கூடுதல்  விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்பும் வெளியாகியுள்ளது. மத்திய அரசு அலுவலகங்களுக்கான 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான கட்டாய விடுமுறைகள் (Gazetted Holidays) மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறைகள் (Restricted Holidays) பட்டியலை இங்கே காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மத்திய அரசின் 2026 கட்டாய விடுமுறைகள் (Gazetted Holidays)

இந்த விடுமுறை நாட்களை நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய அரசு அலுவலகங்கள் கட்டாயம் அனுசரிக்க வேண்டும்.

ஜனவரி 26 - திங்கள் (குடியரசு தினம்)

மார்ச் 4 - புதன் (ஹோலி)

மார்ச் 29 - ஞாயிறு (ரம்ஜான் / Id-ul-Fitr)

மார்ச் 31 - செவ்வாய் (ராம நவமி)

ஏப்ரல் 1 - புதன் (மகாவீர் ஜெயந்தி)

ஏப்ரல் 3 - வெள்ளி (புனித வெள்ளி / Good Friday)

மே 31 - ஞாயிறு (புத்த பூர்ணிமா)

ஜூன் 26 - வெள்ளி (பக்ரீத் / Id-ul-Zuha)

ஆகஸ்ட் 15 - சனி (சுதந்திர தினம்)

செப்டம்பர் 4 - வெள்ளி (கிருஷ்ண ஜெயந்தி)

செப்டம்பர் 24 - வியாழன் (மீலாதுன் நபி / Id-e-Milad)

அக்டோபர் 2 - வெள்ளி (மகாத்மா காந்தி பிறந்தநாள்)

அக்டோபர் 21 - புதன் (தசரா / Vijay Dashami)

நவம்பர் 21 - சனி (தீபாவளி / Deepavali)

நவம்பர் 29 - ஞாயிறு (குருநானக் பிறந்தநாள்)

டிசம்பர் 25 - வெள்ளி (கிறிஸ்துமஸ்)

ரம்ஜான், பக்ரீத், மொகரம், மற்றும் மீலாதுன் நபி போன்ற இஸ்லாமியப் பண்டிகைகளின் தேதிகள் சந்திரன் தெரிவதைப் பொறுத்து மாறுதலுக்கு உட்பட்டவை.

வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறைகள் (Restricted Holidays - RH)

மத்திய அரசு ஊழியர்கள், கீழே உள்ள பட்டியலில் இருந்து தமக்கு விருப்பமான இரண்டு நாட்களை விடுமுறையாகத் தேர்வு செய்துகொள்ளலாம். அதாவது, இந்த விடுமுறைகள் மாநிலத்துக்கு மாநிலம் வேறுபடக்கூடியவை என்பதால், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான நாட்களை விடுமுறை நாட்களாக தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.

ஜனவரி 1 - வியாழன் (புத்தாண்டு தினம்)

ஜனவரி 13 - செவ்வாய் (ஹஸ்ரத் அலியின் பிறந்தநாள்)

ஜனவரி 14 - புதன் (மகர சங்கராந்தி)

ஜனவரி 15 - வியாழன் (மாசி பிஹு / பொங்கல்)

ஜனவரி 16 - வெள்ளி (ஸ்ரீ பஞ்சமி / வசந்த பஞ்சமி)

பிப்ரவரி 12 - வியாழன் (குரு ரவி தாஸ் பிறந்தநாள்)

பிப்ரவரி 26 - வியாழன் (சுவாமி தயானந்த் சரஸ்வதி ஜெயந்தி)

பிப்ரவரி 26 - வியாழன் (மகா சிவராத்திரி)

மார்ச் 3 - செவ்வாய் (ஹோலிகா தகன் / தோலியாத்ரா)

மார்ச் 19 - வியாழன் (சைத்ரா சுக்லாதி / குடி பட்வா / உகாதி)

ஏப்ரல் 5 - ஞாயிறு (ஈஸ்டர் ஞாயிறு)

ஏப்ரல் 15 - புதன் (தமிழ் புத்தாண்டு / விஷு / வைசாக்)

மே 8 - வெள்ளி (குரு ரவீந்திரநாத் தாகூர் பிறந்தநாள்)

ஜூலை 16 - வியாழன் (ரத யாத்திரை)

ஆகஸ்ட் 15 - சனி (பார்சி புத்தாண்டு / நௌரோஸ்)

ஆகஸ்ட் 26 - புதன் (ஓணம் / திரு ஓணம்)

ஆகஸ்ட் 26 - புதன் (ரக்ஷா பந்தன்)

செப்டம்பர் 14 - ஞாயிறு (விநாயகர் சதுர்த்தி)

அக்டோபர் 18 - ஞாயிறு (தசரா - சப்தமி)

அக்டோபர் 19 - திங்கள் (தசரா - அஷ்டமி)

அக்டோபர் 20 - செவ்வாய் (தசரா - நவமி)

அக்டோபர் 22 - புதன் (மஹரிஷி வால்மீகி பிறந்தநாள்)

அக்டோபர் 30 - வியாழன் (கரக சதுர்த்தி / கர்வா சௌத்)

நவம்பர் 17 - திங்கள் (நரக சதுர்த்தசி / கோவர்தன் பூஜை)

நவம்பர் 18 - செவ்வாய் (பாயி துஜ்)

நவம்பர் 19 - புதன் (சூர்ய ஷஷ்டி / சத் பூஜா)

நவம்பர் 24 - திங்கள் (குரு தேக் பகதூர் தியாக நாள்)

டிசம்பர் 23 - புதன் (ஹஸ்ரத் அலியின் பிறந்தநாள்)

டிசம்பர் 24 - வியாழன் (கிறிஸ்துமஸ்)

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசு பொது விடுமுறை 2026 : பொங்கல் மற்றும் சனி, ஞாயிறு விடுமுறைகள் விவரம்

மேலும் படிக்க | Gratuity Rules 2025: விதிகளில் மாற்றம், இனி எவ்வளவு கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும்? கணக்கீடு இதோ

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசு விடுமுறை 2025 | ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரை - முழு விவரம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

...Read More

central government holidayscentral government holidays 2026Government EmployeesGood newsgovt holiday list 2026

Trending News