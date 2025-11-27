அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 2026 மத்திய அரசு விடுமுறை பட்டியல் வெளியானது

புத்தாண்டுக்கு இன்னும் ஒரு மாதம் மட்டுமே இருக்கும் நிலையில், 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய அரசின் பொது விடுமுறைப் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள தேதிகளில் மத்திய அரசு அலுவலகங்கள் செயல்படாது. மேலும், அரசு ஊழியர்களுக்கு கூடுதல் விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்பும் வெளியாகியுள்ளது. மத்திய அரசு அலுவலகங்களுக்கான 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான கட்டாய விடுமுறைகள் (Gazetted Holidays) மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறைகள் (Restricted Holidays) பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
மத்திய அரசின் 2026 கட்டாய விடுமுறைகள் (Gazetted Holidays)
இந்த விடுமுறை நாட்களை நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய அரசு அலுவலகங்கள் கட்டாயம் அனுசரிக்க வேண்டும்.
ஜனவரி 26 - திங்கள் (குடியரசு தினம்)
மார்ச் 4 - புதன் (ஹோலி)
மார்ச் 29 - ஞாயிறு (ரம்ஜான் / Id-ul-Fitr)
மார்ச் 31 - செவ்வாய் (ராம நவமி)
ஏப்ரல் 1 - புதன் (மகாவீர் ஜெயந்தி)
ஏப்ரல் 3 - வெள்ளி (புனித வெள்ளி / Good Friday)
மே 31 - ஞாயிறு (புத்த பூர்ணிமா)
ஜூன் 26 - வெள்ளி (பக்ரீத் / Id-ul-Zuha)
ஆகஸ்ட் 15 - சனி (சுதந்திர தினம்)
செப்டம்பர் 4 - வெள்ளி (கிருஷ்ண ஜெயந்தி)
செப்டம்பர் 24 - வியாழன் (மீலாதுன் நபி / Id-e-Milad)
அக்டோபர் 2 - வெள்ளி (மகாத்மா காந்தி பிறந்தநாள்)
அக்டோபர் 21 - புதன் (தசரா / Vijay Dashami)
நவம்பர் 21 - சனி (தீபாவளி / Deepavali)
நவம்பர் 29 - ஞாயிறு (குருநானக் பிறந்தநாள்)
டிசம்பர் 25 - வெள்ளி (கிறிஸ்துமஸ்)
ரம்ஜான், பக்ரீத், மொகரம், மற்றும் மீலாதுன் நபி போன்ற இஸ்லாமியப் பண்டிகைகளின் தேதிகள் சந்திரன் தெரிவதைப் பொறுத்து மாறுதலுக்கு உட்பட்டவை.
வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறைகள் (Restricted Holidays - RH)
மத்திய அரசு ஊழியர்கள், கீழே உள்ள பட்டியலில் இருந்து தமக்கு விருப்பமான இரண்டு நாட்களை விடுமுறையாகத் தேர்வு செய்துகொள்ளலாம். அதாவது, இந்த விடுமுறைகள் மாநிலத்துக்கு மாநிலம் வேறுபடக்கூடியவை என்பதால், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான நாட்களை விடுமுறை நாட்களாக தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.
ஜனவரி 1 - வியாழன் (புத்தாண்டு தினம்)
ஜனவரி 13 - செவ்வாய் (ஹஸ்ரத் அலியின் பிறந்தநாள்)
ஜனவரி 14 - புதன் (மகர சங்கராந்தி)
ஜனவரி 15 - வியாழன் (மாசி பிஹு / பொங்கல்)
ஜனவரி 16 - வெள்ளி (ஸ்ரீ பஞ்சமி / வசந்த பஞ்சமி)
பிப்ரவரி 12 - வியாழன் (குரு ரவி தாஸ் பிறந்தநாள்)
பிப்ரவரி 26 - வியாழன் (சுவாமி தயானந்த் சரஸ்வதி ஜெயந்தி)
பிப்ரவரி 26 - வியாழன் (மகா சிவராத்திரி)
மார்ச் 3 - செவ்வாய் (ஹோலிகா தகன் / தோலியாத்ரா)
மார்ச் 19 - வியாழன் (சைத்ரா சுக்லாதி / குடி பட்வா / உகாதி)
ஏப்ரல் 5 - ஞாயிறு (ஈஸ்டர் ஞாயிறு)
ஏப்ரல் 15 - புதன் (தமிழ் புத்தாண்டு / விஷு / வைசாக்)
மே 8 - வெள்ளி (குரு ரவீந்திரநாத் தாகூர் பிறந்தநாள்)
ஜூலை 16 - வியாழன் (ரத யாத்திரை)
ஆகஸ்ட் 15 - சனி (பார்சி புத்தாண்டு / நௌரோஸ்)
ஆகஸ்ட் 26 - புதன் (ஓணம் / திரு ஓணம்)
ஆகஸ்ட் 26 - புதன் (ரக்ஷா பந்தன்)
செப்டம்பர் 14 - ஞாயிறு (விநாயகர் சதுர்த்தி)
அக்டோபர் 18 - ஞாயிறு (தசரா - சப்தமி)
அக்டோபர் 19 - திங்கள் (தசரா - அஷ்டமி)
அக்டோபர் 20 - செவ்வாய் (தசரா - நவமி)
அக்டோபர் 22 - புதன் (மஹரிஷி வால்மீகி பிறந்தநாள்)
அக்டோபர் 30 - வியாழன் (கரக சதுர்த்தி / கர்வா சௌத்)
நவம்பர் 17 - திங்கள் (நரக சதுர்த்தசி / கோவர்தன் பூஜை)
நவம்பர் 18 - செவ்வாய் (பாயி துஜ்)
நவம்பர் 19 - புதன் (சூர்ய ஷஷ்டி / சத் பூஜா)
நவம்பர் 24 - திங்கள் (குரு தேக் பகதூர் தியாக நாள்)
டிசம்பர் 23 - புதன் (ஹஸ்ரத் அலியின் பிறந்தநாள்)
டிசம்பர் 24 - வியாழன் (கிறிஸ்துமஸ்)
