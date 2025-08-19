புதிய திட்டம்... வேலையில் சேர்ந்தவுடன் ரூ.15,000 கொடுக்கும் அரசு, இப்படி விண்ணப்பிக்கவும்

PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: மத்திய அரசு இன்று முதல் பிரதம மந்திரி விகசித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா (PMVBRY) திட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக செயல்படுத்தியுள்ளது. அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் 3.5 கோடிக்கும் அதிகமான புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதே இந்த திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இதற்காக, அரசாங்கம் சுமார் 1 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு பெரிய பட்ஜெட்டை நிர்ணயித்துள்ளது.
பிரதம மந்திரி விகசித் பாரத் ரோஜ்கார் யோஜனா
ஆகஸ்ட் 15 அன்று செங்கோட்டையிலிருந்து நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய தனது 12வது சுதந்திர தின உரையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த திட்டத்தை அறிவித்தார். பிரதமர் மோடியின் தலைமையில், இந்த திட்டம் இந்தியாவை வளர்ந்த இந்தியாவாக மாற்றுவதற்கான ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க படியாக இருக்கும் என்று மத்திய தொழிலாளர் அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா கூறினார்.
PMVBRY: ஆன்லைன் போர்டல் தொடங்கியது
இப்போது தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் பிரதம மந்திரி விக்சித் பாரத் வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்திற்கான ஆன்லைன் போர்ட்டலையும் தொடங்கியுள்ளது. இது இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல், அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு பாதுகாப்பையும் மரியாதையையும் வழங்கும். இந்த திட்டத்தின் பலன் 2025 ஆகஸ்ட் 1 முதல் 2027 ஜூலை 31 வரை உருவாக்கப்படும் வேலைகளில் கிடைக்கும்.
PMVBRY திட்டம் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.
பகுதி A: ஊழியர்களுக்கான சலுகைகள்
- இந்த சலுகை முதல் முறையாக வேலையில் சேருபவர்களுக்கு கிடைக்கும்.
= அத்தகைய ஊழியர்களுக்கு ஒன்றாக பணம் கிடைக்கும்.
- இந்தத் தொகை சராசரி ஒரு மாத அடிப்படை ஊதியம் + டிஏ -க்கு சமமாக இருக்கும். இதன் அதிகபட்ச வரம்பு ரூ.15,000.
- இந்த கட்டணம் இரண்டு தவணைகளில் வழங்கப்படும்.
- இந்த திடத்தின் மூலன் பலன்களுக்கு தகுதி பெற, ஊழியரின் மாத சம்பளம் ரூ.1 லட்சத்திற்கும் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.
பகுதி B: முதலாளி / நிறுவனங்களுக்கான சலுகைகள்
- புதிய வேலைகளை உருவாக்க நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.
- ஒவ்வொரு புதிய ஊழியருக்கும் மாதத்திற்கு ரூ.3000 வரை உதவி கிடைக்கும்.
- இந்த உதவி பொதுத் துறைகளுக்கு 2 ஆண்டுகளுக்கும் உற்பத்தித் துறைக்கு 4 ஆண்டுகளுக்கும் தொடரும்.
PM Viksit Bharat Rojgar Yojana:
இந்த திட்டத்தின் முக்கிய விதிகள் என்ன?
- நிறுவனத்தில் 50க்கும் குறைவான ஊழியர்கள் இருந்தால், குறைந்தது 2 புதிய ஊழியர்கள் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.
- நிறுவனத்தில் 50 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்கள் இருந்தால், குறைந்தது 5 புதிய ஊழியர்கள் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.
- இந்த புதிய வேலைகள் குறைந்தது 6 மாதங்களுக்கு நீடிக்க வேண்டும்.
- அனைத்து நிறுவனங்களும் இதில் அடங்கும்
தற்போது EPF & MP சட்டம், 1952 இலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களுக்கும் இந்தத் திட்டம் பொருந்தும் என்று அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அத்தகைய நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து Electronic Challan cum Return (ECR) தாக்கல் செய்ய வேண்டும். மேலும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் UAN ஐ உருவாக்குவது கட்டாயமாகும். இதற்கு, அவர்கள் UMANG செயலியைப் பயன்படுத்தலாம்.
மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: ஆன்லைனில் DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே முழு ஓய்வூதியம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ