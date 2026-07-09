/NPS ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம்: இனி இவர்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களைப் போன்ற வசதி கிடைக்கும்

NPS Changes: மத்திய நிதியமைச்சகம் ஓய்வூதிய விதிகளில் திருத்தம் செய்துள்ளது. செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 7) அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, மத்திய தன்னாட்சி அமைப்புகளின் (Central Autonomous Bodies - CABs) ஊழியர்களுக்கான தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) தொடர்பாக ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கீழ் வரும் மத்திய தன்னாட்சி அமைப்புகளின் (Central Autonomous Bodies ) ஊழியர்களுக்கு, மத்திய அரசு இரண்டு கூடுதல் முதலீட்டுத் தேர்வுகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதில்,
முன்னதாக, இந்த கூடுதல் முதலீட்டுத் தேர்வுகள் NPS-இன் கீழ் வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே கிடைத்தன.
நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் செலவினத் துறை (Department of Expenditure), இது தொடர்பாக ஜூலை 1, 2026 அன்று ஒரு அலுவலகக் குறிப்பாணையை வெளியிட்டது. இந்தக் குறிப்பாணையின் மூலம், நிதிச் சேவைகள் துறை (Department of Financial Services) நவம்பர் 13, 2025 அன்று வெளியிட்ட முந்தைய அறிவிப்பு, இப்போது மத்திய தன்னாட்சி அமைப்புகளின் ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும் வகையில் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு (Central Government Employees) மட்டுமே இந்த புதிய மற்றும் மேம்பட்ட முதலீட்டுத் தேர்வுகளை அரசு அறிமுகப்படுத்தியிருந்தது. இப்போது, தன்னாட்சி அமைப்புகளின் ஊழியர்களையும் உள்ளடக்கும் வகையில் இதன் வரம்பு விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த முக்கிய முடிவைத் தொடர்ந்து, இந்த நிறுவனங்களின் ஊழியர்களும் தங்கள் ஓய்வுக்கால நிதியை வலுப்படுத்த, அவரவர் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அதிக ரிஸ்க் (risk) மற்றும் அதிக வருவாய் (returns) அளிக்கும் தேர்வுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியும். இந்த நடவடிக்கை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் தன்னாட்சி அமைப்புகளின் ஊழியர்களுக்கும் இடையிலான முதலீட்டு வாய்ப்புகளில் சமநிலையை ஏற்படுத்துகிறது.
மத்திய தன்னாட்சி அமைப்புகளைச் (Central Autonomous Bodies) சேர்ந்த NPS சந்தாதாரர்களுக்கு அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குவதே இந்த அரசு முயற்சியின் முக்கிய நோக்கமாகும். இது ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வுக்காலத் திட்டமிடல், தனிப்பட்ட இடர் ஏற்புத்திறன் (risk appetite) மற்றும் எதிர்கால நிதி இலக்குகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தங்கள் நிதி எங்கு முதலீடு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்க அனுமதிக்கிறது.
இந்த நடவடிக்கை NPS அமைப்பை மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்றுவது மட்டுமல்லாமல், ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வுக்காலத்திற்காக ஒரு கணிசமான நிதியை உருவாக்கவும் உதவும்.
தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மத்திய தன்னாட்சி அமைப்புகளுக்கு (CABs) இந்த புதிய விதிகள் மற்றும் முதலீட்டு விருப்பங்கள் குறித்து உடனடியாகத் தெரிவிக்குமாறு அனைத்து நிர்வாக அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளுக்கு மத்திய அரசு கடுமையான உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்துள்ளது.
இந்த இரண்டு புதிய முதலீட்டு விருப்பங்களும் விரைவில் மத்திய பதிவு முகமை (CRA) இணையதள அமைப்பில் கிடைக்கப்பெறும். இதன் மூலம் தகுதியுள்ள ஊழியர்கள் எளிதாக உள்நுழைந்து, தங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப முதலீட்டு முறைகளை மாற்றியமைக்க முடியும்.
NPS-இல் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள இந்த புதிய மாற்றம், தன்னாட்சி அமைப்புகளின் ஊழியர்கள், மத்திய அரசு ஊழியர்களைப் போலவே தங்கள் முதலீடுகளைத் தாங்களே நிர்வகிக்கும் அதிகாரத்தை அளிக்கிறது. முன்பு, அவர்கள் குறைந்த மற்றும் பாதுகாப்பான முதலீட்டு வழிகளில் மட்டுமே முதலீடு செய்யக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தனர். ஆனால், இப்போது 75% வரை பங்குச் சந்தை முதலீட்டு வாய்ப்பு (equity exposure) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், தனியார் துறை ஊழியர்களைப் போலவே இவர்களும் பங்குச் சந்தை வளர்ச்சியின் பலனைப் பெற்று, வலுவான ஓய்வூதிய நிதியை உருவாக்க முடியும்.