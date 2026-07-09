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NPS ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம்: இனி இவர்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களைப் போன்ற வசதி கிடைக்கும்

NPS Changes: நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் செலவினத் துறை (Department of Expenditure), தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் தொடர்பாக ஜூலை 1, 2026 அன்று ஒரு அலுவலகக் குறிப்பாணையை வெளியிட்டது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 09, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:17 AM IST
NPS ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம்: இனி இவர்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களைப் போன்ற வசதி கிடைக்கும்
Image Credit: NPS Changes for CAB Employees (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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