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தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ரூ.15,000 அளிக்கும் அரசு: யாருக்கு கிடைக்கும்? எப்படி பெறுவது?

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: அரசின் 'வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த ஊக்கத்தொகை' (ELI) திட்டத்தின் கீழ், புதிய ஊழியர்கள் ஒரு மாத சம்பளத்திற்கு இணையான தொகையைப் பெறுவார்கள் (அதிகபட்ச வரம்பு ₹15,000).

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 13, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:40 PM IST
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ரூ.15,000 அளிக்கும் அரசு: யாருக்கு கிடைக்கும்? எப்படி பெறுவது?
Image Credit: PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ரூ.15,000 அளிக்கும் அரசு: யாருக்கு கிடைக்கும்?
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