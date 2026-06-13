/தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ரூ.15,000 அளிக்கும் அரசு: யாருக்கு கிடைக்கும்? எப்படி பெறுவது?

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: நாட்டில் உள்ள பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அந்த வகையில், இளைஞர்களுக்காக முக்கியமான ஒரு உதவித்தொகை திட்டம் சில மாதங்களுக்கு முன் தொடங்கபப்ட்டது. 'பிரதான் மந்திரி விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா' (PMVBRY) என்ற அந்த திட்டத்தின் மூலம் பயனாளிகளுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
முதல் வேலை: சமீபத்தில் தங்கள் முதல் தனியார் துறை வேலையைத் தொடங்கிய நபர்கள் அல்லது முறைசார் துறையில் (EPFO-வில் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனம்) இணையவுள்ள நபர்கள் ஆகியோருக்காக மத்திய அரசு ஒரு முக்கியத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
₹15,000 வரை ஊக்கத்தொகை: 'பிரதான் மந்திரி விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா' (PMVBRY) என்று அழைக்கபப்டும் பிரதம மந்திரி விக்சித் பாரத் வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ், தங்கள் முதல் வேலையைப் பெறும் இளைஞர்களுக்கு அரசு ₹15,000 வரை பண ஊக்கத்தொகையை வழங்குகிறது.
₹99,446 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு: 3.5 கோடிக்கும் அதிகமான புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன், இத்திட்டத்திற்காக அரசு ₹99,446 கோடி என்ற மிகப்பெரிய நிதியை ஒதுக்கியுள்ளது.
இத்திட்டத்திற்கு யார் தகுதியானவர்கள்? இத்திட்டத்திற்கான தொகை உங்கள் கணக்கில் எவ்வாறு வரவு வைக்கப்படும்? இவற்றை பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்வோம்.
பிரதான் மந்திரி விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா
|அம்சம்
|விவரம்
|திட்டத்தின் பெயர்
|பிரதான் மந்திரி விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா
|யாருக்கு கிடைக்கும்?
|தங்கள் முதல் தனியார் துறை வேலையைத் தொடங்கிய நபர்கள்
|யாருக்கு கிடைக்காது?
|அரசு ஊழியர்கள் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியற்றவர்கள்
|உதவித்தொகையின் வரம்பு
|₹15,000
இந்த திட்டத்தில் முதல் முறை வேலை பெறுபவர்களுக்கு ₹15,000 பரிசு கிடைக்கும். இதற்கான சம்பள வரம்பு எப்படி இருக்கும்? அரசின் 'வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த ஊக்கத்தொகை' (ELI) திட்டத்தின் கீழ், புதிய ஊழியர்கள் ஒரு மாத சம்பளத்திற்கு இணையான தொகையைப் பெறுவார்கள் (அதிகபட்ச வரம்பு ₹15,000). மாத மொத்த சம்பளம் ₹1 லட்சம் வரை உள்ள ஊழியர்களுக்கு இந்தச் சலுகை கிடைக்கும். ஆகஸ்ட் 1, 2025 முதல் ஜூலை 31, 2027 வரையிலான காலத்தில் தொடங்கும் வேலைகளுக்கு மட்டுமே இச்சலுகை பொருந்தும்.
வேலை வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கும் இதனால் நன்மை கிடைக்கும். ஆனால் நிறுவனத்தின் கவனக்குறைவு உங்கள் நிதியுதவியை நிறுத்தக்கூடும்! இத்திட்டம் ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் பயனளிக்கிறது. இதன்கீழ் ஒரு ஊழியருக்கு மாதம் ₹1,000 முதல் ₹3,000 வரையிலான ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இருப்பினும், ஊழியர்கள் சில விஷங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்:
1. பங்களிப்புகளைச் செலுத்துவதில் ஏற்படும் தாமதம் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம்: உங்கள் நிறுவனம் சரியான நேரத்தில் ECR-ஐ (Electronic Challan-cum-Return) தாக்கல் செய்யத் தவறினாலோ அல்லது EPF பங்களிப்பைச் செலுத்துவதில் தாமதம் செய்தாலோ, ஊழியருக்கான ஊக்கத்தொகை நிறுத்தப்படலாம்.
2. வேகமாக அதிகரித்து வரும் எண்ணிக்கை: தொழிலாளர் நல அமைச்சகத்தின் தரவுகளின்படி, 2025-ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் 20.7 லட்சத்திற்கும் அதிகமான புதிய ஊழியர்கள் இத்திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற்றுள்ளனர், மேலும் 2.35 லட்சத்திற்கும் அதிகமான நிறுவனங்கள் இணையதளத்தில் பதிவு செய்துள்ளன.