அரசு ஊழியர்களே கவனிங்க! ஏப்ரல் 1 முதல் PLI பாலிசியில் முக்கிய மாற்றம்

Govt Employees : அரசு ஊழியர்களுக்கு அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீடு என்பது மிகச்சிறந்த மற்றும் பாதுகாப்பான காப்பீட்டுத் திட்டமாகும். ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல் இத்திட்டத்தில் முக்கிய மாற்றம் அமலுக்கு வர உள்ளது. இதுவரை இத்திட்டத்தில் பாலிசி எடுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கு, அவர்களது மாதாந்திரச் சம்பளத்திலேயே பிரீமியத் தொகையைப் பிடித்தம் செய்யும் 'Pay Recovery Mode' வசதி இருந்து வந்தது. வரும் 01.04.2026 முதல் தொடங்கப்படும் புதிய PLI பாலிசிகளுக்கு, அஞ்சல் துறை ஊழியர்களைத் தவிர்த்து மற்ற மத்திய, மாநில அரசு மற்றும் பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு இந்தச் சம்பளப் பிடித்தம் முறை நிறுத்தப்படுகிறது. இது குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் மாற்று வழிகள் கீழே விரிவாக பார்க்கலாம்.
சம்பளப் பிடித்தம் நிறுத்தப்படுவதற்கான காரணம் என்ன?
மத்திய காப்பீட்டு இயக்குநரகம் வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பு, காப்பீட்டுச் சேவைகளை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கும் நோக்கத்துடன் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்யும் முறையில், சில நேரங்களில் துறை ரீதியான காலதாமதங்கள் அல்லது கணக்குப் பதிவுகளில் சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன. இதனைத் தவிர்க்கவும், பாலிசிதாரர்கள் நேரடியாகத் தங்களது பிரீமியத்தைச் செலுத்தி, உடனுக்குடன் ரசீது மற்றும் தகவல்களைப் பெறுவதை உறுதி செய்யவும் இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
யார் பாதிக்கப்படுவார்கள்? யார் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள்?
அஞ்சல் துறை ஊழியர்களுக்கு வழக்கம் போல் தங்களது சம்பளத்திலேயே பிரீமியத்தைப் பிடித்தம் செய்யும் வசதி தொடரும். ரயில்வே, பாதுகாப்புத் துறை, மத்திய/மாநில அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணியாற்றுபவர்கள், வரும் ஏப்ரல் 1-க்குப் பிறகு எடுக்கும் புதிய பாலிசிகளுக்கு இந்த வசதியைப் பயன்படுத்த முடியாது. ஏற்கனவே பாலிசி எடுத்துச் சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்து வருபவர்களுக்கு இந்த மாற்றம் இப்போதைக்குக் கிடையாது. அவர்கள் பழைய முறையிலேயே தொடரலாம்.
பாலிசிதாரர்களுக்கான மாற்று வழிகள்
புதிய பாலிசி எடுப்பவர்கள் ஏப்ரல் 1 முதல் கீழ்க்கண்ட டிஜிட்டல் முறைகளில் பிரீமியத்தைச் செலுத்த வேண்டும்:
1. NACH (National Automated Clearing House): இதுவே மிகச் சிறந்த மாற்றாகும். உங்கள் வங்கிச் கணக்கிலிருந்து (POSB, IPPB அல்லது இதர வங்கிகள்) தானாகவே பிரீமியம் பிடித்தம் செய்யப்பட இதற்கு 'Standing Instruction' வழங்கலாம்.
2. PLI Customer Portal: ஆன்லைன் போர்டல் மூலம் நெட் பேங்கிங், டெபிட் கார்டு அல்லது கிரெடிட் கார்டு பயன்படுத்திச் செலுத்தலாம்.
3. IPPB Mobile App: இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி செயலி மூலம் நொடிப்பொழுதில் பிரீமியம் கட்ட முடியும்.
4. நேரடியாக செலுத்துதல்: அருகில் உள்ள எந்தவொரு அஞ்சலகத்திலும் நேரடியாகச் சென்று பணமாகவோ அல்லது காசோலையாகவோ செலுத்தலாம்.
இந்த மாற்றத்தினால் ஏற்படும் நன்மைகள்
சம்பளப் பிடித்தம் நிறுத்தப்படுவது சிலருக்குச் சிரமமாகத் தோன்றினாலும், இதில் சில நடைமுறை நன்மைகள் உள்ளன. உங்கள் பிரீமியம் சரியான தேதியில் செலுத்தப்படுகிறதா என்பதை நீங்களே கண்காணிக்க முடியும். மேலும், துறை மாறுதல் அல்லது பணி ஓய்வு போன்ற நேரங்களில், சம்பளப் பிடித்தம் நின்று போவதால் பாலிசி லேப்ஸ் (Lapse) ஆகும் அபாயம் இதில் குறையும். டிஜிட்டல் முறையில் செலுத்தும்போது, உடனடி 'E-Receipt' கிடைப்பதுடன் உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்ட விவரம் எஸ்.எம்.எஸ் மூலம் உறுதி செய்யப்படும்.
அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீடு என்பது மிகக் குறைந்த பிரீமியத்தில் அதிக போனஸ் வழங்கும் ஒரு திட்டமாகும். இந்த புதிய விதிமுறை மாற்றத்தால் பாலிசியின் நன்மைகளிலோ அல்லது போனஸ் விகிதத்திலோ எந்த மாற்றமும் இல்லை; பணம் செலுத்தும் முறையில் மட்டுமே மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, புதிய பாலிசி எடுக்கத் திட்டமிட்டுள்ள அரசு ஊழியர்கள், ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதிக்கு முன்னரே தங்களது விருப்பத் தேர்வை (Pay Recovery) முடிவு செய்து கொள்வது நல்லது. அதன் பிறகு பாலிசி எடுப்பவர்கள், வங்கி மூலம் தானாகப் பணம் செலுத்தும் (NACH) வசதியைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதே புத்திசாலித்தனமாகும்.
மேலும் படிக்க | 10 ஆயிரம் ரூபாயை ரூ.2 லட்சமாக மாற்றுவது எப்படி? சூப்பர் ஐடியா
மேலும் படிக்க | PPF vs SIP ஒப்பீடு: 10 ஆண்டுகளில் அதிக லாபம் தருவது எது? பாதுகாப்பான PPF-ஆ? லாபகரமான SIP-யா?
மேலும் படிக்க | தங்கம் Vs வீட்டு மனை: எதிர்காலத்தில் லாபம் கொடுப்பது எது? ஆனந்த் சீனிவாசனின் பெஸ்ட் ஆப்ஷன்!
