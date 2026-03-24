பணிக்கொடை கணக்கீடு புதிய விதிகள்: மத்திய அரசு அளித்த முக்கிய விளக்கம்

Gratuity New Rules: புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ், சமீபத்தில் பணிக்கொடை கணக்கீட்டின் சில விதிகள் மாற்றப்பட்டன. எனினும் இந்த மாற்றம் எப்போது அமலுக்கு வரும்? புதிய தொழிலாளர் குறியீடுகளின் கீழ் பணிக்கொடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்? இப்படி பல குழப்பங்கள் இருந்து வந்தன. கிராஜுவிட்டி குறித்த இப்படிப்பட்ட குழப்பங்களுக்கு இப்போது பதில் கிடைத்துள்ளது.
மத்திய அரசு கூறியது என்ன?
திருத்தப்பட்ட விதிகள் நவம்பர் 21, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. தொழிலாளர் அமைச்சகம் வெளியிட்ட புதிய 'அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்' (FAQs) தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாக இந்தத் தெளிவுரை வந்துள்ளது. அமலாக்க காலக்கெடு, ஊதிய வரையறை மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு விதிகள் தொடர்பான நீண்டகால சந்தேகங்களைத் தீர்ப்பதே தொழிலாளர் அமைச்சகம் வெளியிட்ட இந்த தெளிவுரையின் நோக்கமாகும்.
ஏப்ரல் 1 முதல் பணிக்கொடை கணக்கீடு
ஊழியர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு மத்தியில் இருந்த மிகப்பெரிய குழப்பங்களில் ஒன்று, கடந்தகால பணி காலங்களுக்கான பணிக்கொடை கணக்கீடுகள் திருத்தப்படுமா என்பதுதான். இதற்கான பதில் 'இல்லை'! திருத்தப்பட்ட பணிக்கொடை கணக்கீடு ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்படுத்தப்படுமா என்பது குறித்தும் ஒரு பிரிவினர் குழப்பத்தில் இருந்தனர். இதற்கான பதிலும் 'இல்லை' என்பதுதான். புதிய தொழிலாளர் குறியீடுகளின் கீழ் பணிக்கொடை விதிகள், அக்குறியீடுகள் அமலுக்கு வரும் தேதியான நவம்பர் 21, 2025 முதல் பொருந்தும் என்று அரசாங்கம் தற்போது தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
"பணிக்கொடை நவம்பர் 21, 2025 முதல், அதாவது அக்குறியீடு அமலுக்கு வரும் தேதியிலிருந்து பொருந்தும். நிறுவனங்கள் கணக்கியல் விதிமுறைகளின்படி அதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்துகொள்ளலாம்," என்று தொழிலாளர் அமைச்சகம் தனது கேள்வி-பதில் தொகுப்பில் ஒரு கேள்விக்கு பதில் அளித்துள்ளது.
அதாவது, கடந்த ஆண்டுகளுக்கான பணிக்கொடை கணக்கீட்டில் பின்னோக்கிய திருத்தங்கள் ஏதும் செய்யத் தேவை இல்லை. மேலும் புதிய ஊதிய வரையறையானது இனிவரும் காலங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்பதும் இதன் மூலம் தெளிவாகியுள்ளது. கூடுதலாக, புதிய விதிகளின் கீழ், பணியிலிருந்து விலகும் (ஓய்வுபெறும் / ராஜினாமா செய்யும் / இறப்பு) நேரத்தில் கடைசியாகப் பெறப்பட்ட ஊதியத்தின் அடிப்படையில் பணிக்கொடை கணக்கிடப்படும் என்றும் அந்த கேள்வி-பதில் தொகுப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊழியர்கள், நிறுவனங்களுக்கு இருந்த குழப்பம் என்ன?
இந்தக் குழப்பம் பெரும்பாலும் பலவிதமான காலக்கெடுக்கள் காரணமாகவே ஏற்பட்டது. தொழிலாளர் குறியீடுகள் நவம்பர் 21, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்தன. பொதுமக்களின் கருத்துகளைப் பெறுவதற்காக, வரைவு விதிகள் பின்னர் டிசம்பர் 30, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்டன. முழுமையான செயல்பாட்டு அமலாக்கத்தை நிறைவு செய்ய அரசாங்கம் ஏப்ரல் 1, 2026 -ஐ இலக்கு நிர்ணயித்திருந்தது. இதன் காரணமாக, பணிக்கொடை கணக்கீடு போன்ற முக்கிய விதிகள் ஏப்ரல் 2026 முதல் அமலுக்கு வரக்கூடும் என்று பலர் ஊகித்துக்கொண்டனர். எனினும், விதிகள் குறித்த கலந்தாய்வுகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தபோதிலும், நவம்பர் 21, 2025 என்பதே விதிகள் அமலுக்கு வரும் தேதியாகத் தொடர்கிறது என்று அரசாங்கம் தற்போது மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
புதிய விதிகளின் கீழ் பணிக்கொடை கணக்கீட்டில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள்
பணிக்கொடை இனி 'திருத்தப்பட்ட ஊதிய வரையறையுடன்' இணைக்கப்படும் என்றும், இது பணிக்கொடை வழங்கலில் நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் அரசின் கேள்வி-பதில் தொகுப்பு தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது.
பணிக்கொடை விதிகளில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்களின் முக்கிய அம்சங்களை இங்கே காணலாம்:
- ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களைப் பொறுத்தவரை, 5 வருட சேவைக்குப் பிறகு ஒப்பந்ததாரர்களே பணிக்கொடைப் பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும்.
- சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஊதியக் கூறுகள் மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
- வரையறுக்கப்பட்ட கூறுகளுக்கு வெளியே செய்யப்படும் எந்தவொரு கொடுப்பனவும் பணிக்கொடை கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்படாது.
ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்களுக்குப் பெரும் நிவாரணம்
ஒப்பந்தம் அந்த காலத்திற்கு நீடித்தால், நிலையான கால ஊழியர்கள் ஒரு வருட சேவைக்குப் பிறகு பணிக்கொடை பெறத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவார்கள் என்று அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. இது ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய நிவாரணமாக பார்க்கப்படுகின்றது. வழக்கமாக குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் தேவைப்பட்ட முந்தைய விதிமுறைகளிலிருந்து இது ஒரு பெரிய மாற்றமாகும். இது அடிக்கடி வேலைகளை மாற்றும் ஊழியர்களுக்கு மிகுந்த நன்மை பயக்கும்.
50% ஊதிய விதியில் எவை எல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்?
சம்பளக் கட்டமைப்பையும், இறுதியில் பணிக்கொடை மற்றும் வருங்கால வைப்பு நிதியையும் (PF) பாதிக்கும், பரவலாக விவாதிக்கப்படும் 50% ஊதிய விதி குறித்தும் இந்த கேள்வி பதில் தொகுப்பு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அவற்றில் உள்ள சில முக்கிய அம்சங்கள் இதோ:
- கூடுதல் நேர ஊதியம் ஊதியக் கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது
- பணிக்கொடை, இஎஸ்ஐ மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்கள் ஊதிய வரையறையிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளன
- நிறுவனத்தின் பிஎஃப் பங்களிப்புகள் மற்றும் சட்டரீதியான போனஸ் ஆகியவை குறிப்பிட்ட கணக்கீடுகளுக்கு மட்டுமே சேர்க்கப்பட்டுள்ளன
- படிகள் மொத்த ஊதியத்தில் 50%-ஐத் தாண்டினால், அந்த உபரித் தொகை ஊதியத்துடன் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டு, சமூகப் பாதுகாப்புப் பலன்களுக்கான அடிப்படைத் தொகையை அதிகரிக்கும்.
- குறைந்தபட்ச ஊதியம் என்பது அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சட்டரீதியான ஒன்று.
- ஊதியம் என்பது வேலைவாய்ப்பு விதிமுறைகளைப் பொறுத்தது, ஆனால் அது குறைந்தபட்ச வரம்பிற்குக் கீழே குறைய முடியாது.
= செயல்திறன் ஊக்கத்தொகைகள் விலக்கப்பட்டுள்ளன, அதாவது, தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் செய்யப்படும் கணக்கீடுகளுக்கு, ஆண்டு செயல்திறன் போனஸ்கள் ஊதியமாகக் கருதப்படாது.
- கூடுதல் நேர ஊதியத்திற்கான தகுதி விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. ஊதியச் சட்டத்தின் கீழ் ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு (தொழிலாளர்களுக்கு மட்டுமல்ல) ஓவர்டைம் நேர ஊதிய விதிகள் பொருந்தும்.
- இஎஸ்ஐ வரம்பு மாற்றப்படவில்லை. புதிய சட்டங்கள் நடைமுறைக்கு வந்த பின்னரும், இஎஸ்ஐ பாதுகாப்புக்கான ₹21,000 மாத ஊதிய வரம்பு தொடர்ந்து பொருந்தும்.
விடுப்பு, வேலை நேரம் மற்றும் இதர ஏற்பாடுகள்
- வழக்கமான வேலை நேரம் ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் / ஒரு வாரத்திற்கு 48 மணி நேரம் ஆகும்.
- ஓவர்டைம் வேலைக்கு, சாதாரண ஊதிய விகிதத்தை விட இரு மடங்கு ஊதியம் வழங்கப்படும்.
- பணியமர்த்தியவரால் விடுப்பு மறுக்கப்பட்டால், பணியாளர்கள் 30 நாட்கள் வரை விடுப்பை அடுத்த ஆண்டுக்கு எடுத்துச் செல்லலாம், இதற்கு வரம்பு இல்லை.
- பாலின வேறுபாடின்றி குழந்தைகள் காப்பக வசதிகள் வழங்கப்படும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
1. அரசின் கேள்வி பதில் தொகுப்பில் கிடைத்துள்ள முக்கிய விவரம் என்ன?
அரசின் சமீபத்திய கேள்வி பதில் தொகுப்பில், தொழிலாளர் சட்டங்கள், குறிப்பாக ஊழியர் நலன்களின் மிகவும் நுட்பமான கூறுகளில் ஒன்றான பணிக்கொடை தொடர்பான தெளிவின்மையை நீக்க முயற்சிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. கிராஜுவிட்டியில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் எப்போது அமலுக்கு வரும்?
பணிக்கொடை மாற்றங்கள் நவம்பர் 21, 2025 முதல் மட்டுமே பொருந்தும்.
3. ஊழியற்களுக்கு கிடைத்துள்ள முக்கிய விவரம் என்ன?
ஊழியர்களுக்கு, அவர்களுக்கு கிடைக்கும் தொகைகள் குறித்த தெளிவு கிடைத்துள்ளது.
4. நிறுவனங்களுக்கு கிடைத்துள்ள முக்கிய விவரம் என்ன?
நிறுவனங்களுக்கு, முழுமையான அமலாக்கத்திற்கு முன்னதாக சம்பளக் கூறுகளையும் இணக்கத்தையும் மறுசீரமைக்க இது உதவுகிறது.
