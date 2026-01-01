English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gratuity கணக்கீடு புதிய விதிகள்: 1 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.35,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculation: புதிய விதிகளின்படி, ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும் என்பதை சில உதாரணங்களின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 1, 2026, 12:39 PM IST
Gratuity Calculator: 2025 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் தொடர்பான பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளிவந்தன. அவற்றில் முக்கியமானது புதிய தொழிலாளர் குறியீடுள். புதிய தொழிலாளர் குறியீடு அமல்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பணிக்கொடை தொடர்பான விதிகளில் பல குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. முன்பு, பணிக்கொடைக்கு தகுதி பெற குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் பணிக்காலம் தேவைப்பட்டது. ஆனால் இப்போது சில ஊழியர்கள் ஒரு வருட சேவையுடனும் இந்த நன்மையைப் பெற முடியும். 

New Labour Code: புதிய தொழிலாளர் குறியீட்டில் என்ன மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன?

புதிய தொழிலாளர் குறியீடு அமல்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கிராஜுவிட்டி கணக்கீட்டிற்கான சேவை காலத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றம் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணமாக கிடைத்துள்ளது. குறிப்பாக ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்களுக்கு (Fixed Term Employees - FTEs) இது மிகப்பெரிய நன்மையை தரும். பணிக்கொடை என்றால் என்ன? எந்த ஊழியர்களுக்கு இது கிடைக்கும்? ஒரு வருட சேவை உள்ள ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு பணிக்கொடை கிடைக்கும்? இவற்றை இந்த பதிவில் புரிந்துகொள்ளலாம்.

What is Gratuity?

பணிக்கொடை என்றால் என்ன? பணிக்கொடை என்பது ஒரு நிறுவனம் தனது ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் கடின உழைப்பு, விசுவாசம் மற்றும் சேவைகளுக்கு வெகுமதியாக வழங்கும் தொகையாகும். இது ஊழியரின் தொடர்ச்சியான சேவை மற்றும் பங்களிப்புக்கான அங்கீகாரமாக வழங்கப்படுகிறது. பொதுவாக, இந்த பணம் ஒரு ஊழியர் வேலையை விட்டு வெளியேறும்போது அல்லது ஓய்வு பெறும்போது அளிக்கப்படுகின்றது. இதுவரை, ஒரு நிறுவனத்தில் குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும் என்ற விதி இருந்தது. எனினும், அந்த விதி தற்போது சில ஊழியர்களுக்கு மாற்றப்பட்டு கால அளவு 1 ஆண்டாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு வருடத்திற்குள் யார் பணிக்கொடைக்கு தகுதியுடையவர்கள்?

- அரசாங்கத்தின் புதிய சமூக பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ், நிலையான கால ஊழியர்கள் (Fixed Term Employees) இப்போது ஒரு வருட சேவையை முடித்த பிறகு பணிக்கொடைக்கு உரிமை பெறுகிறார்கள்.

- ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கும் இதே விதி பொருந்தும். 

- அதாவது உங்கள் ஒப்பந்தம் ஒரு வருடத்திற்கானதாக இருந்து நீங்கள் அதை முடித்திருந்தால், நிறுவனம் உங்களுக்கு பணிக்கொடை வழங்க மறுக்க முடியாது. 

- இருப்பினும், நிரந்தர ஊழியர்களுக்கு எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை. 

- பணிக்கொடை பெற அவர்கள் இன்னும் ஐந்து வருட சேவையை முடிக்க வேண்டும். ஐந்து வருட விதி இன்னும் அவர்களுக்கு பொருந்தும்.

Gratuity Rules: பணிக்கொடை விதிகள் கூறுவது என்ன?

ஊழியர் நீண்ட இடைவெளி இல்லாமல் ஒரு முழு வருடம் பணியாற்றியிருந்தால் மட்டுமே பணிக்கொடை வழங்கப்படும். நீண்ட விடுப்பு அல்லது சேவையில் குறிப்பிடத்தக்க இடைவெளி இருந்தால் இதற்கான தகுதி பாதிக்கப்படலாம். பணியில் சேர்ந்த தேதியிலிருந்து கடைசி வேலை நாள் வரை பணிக்கொடை கணக்கிடப்படுகிறது.

Gratuity Formula: பணிக்கொடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

பணிக்கொடையைக் கணக்கிட பின்வரும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

பணிக்கொடை = கடைசி அடிப்படை சம்பளம் × சேவை காலம் (ஆண்டுகள்) × 15 ÷ 26

இங்கே, 15 என்பது 15 நாட்கள் சம்பளத்தையும், 26 என்பது ஒரு மாதத்தில் வேலை செய்யும் நாட்களின் எண்ணிக்கையையும் (ஞாயிற்றுக்கிழமைகளைத் தவிர்த்து) குறிக்கிறது.

பணிக்கொடை சூத்திரத்தில் 26 ஏன் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

புதிய விதிகளின்படி, ஒரு மாதத்தில் 26 நாட்கள் வேலை நாட்களாகக் கருதப்படுகின்றன. எனவே, பணிக்கொடை இந்த அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும் என்பதை சில உதாரணங்களின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.

₹35,000 அடிப்படை சம்பளத்திற்கான 1 வருட பணிக்கொடை கணக்கீடு

ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ₹35,000 என்றும், அவர் 1 வருட தொடர்ச்சியான சேவையை முடித்திருக்கிறார் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். 

அவரது பணிக்கொடை =  (35000 × 15 × 1) / 26 = ரூ.20,192

அதாவது அவர் தோராயமாக ₹20,000 முதல் ₹20,200 வரை பணிக்கொடையைப் பெறலாம். இது முன்பு சாத்தியமில்லை, ஆனால் இப்போது புதிய விதிகள் இந்த நன்மையை வழங்குகின்றன.

₹65,000 அடிப்படை சம்பளத்திற்கான 1 வருட பணிக்கொடை கணக்கீடு

ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ₹65,000 என்றும், அவர் 1 வருட தொடர்ச்சியான சேவையை முடித்திருக்கிறார் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். 

அவரது பணிக்கொடை =  (65000 × 15 × 1) / 26 = ரூ.37,500

அதாவது அவர் தோராயமாக ₹37,000 முதல் ₹37,500 வரை பணிக்கொடையைப் பெறலாம்.

இளைஞர்கள் மற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்மை

இந்த விதி அடிக்கடி வேலைகளை மாற்றும் அல்லது ஒப்பந்தத்தில் பணிபுரியும் இளைஞர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இது குறுகிய கால வேலைவாய்ப்பிலும் நிதி பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. மேலும் 1 ஆண்டில் வேலையை விட்டு சென்றாலும், வெறுங்கையுடன் வெளியேற வேண்டிய கட்டாயத்தை நீக்குகிறது.

பணிக்கொடை தொடர்பான முக்கிய விதிகள்

- 6 மாதங்களுக்கும் மேலான சேவை முழு ஆண்டாகக் கருதப்படுகிறது. 

- நீங்கள் 1 வருடம் மற்றும் 6 மாதங்களுக்கும் மேலாகப் பணியாற்றியிருந்தால், கணக்கீடு இரண்டு முழு ஆண்டுகளாகக் கருதப்படும்.

- பணிக்கொடையாகப் பெறப்படும் தொகை முற்றிலும் வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.

- திடீர் வேலை இழப்பு அல்லது ஒப்பந்தம் நிறுத்தப்பட்டால் இந்தப் பணம் குறிப்பிடத்தக்க ஆதரவாகச் செயல்படுகிறது.

(குறிப்பு: இந்த செய்தி பொதுவான தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பதிவிடப்பட்டுள்ளது. நிறுவனத்தின் கொள்கைகள் மற்றும் சேவை விதிமுறைகளைப் பொறுத்து உண்மையான பணிக்கொடை தொகை மாறுபடலாம்.)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

