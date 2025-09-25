English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gratuity கணக்கீடு: 10.7 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000-ரூ.1,00,000 ஊதியம்.... பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculation: ஒரு ஊழியர் ஒரு நிறுவனத்தில் 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 7 மாதங்கள் பணிபுரிந்துள்ளார் என வைத்துக்கொள்ளலாம். அவர் கடைசியாகப் பெற்ற அடிப்படை சம்பளம் ரூ.50,000 - ரூ.1,00,000 ஆக இருந்தால், அவருக்கு எவ்வளவு பணிக்கொடை கிடைக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 25, 2025, 03:24 PM IST
  • பணிக்கொடையை பெறுவதற்கான தகுதி என்ன?
  • இதற்கான விதிகள் என்ன?
  • இந்த விவரங்கள் அனைத்தையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Gratuity கணக்கீடு: 10.7 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000-ரூ.1,00,000 ஊதியம்.... பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculator: ஊழியர்களுக்கு பணிக்கு பிறகு கிடைக்கும் நிதி ஆதாயங்களில் கிராஜுவிட்டி என அழைக்கப்படும் பணிக்கொடையும் முக்கியமான ஒன்றாகும். ஊழியர்கள் ஆற்றிய நீண்ட நாள் சேவைக்காக நிறுவனம் இதை வழங்குகிறது. இது பணியாளருக்கு ஓய்வு, ராஜினாமா அல்லது பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டவுடன் வழங்கப்படும் ஒரு மொத்தத் தொகையாகும். பணிக்கொடை குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவையை முடித்தவர்களுக்கு அளிக்கப்படுகின்றது.

பணிக்கொடையை பெறுவதற்கான தகுதி என்ன? இதற்கான விதிகள் என்ன? இந்த விவரங்கள் அனைத்தையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

பணிக்கொடை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

-பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டம், 1972 இன் படி, ஒரு ஊழியர் ஒரு நிறுவனத்தில் குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவையை அளித்திருந்தால் மட்டுமே பணிக்கொடை கிடைக்கும். 
- ஓய்வு, ராஜினாமா, பணிநீக்கம் (தவறான நடத்தைக்காக அல்ல), மரணம் அல்லது இயலாமை காரணமாக ஊழியர் வேலையை விட்டு வெளியேறினால் பணிக்கொடை பெறலாம்.

ஊழியர்களுக்கு எப்போது பணிக்கொடை கிடைக்கும்?

பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் பணிக்கொடை வழங்கப்படுகிறது:

- ஓய்வு: பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றவுடன்
- ராஜினாமா: 5 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவையை முடித்த பிறகு ராஜினாமா செய்தால்.
- இறப்பு அல்லது இயலாமை: பணியில் இருக்கும்போது விபத்து அல்லது நோய் காரணமாக மரணம் அல்லது இயலாமை ஏற்பட்டால் பணிக்கொடை பெறலாம்.
- பணி ஓய்வு: பணி ஓய்வுக்கான வயதை எட்டும்போது பணிக்கொடை கிடைக்கும்

பணிக்கொடை கணக்கீட்டு சூத்திரம்

பணிக்கொடை = (கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளம் x சேவை ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை) X 15/26

- இங்கே, 15 என்பது வருடத்திற்கு 15 நாட்கள் ஊதியத்தைக் குறிக்கிறது
- 26 என்பது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளைத் தவிர்த்து ஒரு மாதத்தில் 30 நாட்களைக் குறிக்கிறது.

பாதி ஆண்டுகளுக்கான கணக்கீடு எப்படி இருக்கும்?

ஓரு ஊழியரின் சேவை காலம் ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் இருந்தால், அது அடுத்த முழு ஆண்டுக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்படும். உதாரணமாக, ஒரு ஊழியர் 7 ஆண்டுகள் மற்றும் 7 மாதங்களுக்கு பணியாற்றியுள்ளார் என வைத்துக்கொள்வோம். அவரது பணி ஆண்டுகள் 8 ஆண்டுகளாக கருதப்படும்.

கிராஜுவிட்டி எவ்வளவு கிடைக்கும்?

ஓரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியர் ஒரு நிறுவனத்தில் 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 7 மாதங்கள் பணிபுரிந்துள்ளார் என வைத்துக்கொள்ளலாம். அவர் கடைசியாகப் பெற்ற அடிப்படை சம்பளம் ரூ.50,000 - ரூ.1,00,000 ஆக இருந்தால், அவருக்கு எவ்வளவு பணிக்கொடை கிடைக்கும் என காணலாம்.

10.7 வருட சேவை, ரூ.50,000 அடிப்படை சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

அடிப்படை சம்பளம்: ரூ.50,000
சேவைகாலம்: 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 7 மாதம் (11 ஆண்டுகள்)

பணிக்கொடை = (50,000 × 11 × 15) ÷ 26
பணிக்கொடை = ரூ.3,17,308

10.7 வருட சேவை, ரூ.60,000 அடிப்படை சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

அடிப்படை சம்பளம்: ரூ.60,000
சேவைகாலம்: 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 7 மாதம் (11 ஆண்டுகள்)

பணிக்கொடை = (60,000 × 11 × 15) ÷ 26
பணிக்கொடை = ரூ.3,80,769

10.7 வருட சேவை, ரூ.70,000 அடிப்படை சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

அடிப்படை சம்பளம்: ரூ.70,000
சேவைகாலம்: 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 7 மாதம் (11 ஆண்டுகள்)

பணிக்கொடை = (70,000 × 11 × 15) ÷ 26
பணிக்கொடை = ரூ. 4,44,230.8

10.7 வருட சேவை, ரூ.80,000 அடிப்படை சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

அடிப்படை சம்பளம்: ரூ.80,000
சேவைகாலம்: 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 7 மாதம் (11 ஆண்டுகள்)

பணிக்கொடை = (80,000 × 11 × 15) ÷ 26
பணிக்கொடை = ரூ.507,692

10.7 வருட சேவை, ரூ.90,000 அடிப்படை சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

அடிப்படை சம்பளம்: ரூ.90,000
சேவைகாலம்: 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 7 மாதம் (11 ஆண்டுகள்)

பணிக்கொடை = (90,000 × 11 × 15) ÷ 26
பணிக்கொடை = ரூ. 5,71,154

10.7 வருட சேவை, ரூ.1,00,000 அடிப்படை சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

அடிப்படை சம்பளம்: ரூ.1,00,000
சேவைகாலம்: 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 7 மாதம் (11 ஆண்டுகள்)

பணிக்கொடை = (1,00,000 × 11 × 15) ÷ 26
பணிக்கொடை = ரூ. 6,34,615

மேலும் படிக்க | EPFO புதிய விதி: இனி 1 மாதம் வேலை செய்தாலே ஓய்வூதிய தொகையை எடுக்கலாம்

மேலும் படிக்க | பொதுமக்களுக்கு RBI தீபாவளி பரிசு: ரெப்போ விகிதம் குறையப்போகுது! அடித்துச்சொல்லும் SBI ஆய்வு

